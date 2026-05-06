Ennyire hitvány, alávaló és ócska film régen vezette a Netflix nézettségi listáját

A Valentin-nap mindig egy remek lehetőség arra, hogy egy romantikus moziélménnyel lepjük meg kedvesünket. A szerelmespárok idei ünnepnapján a magyar filmgyártás is igyekezett megörvendeztetni a honi mozilátogatókat egy nézőcsalogató romantikus komédiával. Akik viszont februárban lemaradtak a Beléd estem című alkotásról, azok most, közel három hónappal a premier után bepótolhatják a Netflixen, ahova a napokban került fel Tiszeker Dániel vígjátéka, de mindenkinek azt tanácsoljuk: inkább ne tegyék!

A legnézettebb Netflix-filmek élén jelenleg a Beléd estem áll, de nem értjük, miért (Fotó: Vertigo Média)

A Netflix szerelemjárata visszarepít a '90-es évekbe

Úgy tűnik, Tiszeker Dánielt négy évvel ezelőtt elragadta a nosztalgiajárat, melyről azóta sem tudott lepattanni. A korábban a #Sohavégetnemérős-t vagy a Nagykarácsonyt is dirigáló filmes ugyanis 2022-ben a Nyugati nyaralással a '80-as évekbe repítette vissza a közönséget, most pedig egy évtizeddel közelebb ugrott a jelenhez, és a '90-es évek báját próbálta megidézni a Bravo magazinnal, retro csomagolású Túró Rudival, no meg egy kis Pa-dö-dővel.

A Beléd estem sztorija egy klasszikus film a filmben történet, mely során két népszerű színésznek, a Rujder Vivien által alakított Eszternek, illetve a Szabó Kimmel Tamás megformálásában látható Bálintnak kell eljátszaniuk, mennyire szerelmesek egymásba, csak épp az a bökkenő, hogy ki nem állhatják a másikat. Egy nap viszont a forgatási forgatagban Esztert baleset éri, és a kórházban már filmbéli karaktereként tér magához. Innentől pedig nem nehéz kitalálni, hova fog kilyukadni a sztori, hiszen már a Beléd estem cím is igen árulkodó.

A Netflixet letaroló Beléd estem nézése közben is hasonló képet vágtunk, mint a film szereplői ezen a fotón (Fotó: Vertigo Média)

A romantika vajon mi?

A Beléd estemnek már a gyűlölőkből szeretők felütése sem igazán eredeti, amit aztán a cselekmény előrehaladtával sem sikerül kimenteni abból, hogy ne érezzük végig azt, csak egy másolat másolatának a másolatát nézzük. A korábban a Hunyadiban vagy a Véletlenül írtam egy könyvet című filmben is felbukkanó Rujder Vivien, valamint Szabó Kimmel Tamás is bár tehetséges színészek, egyikük sem tudta élettel megtölteni saját figuráját. A kómából felébredt Eszter nem lesz több egy végletekig leegyszerűsített, éretlen naivánál, míg Bálint sem tud kilépni a faék egyszerűségű, bunkó szívtipró szerepkörből.