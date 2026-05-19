John Travolta mindenkit átvert: ez áll a sztárszínész furcsa külseje mögött

Idén már 79. alkalommal rendezték meg a Cannes-i Filmfesztivált. A francia Riviérán tartott ünnepi mozidömping 2026-ban sem sáfárkodott az örömteli, botrányos vagy épp meghökkentő pillanatokkal. Palvin Barbara itt jelentette be, hogy gyermeket vár, James Franco Cannes lépcsőin rántotta le a leplet hollywoodi visszatéréséről, de legalább ennyire szolgált beszédtémaként John Travolta is, aki nemcsak azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy ezúttal nem színészként, hanem rendezőként volt érdekelt egy filmfesztiválon.
Itt a magyarázat: John Travolta ezért nézett ki úgy, ahogy Cannes-ban
Egy biztos, a szemüveget, svájcisapkát és különös arcszőrzetet viselő Travolta nem volt rajta az idei bingókártyánkon. A Golden Globe-díjas új külseje percek alatt söpörte végig a világhálót, a John Travolta-filmek szerelmesei pedig teljesen értetlenül álltak kedvencük szokatlan fizimiskája előtt, amiről most maga az újdonsült rendező rántotta le a leplet. John Travolta ugyanis a CNN-nek adott interjúban elmondta, ez az egész nem több mint egy szerep, amire ugyanakkora alapossággal készült fel, mint bármely másik korábbi karakterére:
Azt mondtam magamnak, most egy rendező vagyok. Vagyis egy színész, aki egy rendezőt játszik el, egy régi vágású rendezőt. Szóval nézegettem képeket a ’20-as évektől egészen a ’60-as évekig, és azt láttam, hogy old school direktorok svájcisapkát és szemüveget hordtak, szóval úgy voltam vele »Igen, ezt fogom csinálni, a rendezők előtt fogok tisztelegni úgy, hogy eljátszom egyet«
– mondta a Grease és a Ponyvaregény higanylábú sztárja.
John Travolta Cannes-ban kapott életműdíjat
Persze John Travolta nemcsak fanatikusait megbotránkoztatni ment Cannes-ba, ugyanis itt mutatták be a színészből lett rendező első nagyjátékfilmjét, a Propeller One-Way Night Coach-ot. Az édesanya és kisfia kalandos történetét elmesélő mozi sztoriját még maga Travolta írta közel 30 évvel ezelőtt, és azóta várta, hogy vászonra vihesse. De szoros kötődése a filmhez itt még nem ér véget, hiszen John Travolta lánya, Elle Bleu Travolta neve is megtalálható a stáblistán, így apa és gyermeke együtt alkothattak ebben a családi drámában.
Ha pedig azt hittük, John Travolta 2026-os cannes-i jelenése nem lehetne még emlékezetesebb, nagyot tévedtünk. Erről pedig a fesztivál szervezői gondoskodtak, akik életműdíjjal tüntették ki Travoltát. A kitüntetés teljesen meghatotta a 72 éves filmcsillagot, aki élete legnagyobb megtiszteltetéseként jellemezte a tiszteletbeli Arany Pálma-díjat:
Soha nem voltam még ennyire büszke arra, hogy díjat nyertem! Számomra a cannes-i Arany Pálma mindig a művészet legmagasabb szintjét jelentette. Leírhatatlanul megtisztelő élmény
– osztotta meg gondolait Instagramon John Travolta.