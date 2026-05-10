A Michael alaposan megosztotta a közönséget és a kritikusokat – nem ez az első eset!

A Michael Jackson életrajzi film alaposan megosztotta a nézői- és a közönségvéleményt. Olyan, mintha a két tábor két különböző filmet látott volna – és hát ha valami, a művészet világa teret ad a szubjektivitásnak. Volt, aki egy problémás, komplex embernek a leegyszerűsített és nem túl pontos ábrázolása miatt kritizálta a filmet, mások viszont imádták a látványért, hangulatért és ezért a pátoszos képért, amit a film bemutatott. Ha pedig jobban a mélyére nézünk a dolgoknak, észrevehetjük, mennyi filmnél volt még ez.
Nem csak a Michael volt az, amit a közönség jobban szeretett, mint a kritikusok
Super Mario Galaxis
A nosztalgia nagy úr – ezt tudja mindenki, akit a Super Mario-filmek becsábítottak a moziba. A Chris Pratt, Anya-Taylor Joy, Charlie Day és Jack Black nevével fémjelzett animációs filmek tökéletes példának bizonyulnak abban a tekintetben, hogy ha valaki húsz vagy negyven évig imádja ugyanazt a dolgot, akkor a nosztalgia rózsaszín szűrője miatt úgyis jó alkotásnak fogja látni – hozzáteszem, ezeket a visszatekintéseket is lehet úgy csinálni, hogy az senkinek se tetsszen. A kritikusok viszont egy üres impulzusfutamnak értékelték az alkotást.
Venom
Tom Hardy küzdelme, majd nem várt barátsága a szimbiótával megosztottra sikerült. Konkrétan a kritikusok porig alázták a kaotikus természete miatt, majd a közönség felemelte pont ugyanezért. Nehéz itt igazságot tenni, hisz kicsit mindenkinek igaza van, de ez is jól mutatja, hogy még ha a szempontok is hasonlóak, ugyanaz a dolog valakinek tetszik és másokban pont ez okoz majd viszolygást.
Más esetekben viszont a kritikusokat nyűgözte le jobban egy-egy film
Star Wars – Az utolsó jedik
Alig találkoztunk bárkivel, aki szerette volna Az utolsó jediket, melyet a franchise ősrajongói a Disney-féle Star Wars univerzum bukásával kötnek össze. Mark Hamill, Daisy Ridley és Adam Driver kalandját a kritikusok mégis imádták, melyről úgy fogalmaztak, hogy méltó folytatása a filmsorozatnak és úgy általában egy igazi érzelmi trip, amire beneveznek a nézők. Meg kell hagyni, látványban tényleg ott volt ez a film, a vörös poros sivatag és a csendben lezajlott űrcsata jelenet valóban új színt vittek ebbe a világba… minden más szörnyű volt.
Under the Skin
Scarlett Johansson pucér – ha csak ennyit írunk, bizonyára valakinek elegendő lenne, hogy meg akarja nézni a filmet, de ha az internetes értékeléseknek van némi alapja, az átlagos filmélvező közönség nem fogja szeretni… Nem úgy, mint a kritikusok, akik az alkotás finoman adagolt utalásait és kellően burkolt társadalmilag érzékeny üzeneteit nagyobb erénynek gondolták az egyébként gyönyörű színésznő idomainál. Persze, ezt is meg lehet érteni, hisz valaki teljes kikapcsolódást keres a filmekben és nem meta-értelmezéseket, amik vagy igazak, vagy nem.