Charlize Theron alaposan megkopasztotta a Netflixet: Ennyiért vált csúcsragadozóvá a dél-afrikai szőkeség

Noha a Netflix toplistáját jelenleg a friss Oscar-díjas Michael B. Jordan új animációs filmje, az Egymás bőrében vezeti, közvetlen mögötte pedig a meglehetősen kérdőjelesre sikerült magyar romkom, a Beléd estem érkezik, Charlize Theron túlélő tortúrája továbbra is tartja magát, és ott van a versenysorozat harmadik helyén, pedig a premierje már két hete, április 24-én volt esedékes.
A Csúcsragadozó története Sasháról, egy tragédiát feldolgozni próbáló nőről szól, aki az ausztrál vadonba menekül gondolatai elől, hátha egy ottani dzsungeltúra segít neki a gyász feldolgozásában. Azonban itt csakhamar kiderül, hogy korántsem a bűntudat lesz a legnagyobb problémája, hanem a vérszomjas, elvetemült embervadásszá váló Taron Egerton, akivel egy másfél órás macska-egér játékba kezdenek.
Charlize Theron nem gombokért lett dzsungelharcos
Hogy egy kicsit a számok mezejére lépjünk, a Csúcsragadozót az április 24-i premiere utáni első héten már több mint 40 millióan látták, azóta pedig ezt a számot megduplázta, amivel 2026 legtöbbet kattintott streamingalkotásává avanzsált.
Ezeknek a nézettségi adatoknak azért örülhetnek különösen a Netflix fejesei, mert Charlize Theron alaposan megkérte az árát annak, hogy az eszement Taron Egertontól mentse az irháját. Pontos összeget ugyan nem ismerni, de egyes források szerint a gázsija, az egyéb bónuszokat is belekalkulálva akár a 25 millió dollárt is megütheti! Ezzel pedig az Oscar-díjas színésznő streamingszolgáltató egyik legdrágább művészének vallhatja magát.
Kié lett a legkövérebb Netflix-csekk?
Hiába Csúcsragadozó a címe legutóbbi filmjének, fizetések terén messze nem Charlize Theron számít a csúcsok csúcsának, de ettől még ott büszkélkedhet az élbolyban.
A 25 milliós keresetével az 50 éves színésznő olyan nevekhez csatlakozik mint Jennifer Lawrence, Ryan Reynolds vagy Dwayne „The Rock” Johnson. Előbbi szexi szőkeség még a Ne nézz fel! címre keresztelt szatíráért, míg utóbbi kettő a Netflix-filmek egyik legnézettebb darabjának számító Különösen veszélyes bűnözőkért kapott ennyi zöldhasút.
Rajtuk már csak két úriember tesz túl, a nemrégiben lehengerlő bajuszt villantó Leonardo DiCaprio 30 millió dollárért cserébe társult Jennifer Lawrence mellé a Ne nézz fel! szereposztásába, de ez még mindig semmi ahhoz a Daniel Craighez képest, aki a Tőrbe ejtve 3. felvonásáért 50 milliót tehetett zsebere úgy, hogy mindössze 43 percet szerepelt a filmben.