40 évig titok volt Gregory Peck és Ingrid Bergman viszonya

Hollywood aranykorának két legnagyobb sztárja 40 évig titkolta románcát. Ingrid Bergman és Gregory Peck filmjei mára klasszikusok, ám sokan álmukban sem gondolták volna, hogy a két sztár között valaha volt valami. Pedig nem mindennapi románc volt az övék, ami egy 1945-ös klasszikus forgatásán kezdődött. A dolog pikantériáját azonban az adta, hogy mindketten házasok voltak akkoriban.

Imgrid Bergman és Gregory Peck szerelme évtizedekig titok volt (Fotó: Picasa)

Ingrid Bergman és Gregory Peck viszonya évtizedekig titok volt

Ingrid Bergman a Casablanca után Hollywood elérhetetlen, gyönyörű skandináv szépsége lett, a lábai előtt hevert a filmipar. Mindeközben egy feltörekvő, szemtelenül jóképű színész, Gregory Peck egyre fontosabb szerepeket kapott az álomgyárban. A két sztárt végül Alfred Hitchcock hozta össze az 1945-ös Elbűvölve című film forgatásán, azonban a legendás direktor nem gondolta volna, hogy a rendezés mellett kerítőt is játszik. A pszichológiai thriller eleve megterhelő volt lelkileg a két színész számára, ugyanis egy pszichiáternő és egy amnéziás imposztor kapcsolatát mutatja be, amelyet egy gyilkosság árnyékol be. A két színész azonban első látásra egymásba szeretett, és a hónapokig tartó közös munka során elválaszthatatlanok lettek.

Sikerfilmet forgattak együtt, viszony lett belőle (Fotó: imdb.com)

A viharos románcot több tényező is nehezítette

Bergman már szupersztár volt, Peck még csak feltörekvő színész.

A színésznő ekkor Petter Lindström svéd fogorvos felesége volt igaz, korábban is voltak már viszonyai.

svéd fogorvos felesége volt igaz, korábban is voltak már viszonyai. Peck szintén házas volt, a finn Greta Kukkonen volt a neje.

volt a neje. Peck a háború utáni új Amerika tisztes mintaférfija lett, így nem tett volna jót az imidzsének egy zűrös viszony.

Az érzelmeknek és a felfokozott fizikai vágynak nem tudtak ellenállni, ami az alakításuknak is jót tett, sőt a legenda szerint Hitchcock előtt le is buktak, aki bátorította is őket, hogy a forgatás alatt folytassák a viszonyt. A rendező „fáradozása” megérte, ugyanis az év egyik legnagyobb sikere lett az Elbűvölve: Ingrid Bergman újabb sikerfilmje és Peck belépője az A-ligába. Kis érdekesség, a magyarok számára külön öröm, hogy a zenét Rózsa Miklós szerezte, aki Oscar-díjat kapott a munkájáért.