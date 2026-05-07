Hivatalos: készül a Harry Potter második évada, pedig még ki sem jött az első

A jelek szerint az HBO erősen bízik a Harry Potter-regények újabb feldolgozásának sikerében. Az első évad, mely a Harry Potter és a bölcsek köve című könyvet fogja feldolgozni, leghamarabb december 25-én lesz elérhető az HBO Max műsorkínálatában, de a kezdés előtt is jó hírt hozott a bagoly a rajongók számára.

A Harry Potter első évada előtt berendelték a folytatást

Az HBO hivatalosan is zöld utat adott a Harry Potter-sorozat második évadának, mely várhatóan az ifjúsági regény második részét, a Harry Potter és a Titkok Kamráját veszi majd alapul. A forgatás pedig még idén ősszel megkezdődhet, melyet az első etap műsorra kerülése előtt kezdenek el gyártani. A felgyorsított tempó indokoltnak bizonyul, főleg, ha arra gondolunk, hogy a főszereplő gyerekszínészek (Dominic McLaughlin, Arabella Stanton és Alastair Stout) nagyon sokat nőnek egy év alatt és nem lenne jó, ha túl nagy különbségek lennének a tanéveket feldolgozó könyvek története között, valamint – szintén nem utolsó szempont – a Roxfort igazgatóját játszó 80 éves John Lithgow sem lesz már fiatalabb és ő is szeretné végigkísérni a fiatalokat ebben a kalandban.

A szereposztás az új karakterekkel egyelőre még ismeretlen. Érdekes lehet a korábban Kenneth Branagh által megformált Gilderoy Lockhart, sötét varázslatok kivédésének professzora szerepében Kit Harington, aki legutóbb hangoskönyvben szólaltatta meg a kókler varázslót.

Lehet túl bátor az HBO?

Bizonyára megvan a filmóriás saját forrása, hogy feltérképezze a közönség igényeit, melyek függvényében eldönthetik, hogy megéri-e folytatni és a jelek szerint úgy tűnik, tényleg érdemes belevágniuk. Ugyanakkor, ha körbenézünk a kommentfalakon, érezhető némi megosztottság a projektet illetően. A leggyakrabban visszatérő kritika, hogy Piton professzort egy ghánai származású színész, Paapa Essiedu játssza, illetve hogy az előzetes információk alapján túl sötétnek tűnik és mégsem kínál sok újdonságot az eredeti filmekhez képest. Nem beszélve J.K. Rowling nagy port kavaró online aktivitásáról, ami miatt Daniel Radcliffe és Emma Watson is egy életre elfordult az eredeti könyvek írónőjétől.