Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ingrid Bergman

40 évig titok volt Gregory Peck és Ingrid Bergman viszonya

33 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A filmtörténet mintaférfija és a hideg skandináv szépség szerelme csak az utóbbi halála után derült ki. Ingrid Bergman és Gregory Peck 40 évig titkolta viszonyát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ingrid BergmanGregory PeckviszonyAlfred Hitchcock

Hollywood aranykorának két legnagyobb sztárja 40 évig titkolta románcát. Ingrid Bergman és Gregory Peck filmjei mára klasszikusok, ám sokan álmukban sem gondolták volna, hogy a két sztár között valaha volt valami. Pedig nem mindennapi románc volt az övék, ami egy 1945-ös klasszikus forgatásán kezdődött. A dolog pikantériáját azonban az adta, hogy mindketten házasok voltak akkoriban.

Ingrid Bergman
Imgrid Bergman és Gregory Peck szerelme évtizedekig titok volt (Fotó: Picasa)

Ingrid Bergman és Gregory Peck viszonya évtizedekig titok volt

Ingrid Bergman a Casablanca után Hollywood elérhetetlen, gyönyörű skandináv szépsége lett, a lábai előtt hevert a filmipar. Mindeközben egy feltörekvő, szemtelenül jóképű színész, Gregory Peck egyre fontosabb szerepeket kapott az álomgyárban. A két sztárt végül Alfred Hitchcock hozta össze az 1945-ös Elbűvölve című film forgatásán, azonban a legendás direktor nem gondolta volna, hogy a rendezés mellett kerítőt is játszik. A pszichológiai thriller eleve megterhelő volt lelkileg a két színész számára, ugyanis egy pszichiáternő és egy amnéziás imposztor kapcsolatát mutatja be, amelyet egy gyilkosság árnyékol be. A két színész azonban első látásra egymásba szeretett, és a hónapokig tartó közös munka során elválaszthatatlanok lettek.

Sikerfilmet forgattak együtt, viszony lett belőle (Fotó: imdb.com)

A viharos románcot több tényező is nehezítette

  • Bergman már szupersztár volt, Peck még csak feltörekvő színész.
  • A színésznő ekkor Petter Lindström svéd fogorvos felesége volt igaz, korábban is voltak már viszonyai.
  • Peck szintén házas volt, a finn Greta Kukkonen volt a neje.
  • Peck a háború utáni új Amerika tisztes mintaférfija lett, így nem tett volna jót az imidzsének egy zűrös viszony.

Az érzelmeknek és a felfokozott fizikai vágynak nem tudtak ellenállni, ami az alakításuknak is jót tett, sőt a legenda szerint Hitchcock előtt le is buktak, aki bátorította is őket, hogy a forgatás alatt folytassák a viszonyt. A rendező „fáradozása” megérte, ugyanis az év egyik legnagyobb sikere lett az Elbűvölve: Ingrid Bergman újabb sikerfilmje és Peck belépője az A-ligába. Kis érdekesség, a magyarok számára külön öröm, hogy a zenét Rózsa Miklós szerezte, aki Oscar-díjat kapott a munkájáért.

Jun 01, 1945; Hollywood, California, USA; 1945, Pictured: INGRID BERGMAN, CLOTHING, CONVERSATION, EVENING GOWN, ALFRED HITCHCOCK, PETER LINDSTROM, MARRIED COUPLES, MOVIE PREMIERE.. (Credit Image: Austral/ZUMAPRESS.com) Ingrid Bergman Ingrid Bergman
Alfred Hitchcock állítólag tudott  viszonyról, balra Ingrid Bergman felszarvazott férje látható Fotó: SNAP / NORTHFOTO

Szerelmük azonban inkább fellángolás volt, amely a forgatással véget is ért. Peck az ötvenes években elvált, és elvette élete szerelmét, Veronique Passanit. Bergmant az évtized végén Hollywood feketelistára tette a Roberto Rossellinivel való botrányos viszonya miatt, illetve egyes körökben kommunizmussal is vádolták.

Ingrid Bergman 1982-ben halt meg rákban, Peck pedig úriember módjára csak a színésznő halála után, 1987-ben fedte fel egy interjúban titkos románcukat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!