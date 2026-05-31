Jövő héten véget ér az Eufória: 5 sorozat, amivel pótolni lehet az HBO Max sikerszériáját

Az Arsenal edzője szerint egy meg nem adott 11-es hiányzott a budapesti BL-csodához

Eljött a fájdalmas búcsú ideje! Tudnillik holnap kerül fel az Eufória utolsó része az HBO Max kínálatába. Ám egyet sem kell félnünk, hiszen szerencsére akadnak olyan sorozatok, melyek gyógyírként hathatnak majd a Zendayáék szériájának hiánya okozta fájdalomra.
Az elmúlt évek egyik legmeghatározóbb tinisorozata hamarosan végleg elköszön a nézőktől, hiszen jövő héten véget ér az Eufória. A széria nemcsak Zendayából, Sydney Sweeney-ből vagy Jacob Elordiból csinált világsztárt, hanem merész képi világával, nyers témáival és intenzív karakterdrámáival teljesen új szintre emelte a modern tinisorozatok műfaját. De szerencsére akad még néhány olyan produkció, amely képes lehet betölteni az Eufória után maradó űrt, ezekből válogattunk mai cikkünkben!

Zendaya, az HBo Maxon futó Eufória főszereplője
Az Eufória 3. évadával a Zendaya-filmek és sorozatok egy korszaka is lezárul (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00749635)

Ezzel az öt sorozattal kevésbé lesz fájó az Eufória hiánya:

Különcök és stréberek

Bár jóval visszafogottabb, realisztikusabb és nem mellesleg viccesebb sorozat, mint az Eufória, ugyanúgy a fiatalok bizonytalanságairól, identitáskereséséről és kívülállóságáról szól. A Különcök és stréberek karakterei rendkívül emberiek és szerethetőek, ráadásul rengeteg későbbi sztár karrierje indult innen, például azé a James Francóé is, aki épp az elmúlt hetek kapott egy második esélyt Hollywoodtól.

A Különcök és stréberek című sorozat szereplői.
A Különcök és stréberek igazi sztérnevelde volt (Fotó: NBC / NBCUniversal)

Skins

Ha van sorozat, amely valóban az Eufória szellemi elődjének tekinthető, akkor az mindenképp az angol Skins. Ha csak címszavakban kellene vázolni, miről is szól a britek egyik legkiválóbb exportcikke, akkor valahogy így szólna: kábítószerek, mentális problémák, szexualitás, önpusztítás és kaotikus tinédzserévek. Persze mindezt nyers, tabudöntögető stílusban tálalja, sokszor kifejezetten sokkoló módon.

A Skins című sorozat, az Eufória elődje.
A brti Skins című sorozat áll talán a legközelebb szinte minden szempontból az Eufóriához (Fotó: IMDb)

Szexoktatás

Ugyan a Netflix-sorozatok egyik legjobbjának számító, ámde sokkal szebb lezárást érdemlő Szexoktatás jóval könnyedebb hangvételű, mint az Eufória, azonban ugyanúgy a fiatalok problémáit, kapcsolatait és önismereti útját helyezi a középpontba. Humorral közelít kényes témákhoz, miközben érzelmileg sokkal mélyebb, mint az elsőre gondolnánk.

A Szexoktatás, a Netflix népszerű sorozatának szereplői.
A Szexoktatás sajnos a legrosszabb lezárások listáján is nyugodt szívvel szerepelhetne (Fotó: IMDb)

Az idol

Sam Levinson, az Eufória alkotójának másik sokat vitatott sorozata szinte ugyanazzal a vizuális stílussal és fülledt atmoszférával operál. Szóval, aki a Rév Marcell által rögzített, álomszerű látvány miatt szeretett bele Zendayáék kalandjaiba, azoknak ez kötelező darab! Bár Az idol kétségkívül jóval megosztóbb lett, mint az Eufória, a sötét hollywoodi világ, a toxikus kapcsolatok és a folyamatos lelki szétesés itt is központi szerepet kap.

Lily-Rose Depp Az Idol című sorozata 2023-ban került bemutatásra
Johnny Depp lányának, Lily-Rose Depp-nek Az idol című sorozatát többen felvont szemöldökkel fogadták ugyan, de a széria képi világára senki sem volt egy rossz szava sem (Fotó: IMDb)

Akik mi vagyunk

A Szólíts a neveden című sikerdrámát is jegyző Luca Guadagnino sorozata jóval lassabb, művészibb és mélyebben melankolikusabb élmény, de hangulatában sokszor meglepően közel áll az Eufóriához. Az Akik mi vagyunk rendkívül érzékenyen mutatja be a fiatalság bizonytalanságát, az identitáskeresést és az első szerelmek intenzitását.

Az Eufória nem kevés botrányt okozó 3. évadának utolsó része június 1-étől lesz elérhető az HBO Max-sorozatok kínálatában. A finálé előzetesét ide kattintva tudja megtekinteni:

 

