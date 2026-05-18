Ilyen volt a Cannes-i Filmfesztivál hétvégéje: Travolta sapkája, Streisand térde és egy magyar álló ováció

John Travolta mindent vitt, Barbra Streisand lecsúszott, és magyar álló ovációra is sor került. Nézzük, mi minden történt a Cannes-i Filmfesztiválon az elmúlt hétvégén!
Még szombatig javában zajlik a Cannes-i Filmfesztivál, azonban a múlt hét kedd óta tartó rangos filmes esemény már ezen a hétvégén is bővelkedett kiemelkedő pillanatokban. John Travolta epikus megjelenése, Barbra Streisand távolmaradása és egy magyar siker is belefért az elmúlt két napba Nemes Jeles László új rendezésével. Ezek voltak a Cannes-i Filmfesztivál első hétvégéjének kiemelkedő pillanatai.

John Travolta volt a Cannes-i Filmfesztivál legfényesebb csillaga (Fotó: Simone Comi)

Cannes-i Filmfesztivál: John Travolta mindent vitt 

John Travolta az utóbbi időben nem szerepelt sokat a nyilvánosság előtt, ezért különösen üdítő volt felbukkanása a vörös szőnyegen, ráadásul nem is akármilyen módon tette tiszteletét az egyik legfontosabb európai filmes eseményen. Stílusos barett sapkában, kifogástalan szakállfestéssel a hamisítatlan európai eleganciára törekedett, igen sikeresen. Ha ez nem lett volna elég, maga vezette a repülőgépet is, amivel a francia városba érkezett lánya, Ella Bleu Travolta oldalán. De ezzel sem értek véget a csúcspillanatok a Grease sztárja számára. Szinte meg sem tudott szólalni a meghatottságtól, amikor a Cannes-i Filmfesztivál igazgatója, Thierry Frémaux a színpadra szólította és átadta neki az Arany Pálma életműdíjat. A színész könnyek között vette át a fesztivál egyik legnagyobb elismerését. Ezután pedig újabb fontos pillanat következett számára, ugyanis most debütált először rendezőként Propeller One-Way Night Coach című filmjével, melynek premierjét Cannes-ban tartották.  

John Travolta volt a hétvége legnagyobb nyertese (Fotó: Rocco Spaziani / Rocco Spaziani)

Barbra Streisandnak nem jött össze

Barbra Streisand, a szórakoztatóipar koronázatlan királynője szintén Arany Pálmában részesült volna, mely méltó elismerése lehetett volna hosszú évtizedes fáradhatatlan és minőségi munkájának, azonban egy sajnálatos esemény közbeszólt, a Funny Girl sztárja így nem tudott részt venni a fesztiválon. Barbra Streisand egy közleményben jelentette be, hogy térdsérülése miatt az orvosai javaslatára nem fog tudni részt venni a május 23-án esedékes záróceremónián, így nem tudja személyesen átvenni a tiszteletbeli Arany Pálma-díjat sem.

Nagyon sajnálom, hogy nem tudok ott lenni és találkozni, együtt ünnepelni a kollégáimmal, akiket mind nagyon szeretek. 

Barbra Streisandot az Oscar-gálán láttuk legutóbb, Cannest most ki kellett hagynia  (Fotó: Trae Patton)

James Franco botránya után is tiszteletét tette

James Franco a fesztivál nyitónapján, már kedden felvonult a vörös szőnyegen párjával, Izabel Pakzaddal, ami sokaknál magasba szökő szemöldököket eredményezett. James Franco az utóbbi időben nem tartozott a legpozitívabb megítélésű hollywoodi színészek közé botrányai miatt, melyek egészen a bíróságig vezettek. Az általa alapított színitanoda növendékei közül többen is megvádolták szexuális- és hatalommal való visszaéléssel. Az ügy jogi útra terelődött, mára pedig lezárásra is került. Franco tagadta a vádakat, de kifizette a peren kívüli megegyezésben megállapított 2,2 milliós összeget, a színitanoda pedig érdekes módon azóta nem működik. Saját elmondása szerint őt szeretik Cannes-ban és a történtek ellenére igyekszik a dolgok pozitív oldalát nézni. 

James Franco barátnője oldalán jelent meg Cannes-ban (Fotó: Stefanie Rex / dpa)

Peter Jackson életművét is elismerték 

A Gyűrűk Ura-trilógia rendezője, Peter Jackson is rangos elismerésben, egy Arany Pálma-díjban részesült, melyet a filmtrilógiában Zsákos Frodót alakító Elijah Wood adott át neki. A fesztivál által kiadott közlemény szerint Jackson eddigi munkásságában végig ötvözte a hollywoodi kasszasikerek és a szerzői művészfilmek sajátosságait remek művészeti látásmódjával és úttörő technikai megoldásaival, ezért tiszteletbeli Arany Pálmában részesítik. A rendező elmondta, ez eddigi karrierjének legnagyobb elismerése.

A kemény munka meghozta gyümölcsét Peter Jackson számára (Fotó: Darren Brade / eyevine / eyevine)

Nemes Jeles László új filmje sikert aratott 

Nemes Jeles László Moulin című filmje a Cannes-i Filmfesztivál versenyprogramjában debütált. A film Jean Moulin francia ellenállóról szól, aki jelentős alakjává vált a Franciaország náci megszállása elleni küzdelemnek. Moulin 44 éves volt, amikor a Gestapo elkapta, 1943-ban hunyt el hosszú kínzások és vallatások után. Moulin utolsó néhány napjáról szól az Oscar-díjas Nemes Jeles László filmje, mely vetítése után álló tapsot kapott az illusztris cannes-i közönségtől. 

 

