A Mortal Kombat 2 bizonyított: ezeket a filmeket kéne még feldolgozni a videójátékok világából

Kár lenne eltekinteni attól, hogy a filmvilág kezd ráérezni a videójátékok mozivászonra költöztetésére. Az utóbbi időkben a Super Mario-filmek, a Jim Carrey-féle Sonic komoly sikereket zsebelt be, a mozikban épp a Mortal Kombat 2 bizonyít és a jövőben várható még egyebek között a Death Stranding, a God of War, a Bioshock, a Street Fighter, a Tomb Raider, az Elden Ring és a Resident Evil feldolgozása – igen, utóbbit láttuk már a dögös Milla Jovovich főszereplésével, de aki 10 percnél többet játszott a játékokkal az tudja, hogy semmi köze hozzá, akkor sem ha népszerű volt és rahedli folytatás jött ki belőle.

A Mortal Kombat 2 kritikai sikernek bizonyul a Rotten Tomatoes alapján (Fotó: Agence / Bestimage)

A Mortal Kombat 2 és a Super Mario Galaxis után ezekből a játékokból is szuper film lehetne

GTA / Red Dead Redemption

A Rockstar Games játékai olyanok, mintha egy társadalmi szatírát néznénk. Kétféleképpen lehet élvezni: vagy neki indulunk és random dolgokkal foglaljuk le magunkat a nyílt világon belül, vagy a humoros és meglepően jól megírt sztorit élvezzük. Az különösen ironikus lenne, ha alkalmazkodva a franchise köré alakult mémekhez, végül hamarabb kapnánk GTA-filmet, minthogy a GTA 6 megjelenne… kopogjuk le.

Komoly társadalmi szatíra lehetne a GTA filmből (Fotó: Valérian Wagner/Bestimage / 00642055)

Metal Gear Solid

Hideo Kojima az elsők között volt, akik behozták a filmes narratívát az addig ékegyszerű történetekkel rendelkező videójátékok közé. Történetesen a Death Stranding is tőle származik, melyen Michael Sarnovski dolgozik. A Metal Gear Solid játékokban szinte több az átvezető videó, mint a játék és ezáltal tényleg csak kreatív döntés eredménye, hogy végül videójáték lett belőle. Némi polírozással egy izgalmas sci-fi és katonai thriller lehetne belőle, a sötétben bujkáló Karl Urban főszereplésével.

A képen Snake eszik egy kígyót, ezt emésztgessük (Fotó: Konami)

Mass Effect

A Mass Effect már önmagában kicsit olyan, mintha a Star Treket néznénk: egy hajónyi kiképzett űrkatona, bolygóközi utazás és egy csomó furcsa, idegen faj. Szinte látom magam előtt Henry Cavillt, aki egyébként is Warhammer 40k rajongó, ahogy némi diplomácia és fegyverrel kivívott békét követően saját maga reklámoz egy boltot a tőle megszokott, mémesült szavakkal: „Shepard parancsnok vagyok és ez a legjobb bolt a Citadellában!”