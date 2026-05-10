A Michael alaposan megosztotta a közönséget és a kritikusokat – nem ez az első eset!

A Michael Jackson életrajzi film alaposan megosztotta a nézői- és a közönségvéleményt. Olyan, mintha a két tábor két különböző filmet látott volna – és hát ha valami, a művészet világa teret ad a szubjektivitásnak. Volt, aki egy problémás, komplex embernek a leegyszerűsített és nem túl pontos ábrázolása miatt kritizálta a filmet, mások viszont imádták a látványért, hangulatért és ezért a pátoszos képért, amit a film bemutatott. Ha pedig jobban a mélyére nézünk a dolgoknak, észrevehetjük, mennyi filmnél volt még ez.

Sajnáljuk, de Jaafar Jackson nem hasonlít Michaelre (Fotó: Lionsgate / Entertainment Pictures)

Nem csak a Michael volt az, amit a közönség jobban szeretett, mint a kritikusok

Super Mario Galaxis

A nosztalgia nagy úr – ezt tudja mindenki, akit a Super Mario-filmek becsábítottak a moziba. A Chris Pratt, Anya-Taylor Joy, Charlie Day és Jack Black nevével fémjelzett animációs filmek tökéletes példának bizonyulnak abban a tekintetben, hogy ha valaki húsz vagy negyven évig imádja ugyanazt a dolgot, akkor a nosztalgia rózsaszín szűrője miatt úgyis jó alkotásnak fogja látni – hozzáteszem, ezeket a visszatekintéseket is lehet úgy csinálni, hogy az senkinek se tetsszen. A kritikusok viszont egy üres impulzusfutamnak értékelték az alkotást.

Venom

Tom Hardy küzdelme, majd nem várt barátsága a szimbiótával megosztottra sikerült. Konkrétan a kritikusok porig alázták a kaotikus természete miatt, majd a közönség felemelte pont ugyanezért. Nehéz itt igazságot tenni, hisz kicsit mindenkinek igaza van, de ez is jól mutatja, hogy még ha a szempontok is hasonlóak, ugyanaz a dolog valakinek tetszik és másokban pont ez okoz majd viszolygást.

Venom mosolya meglágyította a nézők szívét (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00664133)

Más esetekben viszont a kritikusokat nyűgözte le jobban egy-egy film

Star Wars – Az utolsó jedik

Alig találkoztunk bárkivel, aki szerette volna Az utolsó jediket, melyet a franchise ősrajongói a Disney-féle Star Wars univerzum bukásával kötnek össze. Mark Hamill, Daisy Ridley és Adam Driver kalandját a kritikusok mégis imádták, melyről úgy fogalmaztak, hogy méltó folytatása a filmsorozatnak és úgy általában egy igazi érzelmi trip, amire beneveznek a nézők. Meg kell hagyni, látványban tényleg ott volt ez a film, a vörös poros sivatag és a csendben lezajlott űrcsata jelenet valóban új színt vittek ebbe a világba… minden más szörnyű volt.