„A testvérem volt” — a Michael filmet kritizálóknak szólt oda a rendező Spike Lee

Egy dolog biztos a Michael című film kapcsán: a zenész rajongói és a kritikusok szinte teljesen ellenkező véleményen vannak arról, hogy jó film lett-e és kicsit mindenkinek igaza van.

Michael Jackson unokatestvére, Jaafar Jackson játszotta a filmben a Pop királyát (Fotó: Lionsgate/Entertainment Pictures)

Spike Lee bevédte a Michael Jackson életét feldolgozó filmet

A Michael Jackson életrajzi film rengeteg negatív visszajelzést kapott, főleg amiatt, hogy pontosan azokat a részleteket hagyták ki, amiről (sajnos) a színész ismert maradt halála után. Michael Jackson lánya, a zenészként aktív Paris Jackson már hónapokkal a film megjelenése előtt óva intette a követőit, hogy az apjáról készült film egy álomvilágot fog körbeírni, amit a rajongók biztos hogy szeretni fognak, de a nap végén nem lesz egy őszinte lenyomat a problémás hátterű zenészről.

A negatív hangokra legutóbb a rendező, Spike Lee (Malcolm X, Az utolsó éjjel, Szemet szemért) szólalt fel, aki a CNN-nek adott interjújában elmondta, hogy kétszer is látta a filmet és enyhén szólva nem tud azonosulni azokkal, akik a nyolcvanas évekkel lezárt történetet azért kritizálják, mert kihagyták belőle a legnagyobb balhékat.

Először is, ha egy kritikus vagy és panaszkodsz dolgok miatt, amik nincsenek a filmben, tudnod kell, hogy a film 1988-al fejeződik be. Azok a dolgok, amikről írtok, a vádaskodások csak később jelentkeztek. Olyasmit vártok el a filmtől, ami nem illeszthető bele a film idővonalába. A közönség jött és világszerte hozták a szeretetüket.

A rendező nyilatkozata egybecseng a Rotten Tomatoes értékeléseivel, ugyanis a cikk írásakor a Michaelt a kritikusok 39 százalékra leértékelték, míg a közönség 97 százalékra felhúzták. Ez pedig azt jelenti, hogy a közönség szerint ez az egyik legjobb film valaha, ami azért lássuk be, még így is túlzás.

Spike Lee ezen kívül személyes kötődését is kifejezte az elhunyt nyolcvanas évekbeli pop ikonokat illetően.

Hiányzik Mike. Hiányzik Prince. A testvéreim voltak. Dolgoztam mindkettőjükkel. Mindketten gyönyörű, gyönyörű emberek voltak.