Szörnyű szörnyfilmen szörnyülködnek az HBO Max nézői: Ezt senkinek sem szabad látni

Elképesztően rossz szériában van most a streaming világa. A nézőket eddig csak a Netflix örvendeztette meg hitványabbnál hitványabb folytatásokkal és képregényfilmekkel, ám erre most az HBO Max igyekezett rálicitálni. A másik streamingóriás ugyanis az elmúlt évek, de talán a komplett szörnyfilm-história legrosszabb darabjával „erősítette meg” kínálatát. Ezzel a nem túl kecsegtető jelzővel nem mást illetünk mint a Maggie Gyllenhaal által rendezett A menyasszony! című mozit, amit a nézettségi lista második helyén látni pont annyira érthetetlen és felfoghatatlan látvány, mintha csak egy elefánt integetne vissza a fa tetejéről.

A menyasszony! antihősei már az HBO Max-ra is bemasíroztak (Fotó: Warner Bros. Pictures / Entertainment Pictures)

Szörnyfilmek reneszánsza a streamingen

A tavalyi streamingszezon egyik slágerfilmje megkérdőjelezhetetlenül Guillermo del Toro szörnyfilm-klasszikusának újbóli feltámasztása, az Oscar Isaac és az Eufória 3. évadában a nézők lelki nyugalmát alaposan felkavaró Jacob Elordi főszereplésével bemutatott Frankenstein volt. Ahogy mondani szokás „párosan szép az élet”, és ezt az elvet vallja Maggie Gyllenhaal is, aki pár hónappal később összetákolta Frankenstein szerelmét, azaz A menyasszony!-t is, mely azonban már kevésbé aratott akkora sikert, mint mexikói rendezőtársának alkotása. Már az is beszédes volt, hogy még a tesztvetítésről is menekültek az emberek.

A Maggie Gyllenhaal-filmek száma az utóbbi időben inkább rendezésekkel bővül (Fotó: Warner Bros. Pictures / Entertainment Pictures)

Az HBO Max topfilmje olyan, mint egy doboz romlott bonbon

A menyasszony! esetében nem véletlenül találó szó a tákolmány, hiszen hanyagul szólva ez a film minden is szeretne lenni. Jake Gyllenhaal nővére ugyanis nem egy szokványos szörnyhorrort szeretett volna rendezni. A menyasszony! receptjének hozzávalói sokkal inkább így festenek:

egy teáskanál horror

egy csipet fantasy

két csipet roadmovie

musical, csak úgy érzésre

egy csésze gengszterfilm

egy hintés romantika

és úgy két tucat marék feminizmus

Frankenstein menyasszonya kikéri magának, ha Frankenstein menyasszonyaként hivatkoznak rá (Fotó: Warner Bros. Pictures / Entertainment Pictures)

Nem csoda, hogy A menyasszony!-nak nemcsak a főhőse nem tudja, micsoda és kicsoda, de maga a film sem. A nézőkről pedig ne is beszéljünk. Az 1930-as években játszódó történet egyébként Idáról, egy meggyilkolt chicagói nőről szól, akit Frankenstein kérése keltenek életre, mert a filmvilág leghíresebb szörnye szörnyen magányos.

A Jessie Buckley által alakított főhősnőnk és a Christian Bale jóvoltából megformált főhősünk pedig ezt követően bejárják egész Amerikát, hogy rettegésben tartsák a jó népet, miközben gyilkolnak, szexelnek, énekelnek, detektívek elől menekülnek és moziba járnak.

No, meg persze a címszereplő próbálja meglelni a választ arra a kérdésre, ki is ő valójában, miközben az is világossá válik számára, hogy minden férfit csupán két dolog érdekel: a szex és az erőszak.