Ryan Phillippe

Gyűlölte egymást a két tinisztár: folyamatosan balhézott a Kegyetlen játékok két főszereplője

29 perce
Olvasási idő: 8 perc
A kilencvenes évek tinikultfilmje sztárok hadát nevelte ki Hollywoodnak. A Kegyetlen játékok forgatása azonban legalább annyira feszült volt, mint a film címe.
Sokak szerint ennél jobban nem is lehetett volna Pierre Choderlos de Laclos levélregényét a kilencvenes évek célközönségének adaptálni. A Kegyetlen játékok Ryan Phillippe és Sarah Michelle Gellar nagy kiugrása volt, ám mégsem belőlük, hanem Reese Witherspoonból lett gigasztár Hollywood egén. A modern kultfilm forgatásáról rengeteg legenda és titok kering.

Kegyetlen játékokba kezdett Sarah Michelle Gellar 
Kegyetlen játékok filmen és az életben

A legendás történet leghíresebb feldolgozása Stephen Frears nevéhez fűződik, aki 1988-ban Veszedelmes viszonyok címen forgatta le a történetet Glenn Close félelmetes főszereplésével, miközben John Malkovich és Michelle Pfeiffer egy igazán forró viszonyba keveredett a vásznon és az életben egyaránt. Bő tíz évvel később Roger Kumble rendező úgy döntött, a sztorit a mai korba helyezi csinos és feltörekvő tinisztárok segítségével, valamint a kilencvenes évek legjobb soundtrackjével.

  • Kathryn Merteuil szerepére nem Sarah Michelle Gellar volt az első választás. A stúdió a Buffy miatt tévésztárként tekintett rá, ami akkoriban még szitokszó volt. Gellar nagyon akarta a szerepet, ugyanis egy merészebb, drámaibb karakterben szerette volna magát kipróbálni. 
  • A színésznő barnára váltott a szerep kedvéért, cigizett, és állandóan napszemüveg mögé rejtette a kokainmámortól eres szemeit. Saját bevallása szerint egy modern Marilyn Monroe-t akart megtestesíteni.
Ryan és Reese a forgatáson jöttek össze 
  • Valmont szerepére eredetileg a tragikusan fiatalon elhunyt Heath Ledgert és James Van Der Beeket is felkérték. 
  • Végül Ryan Phillippe lett a befutó, míg a szűzies Annette szerepét Reese Witherspoon kapta meg. A két színész a forgatáson szeretett egymásba, később össze is házasodtak. 
  • Szerencse, hogy Reese meggondolta magát, ugyanis nehezen akart igent mondani a Kegyetlen játékokra; szerinte túl sötét hangulata volt a műnek.
  • A sclerosis multiplexszel küzdő Selma Blair áttörése volt a film, előtte szinte teljesen ismeretlen volt. 
  • Az áttöréshez komolyan hozzájárult az évtized legmerészebb csókjelenete, ami Blair és Sarah Michelle Gellar között csattant el. A pletykák szerint a nagy része improvizáció volt, jelentsen is ebben az esetben ez bármit. 
Az évtized csókja volt a két színésznőé 
  • Selma Blair több interjúban utalt rá, hogy nagy nyomás alatt volt a híres csókjelenet miatt, amihez szakember segítségét kellett kérnie.
  • A Sharknado királynője, Tara Reid is feltűnik egy félperces szerepben. Ő Marci, Valmont pszichológusának a lánya. 
  • Meglepő, de a színészek között sok volt a feszültség. Sarah Michelle Gellar és Ryan Phillippe között állandó volt a balhé, ugyanis eltérően álltak a jelenetek intenzitásához. Ezen nem segített, hogy a hitelesség érdekében a rendező sokat provokálta a színészeit. 
  • A stábtagok szerint a forgatás végére nemcsak a történet, de a hangulat is toxikus lett a folyamatos viták miatt.
  • A filmet sokan támadták a középiskolások életét mérgezőnek és szexuálisan túlfűtöttnek ábrázoló mivolta miatt. Számos jelenetet ki kellett vágni, ugyanis nagyon szigorú korhatár-besorolást kapott volna az alkotás. 
Ryan Phillippe és Sarah Michelle Gellar utálták egymást a forgatáson 
  • A forgatás több szempontból is kaotikus volt. A forgatókönyvet naponta írták át, hogy modern hangzása legyen, a színészek pedig sokat improvizáltak.
  • Sokszor használtak gerillamódszereket: a mozgólépcsős jelenetnél civileket látni a filmben, nem beavatott statisztákat, így sokkal valósabbak a reakcióik. 
  • Sok külső jelenetet pillanatok alatt kellett felvenniük New Yorkban, ugyanis nem kaptak engedélyt a forgatásra. 
  • Ugyanez igaz a Central Parkban játszódó jelenetekre: senki sem tudta, hogy ott forgatás zajlik.
  • Számtalan verzió készült a film végéhez: akadt olyan, amiben Valmont nem hal meg, egy sötétebb lezárás Kathrynnek, illetve olyan is, ahol Annette figurája nem lesz a sztori erkölcsi győztese. Ezt a tesztközönség túl nyomasztónak találta, így a film végét újra kellett forgatni. 
Hatalmas siker lett a Kegyetlen játékok 
  • Jól tették, ugyanis kultikus lett a finálé, többek között a Bittersweet Symphony legendás slágerének köszönhetően is. 
  • A film 10,5 millió dollárból készült. 
  • Csak az USA-ban majdnem a négyszeresét kereste vissza a bevételeinek, világszerte pedig 76 milliót termelt.

 

 

