Jövő héten véget ér az Eufória: 5 sorozat, amivel pótolni lehet az HBO Max sikerszériáját

Az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb tinisorozata hamarosan végleg elköszön a nézőktől, hiszen jövő héten véget ér az Eufória. A széria nemcsak Zendayából, Sydney Sweeney-ből vagy Jacob Elordiból csinált világsztárt, hanem merész képi világával, nyers témáival és intenzív karakterdrámáival teljesen új szintre emelte a modern tinisorozatok műfaját. De szerencsére akad még néhány olyan produkció, amely képes lehet betölteni az Eufória után maradó űrt, ezekből válogattunk mai cikkünkben!

Az Eufória 3. évadával a Zendaya-filmek és sorozatok egy korszaka is lezárul (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00749635)

Ezzel az öt sorozattal kevésbé lesz fájó az Eufória hiánya:

Különcök és stréberek

Bár jóval visszafogottabb, realisztikusabb és nem mellesleg viccesebb sorozat, mint az Eufória, ugyanúgy a fiatalok bizonytalanságairól, identitáskereséséről és kívülállóságáról szól. A Különcök és stréberek karakterei rendkívül emberiek és szerethetőek, ráadásul rengeteg későbbi sztár karrierje indult innen, például azé a James Francóé is, aki épp az elmúlt hetek kapott egy második esélyt Hollywoodtól.

A Különcök és stréberek igazi sztérnevelde volt (Fotó: NBC / NBCUniversal)

Skins

Ha van sorozat, amely valóban az Eufória szellemi elődjének tekinthető, akkor az mindenképp az angol Skins. Ha csak címszavakban kellene vázolni, miről is szól a britek egyik legkiválóbb exportcikke, akkor valahogy így szólna: kábítószerek, mentális problémák, szexualitás, önpusztítás és kaotikus tinédzserévek. Persze mindezt nyers, tabudöntögető stílusban tálalja, sokszor kifejezetten sokkoló módon.

A brti Skins című sorozat áll talán a legközelebb szinte minden szempontból az Eufóriához (Fotó: IMDb)

Szexoktatás

Ugyan a Netflix-sorozatok egyik legjobbjának számító, ámde sokkal szebb lezárást érdemlő Szexoktatás jóval könnyedebb hangvételű, mint az Eufória, azonban ugyanúgy a fiatalok problémáit, kapcsolatait és önismereti útját helyezi a középpontba. Humorral közelít kényes témákhoz, miközben érzelmileg sokkal mélyebb, mint az elsőre gondolnánk.

A Szexoktatás sajnos a legrosszabb lezárások listáján is nyugodt szívvel szerepelhetne (Fotó: IMDb)

Az idol

Sam Levinson, az Eufória alkotójának másik sokat vitatott sorozata szinte ugyanazzal a vizuális stílussal és fülledt atmoszférával operál. Szóval, aki a Rév Marcell által rögzített, álomszerű látvány miatt szeretett bele Zendayáék kalandjaiba, azoknak ez kötelező darab! Bár Az idol kétségkívül jóval megosztóbb lett, mint az Eufória, a sötét hollywoodi világ, a toxikus kapcsolatok és a folyamatos lelki szétesés itt is központi szerepet kap.