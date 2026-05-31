„Az ember csak örül annak, hogy egyáltalán még él” – Clint Eastwood 96 éves lett

A spagettiwesternek királya, a vadnyugat hunyorító hőse, a legöregebb Oscar-díjazott, és Hollywood minden titkának tudója. A 96. születésnapját ünneplő Clint Eastwoodról nagyon sok dolgot el lehet mondani, de azt véletlenül sem, hogy unalmas 96 év állna mögötte.

Clint Eastwood igazi későn érő típusnak mondható a filmszakmában. Ugyan korábban is szerepelt néhány Zs-kategóriás alkotásban, de csak 37 éves korára érte el azt a sikert és hírnevet, ami beindította napjainkra 73 filmszerepet és 45 rendezést számláló karrierjét. Ez Sergio Leone olasz filmrendező legendás filmtrilógiájának köszönhető. Az Egy maréknyi dollárért, a Pár dollárral többért és A jó, a rossz és a csúf filmekben alakította A névtelen ember szerepét, ami első körben csak az olasz moziközönség számára tette halhatatlanná, a három film pár évvel később kerülhetett az amerikai mozikba, de a kései debütálás meghozta gyümölcsét. Clint Eastwood attól a pillanattól fogva az amerikai filmgyártás megkerülhetetlen alakjává vált. Mélyen barázdált, mindig a vadnyugati hősökre jellemző komolyságú arcán ott ült Amerika születésének egész története, amitől Hollywood egyik legkeresettebb színésze, majd rendezője lett.

1971 volt karrierje legsűrűbb éve. Három filmben vállalt rendezői szerepet, ezek közül a Piszkos Harryben játszott is, a Játszd le nekem a Mistyt! pedig első nagyjátékfilmes rendezői debütálása volt. Több évtizedes karrierje során többször tűnt úgy, hogy csillaga leáldozóban van, de Eastwood mindig képes volt elrugaszkodni a gödör aljáról és elemi erővel visszatérni, a 90’-es években a Nincs bocsánat című, sötét hangulatú westernjével, vagy később a 2000-es évek elején rendezett Millió dolláros bébivel.

Clint Eastwood sokkal több mint magányos vadnyugati hős

Kiváló jazz zongorista és énekesnek sem utolsó, egyszer majdnem megríkatta Matt Damont, westernfilmes múltja ellenére rendkívül allergiás a lószőrre, és felejthetetlen filmes dohányzásai ellenére a kamerákon kívül soha egy szálat sem szívott el. Clint Eastwood igazán sokoldalú színész, aki saját bevallása szerint nem szereti a felhajtást. 80. születésnapján azt nyilatkozta, nem szereti a neki rendezett születésnapi bulikat, inkább a feleségével iszogatna egyet. Nos, ezt idén már nem teheti meg, ugyanis legutóbbi feleségétől, a nála 35 évvel fiatalabb Dina Eastwoodtól 2014-ben vált el, legutóbb ismert élettársa, Christina Sandera pedig 2024-ben hunyt el. Lehet, hogy a 96. születésnapját töltő Clint Eastwood idén magányosan ünnepel, de ha így is alakul, olyan nyugalomban és harmóniában képzeljük el a westernhőst, mint a Gran Torinóban a verandán ücsörgő Walt Kowalskit.