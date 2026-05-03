Gyűlölte egymást a két tinisztár: folyamatosan balhézott a Kegyetlen játékok két főszereplője

Sokak szerint ennél jobban nem is lehetett volna Pierre Choderlos de Laclos levélregényét a kilencvenes évek célközönségének adaptálni. A Kegyetlen játékok Ryan Phillippe és Sarah Michelle Gellar nagy kiugrása volt, ám mégsem belőlük, hanem Reese Witherspoonból lett gigasztár Hollywood egén. A modern kultfilm forgatásáról rengeteg legenda és titok kering.
Kegyetlen játékok filmen és az életben
A legendás történet leghíresebb feldolgozása Stephen Frears nevéhez fűződik, aki 1988-ban Veszedelmes viszonyok címen forgatta le a történetet Glenn Close félelmetes főszereplésével, miközben John Malkovich és Michelle Pfeiffer egy igazán forró viszonyba keveredett a vásznon és az életben egyaránt. Bő tíz évvel később Roger Kumble rendező úgy döntött, a sztorit a mai korba helyezi csinos és feltörekvő tinisztárok segítségével, valamint a kilencvenes évek legjobb soundtrackjével.
- Kathryn Merteuil szerepére nem Sarah Michelle Gellar volt az első választás. A stúdió a Buffy miatt tévésztárként tekintett rá, ami akkoriban még szitokszó volt. Gellar nagyon akarta a szerepet, ugyanis egy merészebb, drámaibb karakterben szerette volna magát kipróbálni.
- A színésznő barnára váltott a szerep kedvéért, cigizett, és állandóan napszemüveg mögé rejtette a kokainmámortól eres szemeit. Saját bevallása szerint egy modern Marilyn Monroe-t akart megtestesíteni.
- Valmont szerepére eredetileg a tragikusan fiatalon elhunyt Heath Ledgert és James Van Der Beeket is felkérték.
- Végül Ryan Phillippe lett a befutó, míg a szűzies Annette szerepét Reese Witherspoon kapta meg. A két színész a forgatáson szeretett egymásba, később össze is házasodtak.
- Szerencse, hogy Reese meggondolta magát, ugyanis nehezen akart igent mondani a Kegyetlen játékokra; szerinte túl sötét hangulata volt a műnek.
- A sclerosis multiplexszel küzdő Selma Blair áttörése volt a film, előtte szinte teljesen ismeretlen volt.
- Az áttöréshez komolyan hozzájárult az évtized legmerészebb csókjelenete, ami Blair és Sarah Michelle Gellar között csattant el. A pletykák szerint a nagy része improvizáció volt, jelentsen is ebben az esetben ez bármit.
- Selma Blair több interjúban utalt rá, hogy nagy nyomás alatt volt a híres csókjelenet miatt, amihez szakember segítségét kellett kérnie.
- A Sharknado királynője, Tara Reid is feltűnik egy félperces szerepben. Ő Marci, Valmont pszichológusának a lánya.
- Meglepő, de a színészek között sok volt a feszültség. Sarah Michelle Gellar és Ryan Phillippe között állandó volt a balhé, ugyanis eltérően álltak a jelenetek intenzitásához. Ezen nem segített, hogy a hitelesség érdekében a rendező sokat provokálta a színészeit.
- A stábtagok szerint a forgatás végére nemcsak a történet, de a hangulat is toxikus lett a folyamatos viták miatt.
- A filmet sokan támadták a középiskolások életét mérgezőnek és szexuálisan túlfűtöttnek ábrázoló mivolta miatt. Számos jelenetet ki kellett vágni, ugyanis nagyon szigorú korhatár-besorolást kapott volna az alkotás.
- A forgatás több szempontból is kaotikus volt. A forgatókönyvet naponta írták át, hogy modern hangzása legyen, a színészek pedig sokat improvizáltak.
- Sokszor használtak gerillamódszereket: a mozgólépcsős jelenetnél civileket látni a filmben, nem beavatott statisztákat, így sokkal valósabbak a reakcióik.
- Sok külső jelenetet pillanatok alatt kellett felvenniük New Yorkban, ugyanis nem kaptak engedélyt a forgatásra.
- Ugyanez igaz a Central Parkban játszódó jelenetekre: senki sem tudta, hogy ott forgatás zajlik.
- Számtalan verzió készült a film végéhez: akadt olyan, amiben Valmont nem hal meg, egy sötétebb lezárás Kathrynnek, illetve olyan is, ahol Annette figurája nem lesz a sztori erkölcsi győztese. Ezt a tesztközönség túl nyomasztónak találta, így a film végét újra kellett forgatni.
- Jól tették, ugyanis kultikus lett a finálé, többek között a Bittersweet Symphony legendás slágerének köszönhetően is.
- A film 10,5 millió dollárból készült.
- Csak az USA-ban majdnem a négyszeresét kereste vissza a bevételeinek, világszerte pedig 76 milliót termelt.