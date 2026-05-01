Hugh Grantnek több önkritikája volt, mint Pierce Brosnannek: nemet mondott Meryl Streepnek

Szabályosan menekült a sikerek elől az utóbbi két évtizedben az angolok kedvenc jófiús külsejű sztárja. Hugh Grant a kilencvenes években minden romantikus film elengedhetetlen angol szépfiúja volt, de az évek múltán egyre kevesebb lehetősége lett volna ezt eljátszani. A 65 éves színész egyre ritkábban tűnik fel a vásznon, de rövid jelenései mind minőségi filmekben vannak, mint a Wonka, a Tőrbe ejtve: Az üveghagyma vagy az Eretnek. Hugh Grant romantikus komédiái súlyos százmilliókat hoztak, ám érthető, hogy a színész szerette volna másban is kipróbálni magát.

Rossz döntések sorozata? Hugh Grant sikerfilmeket passzolt el

Szerelmes Shakespeare

Az egyik legvitatottabb Oscar-nyertes film férfi főszerepére eredetileg Hugh Grantet nézték ki. William Shakespeare fikciós alakja talán még jól is állt volna az akkoriban romkom-királyként tevékenykedő színésznek. Az egyre befutottabb Grant állítólag túl magas gázsit kért, így végül Joseph Fiennes csábította el Gwyneth Paltrow karakterét.