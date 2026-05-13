Miket nem beszélek: hamarosan a mozikban a BAFTA botrányt kavart filmje!

Az I Swear (Miket nem beszélek) című film több szempontból is letarolta a Brit Filmakadémia gálaeseményét. Az idei BAFTA-gálán összesen 5 díjra jelölték, ebből kettőt pedig haza is vihetett a tourette-szindrómás John Davidson valós történeten alapuló filmje. A díjátadón nem csak a főszereplőt megformáló díjnyertes Robert Aramayo, hanem a rendellenességgel küszködő Davidson is megjelent és a sors szerencsétlen természete miatt kő kövön nem maradt. Davidson mindent felforgató történetét pedig hamarosan a magyar közönség is elsőkézből láthatja a mozikban.

Robert Aramayo díjat nyert a Miket nem beszélek című filmben nyújtott alakításáért (Fotó: YouTube)

Miket nem beszélek: hamarosan a magyar mozikban!

A film főszereplője John Davidson (Robert Aramayo), akinél 15 éves korában Tourette-szindrómát diagnosztizáltak. A rendellenesség velejárója, hogy nincs teljesen a teste uralmában, olykor tikkszerűen kényszeres mozdulatokat végez és akaratlanul is folyamatosan illetlen mondatok hagyják el a száját. A környezetétől természetesen semmilyen elfogadást nem kap ezzel kapcsolatban, azonban mégse adja fel: életküldetésévé válik, hogy minél több ember megismerje a Tourette-szindrómát.

A filmet a BAFTA-díjátadón kiemelt népszerűség követte, a film két díjat is elnyert. A sors különös iróniája, hogy amikor a Bűnösök sztárjai, Delroy Lindo és Michael B Jordan voltak a színpadon, a tikkjeivel máig küszködő, valós John Davidson a lehető legilletlenebb rasszista kifejezést kiáltotta a színpadon. Emiatt végül távoznia kellett az eseményről és az eset hatalmas port kavart. Olyannyira, hogy a BAFTA hivatalos közleményben kért elnézést a sértésben érintett közönségtől.