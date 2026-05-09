Rachel McAdams teljesen bekattant: A Disney+-on vágja le színésztársa falloszát

Kezdetét vette a túlélőthrillerek csatája a streamingplatformokon. Alig két héttel azután, hogy Charlize Theron meghódította a Netflixet Csúcsragadozó című filmjével, máris itt a konkurencia, melyet a Disney+ kínál. Az egérfüles logóval ellátott streamingóriáson ugyanis tegnap landolt a legendás horrordirektor, a korábban a Gonosz halott, valamint a Pókember-filmeket is jegyző Sam Raimi legújabb alkotása, a Segítség!, Rachel McAdamsszel a főszerepben. A több mint négy éve tartó rendezései hiátust megtörő Raiminek pedig úgy fest, megérte ismét direktori székbe ülni, hiszen visszatérő alkotása kevesebb mint 24 óra alatt a legnézettebb Disney+-filmek listájának élén találta magát.

Rachel McAdams-filmek legújabb darabja, a Segítség! alig egy nap alatt tarolta le a Disney+-t (Fotó: IMDb)

Rachel McAdams a Disney+-on őrül meg

Talán mindenkinek van egy csendes munkatársa, egy szürke kisegér, akivel szinte sosem beszél senki, és akinek a háta mögött rendre sutyorognak a kollégák. Nos, nem árt az ilyen emberek felé nyitni, és jóban lenni velük, mert ki tudja, egy nap még ez az ember menti meg az életed.

Ilyen felütéssel indul a Disney+-ra frissen felkerült Segítség! is, melynek főszerepében az esetlen nebáncsvirággá változtatott Rachel McAdamst csodálhatjuk meg, aki a főnökét alakító, Teen Wolfból ismert Dylan O’Briennel együtt kerül egy lakatlan szigetre. A gond csak az, hogy a férfi ki nem állhatja, mélységesen megveti és lenézi a nőt, aki ennek ellenére is igyekszik megmenteni a repülőgép-szerencsétlenségük súlyos sérülést szenvedő felettesét.

A túlélésük azonban nehezebb mint gondolták, hiszen a vadonban nemcsak a vízhiánnyal, hanem zord időjárással és hatalmas vérdisznókkal is meg kell küzdeniük, miközben cseppet sem bíznak egymásban, mert nem tudják, mikor fog a másik az életükre törni. Utóbbi végül abban a jelenetben csúcsosodik ki, amiben Rachel McAdams kegyetlenül „lenyisszantja” munkatársa péniszét a nézőket teljesen traumatizálva, ám a leginkább szájtátós csavar még jócskán hátra van…

Rachel McAdamstől félni is lehet, de akár drukkolhatunk is neki a Segítség!-ben (Fotó: IMDb)

Sam Raimi visszatért, de megérte?

Sam Raimitől legutóbb négy éve láthattunk bármit is, mikor még 2022-ben Benedict Cumberbatch hősködését dirigálta a Doctor Strange az őrület multiverzumában címre hallgató Marvel-moziban. És, hogy megérte-e a visszatérés? A válasz egy határozott igen!