Az űrlények már a spájzban vannak: a Stranger Things alkotóinak új sorozatára kíváncsi mindenki Netflixen

A Stranger Things-rajongók keserédes szájízzel zárták az óévet, majd indították az újat, azt követően, hogy imádott sorozatuk 2025 decemberében és 2026 januárjában megjelenő utolsó évada milyen csalódáskeltően ért véget. A Netflix sikerszériájának megálmodói, a Duffer testvérek viszont azóta is azon vannak, hogy valahogy kiengeszteljék a fancsali fanatikusokat. Előbb márciusban a Nagyon rossz előérzetem van című horrorszériáról rántották le a leplet, majd egy hónappal később visszatértek egykori sikereik helyszínére, és bemutatták a Stranger Things: 1985 krónikáit. A Duffer-műsorok pedig azóta is potyognak le a gyártószalagról, a legújabb produktumuk pedig rögtön a legnézettebb Netflix-sorozatok listájának élén találta magát.

A nyugdíjas forradalmárok jelenleg a legnézettebb sorozat Netflixen (Fotó: Netflix / ZUMA Press Wire)

Nyugdíjas űrlényvadászat indult a Netflixen

A Netflixen most kvázi az „anti-Stranger Things” számít slágersorozatnak, hiszen tinédzserek helyett ezúttal az idősebb korosztály képviselteti magát a főszerepben.

A nyugdíjas forradalmárok ugyanis egy olyan természetfeletti sci-fi thriller, amely egy látszólag idilli új-mexikói nyugdíjas-közösségben játszódik. A történet főhőse, az Alfred Molina által alakított Sam Cooper, aki felesége halála után költözik a közösségbe, ám hamar rájön, hogy valami nagyon nincs rendben a hellyel. Ezt követően pedig rögvest a furcsa jelenségek és egy rejtélyes, földönkívülinek tűnő fenyegetés nyomába ered, miközben több idős lakóval együtt nyomozni kezd a háttérben húzódó sötét titok után.

De nehogy azt higgye bárki is, hogy a Pókember-filmek Doktor Oktopusza az egyetlen sztár a szériában, hiszen kész csillaghullást idézett elő a Netflix A nyugdíjas forradalmárokban. Alfred Molinán kívül feltűnik még a Thelma és Louise Cannes-t is meghódító szépsége, Geena Davis, A függetlenség napja elnöke, azaz Bill Pullman, de a Golden Globe-díjas Alfre Woodard is tiszteletét teszi a sorozatban.

A Netflix nem kis sztárparádét vonultat fel A nyugdíjas forradalmárokban (Fotó: Netflix / ZUMA Press Wire)

Miben mesterkednek még Dufferék?

Akik azt hitték, A nyugdíjas forradalmárokkal be kell érniük örökre, és a Duffer testvérek mostanság semmi mással nem szolgálnak, nagyobbat nem is tévedhettek volna. Az egyik népszerű franchise-ától nemrégiben megváló Netflix aranytojást tojó tyúkjai ugyanis továbbra sem engedték el Hawkins határát, és nem is egy, hanem rögtön kettő újabb Stranger Things-projekten dolgoznak jelenleg is igen serényen.