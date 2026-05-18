Ilyen volt a Cannes-i Filmfesztivál hétvégéje: Travolta sapkája, Streisand térde és egy magyar álló ováció

Még szombatig javában zajlik a Cannes-i Filmfesztivál, azonban a múlt hét kedd óta tartó rangos filmes esemény már ezen a hétvégén is bővelkedett kiemelkedő pillanatokban. John Travolta epikus megjelenése, Barbra Streisand távolmaradása és egy magyar siker is belefért az elmúlt két napba Nemes Jeles László új rendezésével. Ezek voltak a Cannes-i Filmfesztivál első hétvégéjének kiemelkedő pillanatai.

John Travolta volt a Cannes-i Filmfesztivál legfényesebb csillaga (Fotó: Simone Comi)

Cannes-i Filmfesztivál: John Travolta mindent vitt

John Travolta az utóbbi időben nem szerepelt sokat a nyilvánosság előtt, ezért különösen üdítő volt felbukkanása a vörös szőnyegen, ráadásul nem is akármilyen módon tette tiszteletét az egyik legfontosabb európai filmes eseményen. Stílusos barett sapkában, kifogástalan szakállfestéssel a hamisítatlan európai eleganciára törekedett, igen sikeresen. Ha ez nem lett volna elég, maga vezette a repülőgépet is, amivel a francia városba érkezett lánya, Ella Bleu Travolta oldalán. De ezzel sem értek véget a csúcspillanatok a Grease sztárja számára. Szinte meg sem tudott szólalni a meghatottságtól, amikor a Cannes-i Filmfesztivál igazgatója, Thierry Frémaux a színpadra szólította és átadta neki az Arany Pálma életműdíjat. A színész könnyek között vette át a fesztivál egyik legnagyobb elismerését. Ezután pedig újabb fontos pillanat következett számára, ugyanis most debütált először rendezőként Propeller One-Way Night Coach című filmjével, melynek premierjét Cannes-ban tartották.

John Travolta volt a hétvége legnagyobb nyertese (Fotó: Rocco Spaziani / Rocco Spaziani)

Barbra Streisandnak nem jött össze

Barbra Streisand, a szórakoztatóipar koronázatlan királynője szintén Arany Pálmában részesült volna, mely méltó elismerése lehetett volna hosszú évtizedes fáradhatatlan és minőségi munkájának, azonban egy sajnálatos esemény közbeszólt, a Funny Girl sztárja így nem tudott részt venni a fesztiválon. Barbra Streisand egy közleményben jelentette be, hogy térdsérülése miatt az orvosai javaslatára nem fog tudni részt venni a május 23-án esedékes záróceremónián, így nem tudja személyesen átvenni a tiszteletbeli Arany Pálma-díjat sem.