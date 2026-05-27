Szörnyű szörnyfilmen szörnyülködnek az HBO Max nézői: Ezt senkinek sem szabad látni

Elképesztően rossz szériában van most a streaming világa. A nézőket eddig csak a Netflix örvendeztette meg hitványabbnál hitványabb folytatásokkal és képregényfilmekkel, ám erre most az HBO Max igyekezett rálicitálni. A másik streamingóriás ugyanis az elmúlt évek, de talán a komplett szörnyfilm-história legrosszabb darabjával „erősítette meg” kínálatát. Ezzel a nem túl kecsegtető jelzővel nem mást illetünk mint a Maggie Gyllenhaal által rendezett A menyasszony! című mozit, amit a nézettségi lista második helyén látni pont annyira érthetetlen és felfoghatatlan látvány, mintha csak egy elefánt integetne vissza a fa tetejéről.
Szörnyfilmek reneszánsza a streamingen
A tavalyi streamingszezon egyik slágerfilmje megkérdőjelezhetetlenül Guillermo del Toro szörnyfilm-klasszikusának újbóli feltámasztása, az Oscar Isaac és az Eufória 3. évadában a nézők lelki nyugalmát alaposan felkavaró Jacob Elordi főszereplésével bemutatott Frankenstein volt. Ahogy mondani szokás „párosan szép az élet”, és ezt az elvet vallja Maggie Gyllenhaal is, aki pár hónappal később összetákolta Frankenstein szerelmét, azaz A menyasszony!-t is, mely azonban már kevésbé aratott akkora sikert, mint mexikói rendezőtársának alkotása. Már az is beszédes volt, hogy még a tesztvetítésről is menekültek az emberek.
Az HBO Max topfilmje olyan, mint egy doboz romlott bonbon
A menyasszony! esetében nem véletlenül találó szó a tákolmány, hiszen hanyagul szólva ez a film minden is szeretne lenni. Jake Gyllenhaal nővére ugyanis nem egy szokványos szörnyhorrort szeretett volna rendezni. A menyasszony! receptjének hozzávalói sokkal inkább így festenek:
- egy teáskanál horror
- egy csipet fantasy
- két csipet roadmovie
- musical, csak úgy érzésre
- egy csésze gengszterfilm
- egy hintés romantika
- és úgy két tucat marék feminizmus
Nem csoda, hogy A menyasszony!-nak nemcsak a főhőse nem tudja, micsoda és kicsoda, de maga a film sem. A nézőkről pedig ne is beszéljünk. Az 1930-as években játszódó történet egyébként Idáról, egy meggyilkolt chicagói nőről szól, akit Frankenstein kérése keltenek életre, mert a filmvilág leghíresebb szörnye szörnyen magányos.
A Jessie Buckley által alakított főhősnőnk és a Christian Bale jóvoltából megformált főhősünk pedig ezt követően bejárják egész Amerikát, hogy rettegésben tartsák a jó népet, miközben gyilkolnak, szexelnek, énekelnek, detektívek elől menekülnek és moziba járnak.
No, meg persze a címszereplő próbálja meglelni a választ arra a kérdésre, ki is ő valójában, miközben az is világossá válik számára, hogy minden férfit csupán két dolog érdekel: a szex és az erőszak.
Itt jön a „kib*szott” bukás!
A menyasszony sokat beszélt, de nem mondott semmit, majd végül nem két szék, hanem sokkal inkább kétszáz sornyi férőhely között huppant a földre. Az HBO Max-filmek legfrissebb darabja már most rothad, pedig még csak pár napja került fel a kínálatba. Nem csoda, hogy már moziban is hatalmasat bukott. Maggie Gyllenhaal rendezése eredetileg Netflix-projekt lett volna, de a vörös streamingóriás valamit megérezhetett, és inkább lepasszolták a Warnernek, akik orbitálisat buktak rajta. Tudniillik A menyasszony! a 90 milliós büdzséjének kicsivel több mint a negyedét, mindössze 24 milliót sikerült kínkeservesen visszatermelnie a kasszáknál.
Noha a moziműsorokról Villám McQueent megszégyenítő gyorsasággal kaparták le világszerte, a szörnyszülött most sok más alkotáshoz hasonlóan streamingen támadt fel újból, és jelenleg is az HBO Max 2. legnézettebb filmje. De kíváncsiak lennénk, a nézők hány százaléka tartott ki az utolsó másodpercig...