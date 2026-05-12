A semmiből került elő Marilyn Monroe utolsó interjúja: megbánta, hogy nem vetkőzött le teljesen!

Marilyn Monroe visszatérően alakította filmjeiben a férfiak vágyát megtestesítő, tökéletes alkatú szőke szépséget. Gábor Zsa Zsa, Brigitte Bardot és Kim Novak mellett korának egyik legvonzóbb szexszimbóluma volt, akinek a magánélete, hogy hol volt, kivel hált, milyen megdöbbentő ruhában mutatkozott valahogy mindig kicsit több embert érdekelt, mint a filmjei. Legismertebb szerepe mindenesetre a magyar származású Tony Curtisszel volt a Van aki forrón szereti című alkotásban, mely után a sármos színésztől az a kiábrándító gondolat keringett, hogy Monroeval csókolózni olyan, mint Hitlerrel. De ez persze kevés volt, hogy ledöntse a színésznő körüli kultuszt: egyedi stílusa, világos ruhái, jellegzetes, élénk szőke frizurája és tűzvörös ajkai mai napig hatással vannak a popkultúrára. Rövid élete alatt viszont mégse tudott mindent kipróbálni, amit szeretett volna és ezt minden bizonnyal megannyi férfi néző is bánja.

A Marilyn Monroe-filmekben soha nem volt nyílt szexualitás, de ezt a színésznő utólag megbánta (Fotó: Earl Moran)

Marilyn Monroe halála előtt pár héttel adta utolsó interjúját

A sztár utolsó interjúját egy hamarosan megjelenő könyvben (Marilyn: The Lost Photographs, The Last Interview) fogják megjelentetni, azonban a People már előtte nyilvánosságra hozott néhány részletet belőle. A párbeszéd eredetileg az amerikai Life magazin hasábjain jelent meg, hetekkel a színésznő túladagolása előtt. Marilyn Monroe ezen a ponton, 36 évesen elismerte szerepét a popkultúrában, kendőzetlen őszinteséggel beszélt önnön szexszimbólum mivoltáról:

Úgy tűnik, valaminek a szimbólumává válok és ez legyen inkább a szex, mint bármi más, aminek szimbólumai vannak manapság. Szerintem a szexualitás csak akkor vonzó, ha természetes és spontán. Soha nem akartam tudatosan szexualitást sugározni.

Sokan befizettek volna egy erotikus Marilyn Monroe filmre (Fotó: All Action / EMPICS Entertainment)

Monroe ugyanakkor kitért arra is, hogy ha úgy adta volna a lehetőség, szerette volna kipróbálni a nyitottabb erotikát a filmjeiben.

Előszöris, nem volt még erotikus jelenetem. Mindig ki akartam próbálni, hogy lássam, mennyire lennék jó benne. Mindannyian szexuális lényeknek születtünk, hál’istennek. Olyan kár, hogy ennyien megvetik ezt a természetes ajándékot, mert a művészet, az igazi művészet ebből származik.

Mindenesetre Marilyn Monroeként létezni pont olyan kimerítő lehetett, ahogy azt az ember elképzelheti. Marilyn Monroe gyerekeinek se kívánja amit megélt és reméli tanulnak az emberek az az ő példájából:

Sok dolgot tanultam, amit semmire nem cserélnék le. Egyik gyerekem se tenném ki annak, amin keresztülmentem. Most ez lehet, hogy úgy hangzik, mintha savanyú lenne a szőlő, mert nem adatott meg, hogy boldog családom lehessen, de az életem és ez ahogy megtanultam dolgokat, ez az én utam. Remélem, hogy a nap végén a munkásságommal rá tudok világítani az embereknek arra, amit megtanultam. Lehet csak álmodozom, de ragaszkodom az álmaimhoz.

A munkásságát végül nem tudta folytatni. Marilyn Monroe halálának oka túladagolás volt, melyet hivatalosan öngyilkosságként könyveltek el. A színésznő idén, június 1-jén lenne 100 éves.