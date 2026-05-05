„Jussát várja a vaják!” – Henry Cavill bajszosan lett Superman, mégis Ríviai Geraltként imádjuk

A Henry Cavill-filmekben jellemző, hogy egy hasonló karaktert láthatunk főszerepben: egy sármos, kidolgozott külsejű figura, aki rövid, de velős mondatokban válaszol szinte mindenre és végül megmenti a napot. A színész mégis több a tökéletesen négyzetes állkapcsánál, valahogy képes a félresikerült értelmezésű alkotásokat is feljebb húzni valamivel. Az is biztos, hogy mindent belead, elég csak arra gondolnunk, hogy Henry Cavill 2026-ban teljes erőbedobással dolgozik az új Hegylakó reboot filmen, a forgatás alatt lesérült, de még befáslizott lábbal is folytatta a húzódzkodást az edzőteremben. Reméljük még sokáig folytatja hálás tevékenységét a filmvilágban.

Henry Cavill bajszát megérte digitálisan eltávolítani csak azért, hogy bent tartsák a DC univerzumban (Fotó: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images)

Henry Cavill alakításai megunhatatlanok

Az acélember

Vannak szerepek, amik egyszerűen nem illenek bárkihez. Szükség van arra a maszkulin energiára, adoniszi férfi szépségre, ami részben adottság, részben pedig komoly munka eredménye. Ebbe a cipőbe pedig mind Christopher Reeve, Brandon Routh és legutóbb David Corenswet is beleillettek, csak úgy, mint a 2010-es évek Zack Snyder DC filmes univerzumában Henry Cavill. Lehet ezeket szeretni vagy utálni, de Cavill a maximumot kihozta a szerepből. Az acélembert követő Justice Leauge forgatása alatt Henry Cavill bajszos volt, azonban arcszőrzetétől nem akart megválni és emiatt a film büdzséjét jelentősen megdobta, hogy számítógépesen leborotválják őt — ez is bizonyítja, hogy mennyire szükségük volt ő rá.

Nem lehet bárki Superman (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

Vaják

Andrzej Sapkowski lengyel mitológiára építő sötét fantasy regénysorozata a modern nerd-kultúra egyik legkedveltebb darabja lett. Hasonlóképp, mint a Vaják-könyvekből készült videójáték-széria és az a Netflix-sorozat, melynek első három évadában Henry Cavill alakította a varázserejű zsoldos, Ríviai Geralt szerepét. Legyünk őszinték, könnyű dolga volt benne, hiszen Geralt karaktere nem egy szószátyár típus, de a történet még így is izgalmas, az akciójelenetek pedig még a számítógépes segítség ellenére is hitelesek tudtak maradni. Leginkább a kusza történetvezetést kritizálták az elmúlt években és a főhős cseréjét – a főszerepet a negyedik évadban Chris Hemsworth testvére, Liam Hemsworth játszotta.