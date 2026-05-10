Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Michael Jackson

A Michael alaposan megosztotta a közönséget és a kritikusokat – nem ez az első eset!

9 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kritikusoktól 37, a nézőktől 97 százalékot kapott a mozi a Rotten Tomatoes oldalán. Ha valaki objektív szemmel nézi a Michaelt, minden bizonnyal csalódni fog – ehhez rajongás kell!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Michael JacksonvenomSuper Mario

A Michael Jackson életrajzi film alaposan megosztotta a nézői- és a közönségvéleményt. Olyan, mintha a két tábor két különböző filmet látott volna – és hát ha valami, a művészet világa teret ad a szubjektivitásnak. Volt, aki egy problémás, komplex embernek a leegyszerűsített és nem túl pontos ábrázolása miatt kritizálta a filmet, mások viszont imádták a látványért, hangulatért és ezért a pátoszos képért, amit a film bemutatott. Ha pedig jobban a mélyére nézünk a dolgoknak, észrevehetjük, mennyi filmnél volt még ez.

jelenet a Michael című filmből
Sajnáljuk, de Jaafar Jackson nem hasonlít Michaelre (Fotó: Lionsgate / Entertainment Pictures)

Nem csak a Michael volt az, amit a közönség jobban szeretett, mint a kritikusok

Super Mario Galaxis

A nosztalgia nagy úr – ezt tudja mindenki, akit a Super Mario-filmek becsábítottak a moziba. A Chris Pratt, Anya-Taylor Joy, Charlie Day és Jack Black nevével fémjelzett animációs filmek tökéletes példának bizonyulnak abban a tekintetben, hogy ha valaki húsz vagy negyven évig imádja ugyanazt a dolgot, akkor a nosztalgia rózsaszín szűrője miatt úgyis jó alkotásnak fogja látni – hozzáteszem, ezeket a visszatekintéseket is lehet úgy csinálni, hogy az senkinek se tetsszen. A kritikusok viszont egy üres impulzusfutamnak értékelték az alkotást.

Venom

Tom Hardy küzdelme, majd nem várt barátsága a szimbiótával megosztottra sikerült. Konkrétan a kritikusok porig alázták a kaotikus természete miatt, majd a közönség felemelte pont ugyanezért. Nehéz itt igazságot tenni, hisz kicsit mindenkinek igaza van, de ez is jól mutatja, hogy még ha a szempontok is hasonlóak, ugyanaz a dolog valakinek tetszik és másokban pont ez okoz majd viszolygást.

Pictures must credit: Sony Pictures / Marvel Here’s a first look at Tom Hardy in the third a final Venom stand alone movie. The British tough guy actor, 46, reprises his role as Eddie Brock who is taken over by an parasitic alien life form known as a symbiote, The symbiote bonds with him and they become Venom/ In the new movie, Venom: The Last Dance Eddie and Venom are on the run hunted by each of their worlds. It follows on from the two previous films about the Marvel comic character, Venom from 2017, and Venom: Let There Be Carnage from 2021, The cast list includes 12 Years a Slave actor Chiwetel Ejiofor, 46, Juno Temple, 34. The trailer opens with Eddie being threatened by a gang in a warehouse. Eddie warns them: “You should probably know that I have a really dark and unpredictable side to me stop speaking I'm giving you a chance..” Before transforming into Venom and biting all their heads off. The movie is due to hit screens in October. Picture supplied by JLPPA
Venom mosolya meglágyította a nézők szívét (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00664133)

Más esetekben viszont a kritikusokat nyűgözte le jobban egy-egy film

Star Wars – Az utolsó jedik

Alig találkoztunk bárkivel, aki szerette volna Az utolsó jediket, melyet a franchise ősrajongói a Disney-féle Star Wars univerzum bukásával kötnek össze. Mark Hamill, Daisy Ridley és Adam Driver kalandját a kritikusok mégis imádták, melyről úgy fogalmaztak, hogy méltó folytatása a filmsorozatnak és úgy általában egy igazi érzelmi trip, amire beneveznek a nézők. Meg kell hagyni, látványban tényleg ott volt ez a film, a vörös poros sivatag és a csendben lezajlott űrcsata jelenet valóban új színt vittek ebbe a világba… minden más szörnyű volt.

RELEASE DATE: December 15, 2017 TITLE: Star Wars: The Last Jedi STUDIO: Lucasfilm DIRECTOR: Rian Johnson PLOT: Having taken her first steps into a larger world in Star Wars: The Force Awakens (2015), Rey continues her epic journey with Finn, Poe and Luke Skywalker in the next chapter of the saga. STARRING: JOONAS SUOTAMO as Chewbacca and a Porg.
A Disney azt hitte, hogy a kis pingvin lények lesznek a következő minyonok – tévedett (Fotó: Lucasfilm / NORTHFOTO)

Under the Skin

Scarlett Johansson pucér – ha csak ennyit írunk, bizonyára valakinek elegendő lenne, hogy meg akarja nézni a filmet, de ha az internetes értékeléseknek van némi alapja, az átlagos filmélvező közönség nem fogja szeretni… Nem úgy, mint a kritikusok, akik az alkotás finoman adagolt utalásait és kellően burkolt társadalmilag érzékeny üzeneteit nagyobb erénynek gondolták az egyébként gyönyörű színésznő idomainál. Persze, ezt is meg lehet érteni, hisz valaki teljes kikapcsolódást keres a filmekben és nem meta-értelmezéseket, amik vagy igazak, vagy nem.

ScarJo a szépségével gyilkol - ebben a filmben szó szerint (Fotó: A24)

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!