Charlize Theron alaposan megkopasztotta a Netflixet: Ennyiért vált csúcsragadozóvá a dél-afrikai szőkeség

Noha a Netflix toplistáját jelenleg a friss Oscar-díjas Michael B. Jordan új animációs filmje, az Egymás bőrében vezeti, közvetlen mögötte pedig a meglehetősen kérdőjelesre sikerült magyar romkom, a Beléd estem érkezik, Charlize Theron túlélő tortúrája továbbra is tartja magát, és ott van a versenysorozat harmadik helyén, pedig a premierje már két hete, április 24-én volt esedékes.

A Charlize Theron-filmek legújabb darabja már hetek óta ott van a Netflix toplistáján (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

A Csúcsragadozó története Sasháról, egy tragédiát feldolgozni próbáló nőről szól, aki az ausztrál vadonba menekül gondolatai elől, hátha egy ottani dzsungeltúra segít neki a gyász feldolgozásában. Azonban itt csakhamar kiderül, hogy korántsem a bűntudat lesz a legnagyobb problémája, hanem a vérszomjas, elvetemült embervadásszá váló Taron Egerton, akivel egy másfél órás macska-egér játékba kezdenek.

Taron Egerton teljesen bekattan a Csúcsragadozóban, ennek pedig Charlize Theron örül a legkevésbé (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Charlize Theron nem gombokért lett dzsungelharcos

Hogy egy kicsit a számok mezejére lépjünk, a Csúcsragadozót az április 24-i premiere utáni első héten már több mint 40 millióan látták, azóta pedig ezt a számot megduplázta, amivel 2026 legtöbbet kattintott streamingalkotásává avanzsált.

Ezeknek a nézettségi adatoknak azért örülhetnek különösen a Netflix fejesei, mert Charlize Theron alaposan megkérte az árát annak, hogy az eszement Taron Egertontól mentse az irháját. Pontos összeget ugyan nem ismerni, de egyes források szerint a gázsija, az egyéb bónuszokat is belekalkulálva akár a 25 millió dollárt is megütheti! Ezzel pedig az Oscar-díjas színésznő streamingszolgáltató egyik legdrágább művészének vallhatja magát.

Hatalmas gázsi mellett izgalmas meneküléstörténetet is kapott Charlize Theron a Netflixtől (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Kié lett a legkövérebb Netflix-csekk?

Hiába Csúcsragadozó a címe legutóbbi filmjének, fizetések terén messze nem Charlize Theron számít a csúcsok csúcsának, de ettől még ott büszkélkedhet az élbolyban.

A 25 milliós keresetével az 50 éves színésznő olyan nevekhez csatlakozik mint Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds vagy Dwayne „The Rock” Johnson. Előbbi szexi szőkeség még a Ne nézz fel! címre keresztelt szatíráért, míg utóbbi kettő a Netflix-filmek egyik legnézettebb darabjának számító Különösen veszélyes bűnözőkért kapott ennyi zöldhasút.