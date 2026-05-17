Ukrán férfi tépte le egy apáca keresztjét Lengyelországban – hatalmas a felháborodás

cannes-i filmfesztivál

Úristen! Ez tényleg ő? Felismerhetetlenné vált a Bosszúállók szépfiúja a Cannes-i Filmfesztiválon

Lassan egy hete tart az ünnepi mozidömping Dél-Franciaországban. A Cannes-i Filmfesztivál pedig szokásához híven ismét több meglepetéssel szolgált, melyek közül az egyik legnagyobb a Bosszúállók Sebastian Stanjéhez köthető.
Május 12. óta zavartalanul dübörög az idén már 79. alkalommal megrendezett Cannes-i Filmfesztivál. A legnevesebb európai mozirendezvényben az a legizgalmasabb, hogy sosem lehet tudni, mi fog történni. A gálasorozat minden évben tartogat örömittas pillanatokat, botrányos perceket és izgalmas meglepetéseket is. Utóbbiak közé tartozik Sebastian Stan, aki megújult, a közönséget teljesen lesokkoló külsejét a Cannes-i Filmfesztivál 2026-os programjában vetített Fjord című filmjében fedte fel.

Sebastian Stan ismét átalakult, ezúttal a Cannes-i Filmfesztivált válaszotta a metamorfózis helyszínéül (Fotó: CraSH)

A Cannes-i Filmfesztivál megkopasztotta Sebastian Stant

Május 18-án a díszes cannes-i közönség előtt kerül sor a Fjord című film ősbemutatójára. A norvég-román koprodukció egy Norvégiába költöző román család, Gheorghiuék történetét meséli el. A família próbál akklimatizálódni és beilleszkedni az új környezetbe, ám ez sajnos nem megy olyan könnyen, és az utolsó reménynek vélt új lakhelyből hamarosan kés őskáosz lesz.

Az európai filmhez világszínvonalú szereposztás dukál, hiszen a női főszerepet a norvég színjátszás gyöngyszemére, A világ legrosszabb embere és az Érzelmi érték szépségére, Renate Reinsvére bízták, míg a család fejét nem más alakítja mint Sebastian Stan, a 700 milliós sikerre vagy épp bukásra Bosszúállók Bucky Barnes-a. 

Legalábbis, ha hihetünk a posztereken feltüntetett neveknek, mert a szemünknek aligha akarjuk elhinni, amit lát. Stan ugyanis nemcsak teljesen megkopasztotta magát a szerep kedvéért, de még borostát is növesztett és egy szemüveget is felkapott, hogy még a legvérmesebb rajongói se ismerjenek rá!

Sebastian Stan totálisan felismerhetetlen a Fjord című filmjében (Fotó: Reddit)

Már nem először alakul át a Bosszúállók rosszfiúja

A Sebastian Stan-filmek esetében egyáltalán nem egyedülálló, hogy a román származású amerikai színész kaméleon módjára változik át egy-egy szerepe kedvéért. A Margot Robbie-t megszállottá változtató Én, Tonya-ban a szuperhősfilmekben megszokott hosszú haját például egészen rövidre vágta és hozzá dús bajuszt növesztett.

Sebastian Stan és Margot Robbie, az Én, Tonya főszereplői (Fotó: Clubhouse Pictures (Ii/NORTHFOTO)

De az igazán lélegzetelállító átalakulása, melyet már csak az idei Cannes-i metamorfózisa überel, az mindenképp a Pam és Tommy című sorozatban volt látható. Itt a hírhedt Pamela Anderson-Tommy Lee páros férfi tagját alakította. A sajátos arcszőrzet, a sötétre festett tincsek és a temérdek tetoválás miatt pedig még talán a legnagyobb fanatikusai sem ismertek rá kedvencükre.

Sebastian STan eddigi második legdurvább átalakulása a Pam és Tommy-ban volt (Fotó: WALTER/BESTIMAGE)

 

A Cannes-i Filmfesztivált 2026. május 12. és 23. között rendezik meg. A program Sebastian Stan átalakulásán kívül természetesen számos más izgalmas pontot tartogat, köztük John Travolta rendezői debütálását vagy díjakkal kecsegető magyar alkotásokat.

 

