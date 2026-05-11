Törőcsik Mari 50 éve írt történelmet: Ezek a Cannes-i Filmfesztivál legnagyobb magyar sikerei

A héten indul az európai filmvilág legjobban várt eseménye, az idén már 79. alkalommal kerül megrendezésre a Cannes-i Filmfesztivál. A Francia Riviéra ünnepi mozimaratonjának története csak úgy dúskál az emlékezetes pillanatokban, és ezek között számos magyar momentum is akad. Mai cikkünkben a legmeghatározóbb cannes-i magyar sikertörténeteket elevenítjük fel!

A Cannes-i Filmfesztivál 2026-ban vajon tartogat annyi magyar sikert mint amennyit a Saul fia hozott közel egy évtizede? (Fotó: Sony Pictures / NORTHFOTO)

Az első magyar sikerek Cannes-ban

Nem mindig kell díjat nyerni ahhoz, hogy elnyerd a közönség szeretetét. Ez Fábri Zoltán filmjére, a Körhintára is igaz, mely ugyan nem nyert Arany Pálmát, de Cannes talán legnagyobb durranása volt 1956-ban. A legendás körhintás jelenet és Törőcsik Mari alakítása annyira lenyűgözte a közönséget, hogy a film gyakorlatilag egy csapásra felrakta Magyarországot a világ filmes térképére. Nyolc évvel később megszületett az első kézzel fogható jutalmazása is magyar filmgyártás egy mesteri termékének, mikor is az 1964-es Pacsirta férfi főszereplője, Páger Antal hozta haza alakításáért járó kitüntetését.

Jancsó Miklós, Cannes egyik első kelet-európai sztárrendezője

Jancsó Miklós a hatvanas években Cannes egyik legünnepeltebb szerzőifilm-rendezőjévé avanzsált, köszönhetően hosszú snittjeinek és politikai allegóriáinak, melyek teljesen új filmes nyelvet jelentettek ekkoriban. Ugyan Arany Pálmát nem nyert, sok kritikus szerint Cannes-ban ő tette igazán világhírűvé a magyar művészfilmeket. Persze, így sem maradt mindig díjak nélkül, mikor a francia Riviérán járt: 1966-ban a Szegénylegényekért FIPRESCI-díjat, majd hat esztendővel később a legjobb rendezésért járó kitüntetést vehetett át a Még kér a népért.

A Szegénylegények 60 éve más polcra emelte a magyar filmgyártást a kontinensen(Fotó: IMDb)

Szerelem: a film, amely áttörte a vasfüggönyt

Makk Károly klasszikusa, a Szerelem című dráma 1971-ben úgy nyerte el a zsűri díját Cannes-ban, hogy a nyugati kritikusok gyakorlatilag kész extázisban írtak róla. A film azért volt óriási mérföldkő, mert nagyon finoman, de egyértelműen beszélt az ötvenes évek diktatúrájáról és politikai bebörtönzéseiről. A nívós zsűri díj mellett egyébként a mozi két női főszereplője, Törőcsik Mari és Darvas Lili külön dicséretet is kaptak az ítészektől.