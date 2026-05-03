Gyűlölte egymást a két tinisztár: folyamatosan balhézott a Kegyetlen játékok két főszereplője

Sokak szerint ennél jobban nem is lehetett volna Pierre Choderlos de Laclos levélregényét a kilencvenes évek célközönségének adaptálni. A Kegyetlen játékok Ryan Phillippe és Sarah Michelle Gellar nagy kiugrása volt, ám mégsem belőlük, hanem Reese Witherspoonból lett gigasztár Hollywood egén. A modern kultfilm forgatásáról rengeteg legenda és titok kering.

Kegyetlen játékokba kezdett Sarah Michelle Gellar

Kegyetlen játékok filmen és az életben

A legendás történet leghíresebb feldolgozása Stephen Frears nevéhez fűződik, aki 1988-ban Veszedelmes viszonyok címen forgatta le a történetet Glenn Close félelmetes főszereplésével, miközben John Malkovich és Michelle Pfeiffer egy igazán forró viszonyba keveredett a vásznon és az életben egyaránt. Bő tíz évvel később Roger Kumble rendező úgy döntött, a sztorit a mai korba helyezi csinos és feltörekvő tinisztárok segítségével, valamint a kilencvenes évek legjobb soundtrackjével.

Kathryn Merteuil szerepére nem Sarah Michelle Gellar volt az első választás. A stúdió a Buffy miatt tévésztárként tekintett rá, ami akkoriban még szitokszó volt. Gellar nagyon akarta a szerepet, ugyanis egy merészebb, drámaibb karakterben szerette volna magát kipróbálni.

szerepére nem Sarah Michelle Gellar volt az első választás. A stúdió a miatt tévésztárként tekintett rá, ami akkoriban még szitokszó volt. Gellar nagyon akarta a szerepet, ugyanis egy merészebb, drámaibb karakterben szerette volna magát kipróbálni. A színésznő barnára váltott a szerep kedvéért, cigizett, és állandóan napszemüveg mögé rejtette a kokainmámortól eres szemeit. Saját bevallása szerint egy modern Marilyn Monroe-t akart megtestesíteni.

Ryan és Reese a forgatáson jöttek össze

