Ennyire hitvány, alávaló és ócska film régen vezette a Netflix nézettségi listáját

A Valentin-nap mindig egy remek lehetőség arra, hogy egy romantikus moziélménnyel lepjük meg kedvesünket. A szerelmespárok idei ünnepnapján a magyar filmgyártás is igyekezett megörvendeztetni a honi mozilátogatókat egy nézőcsalogató romantikus komédiával. Akik viszont februárban lemaradtak a Beléd estem című alkotásról, azok most, közel három hónappal a premier után bepótolhatják a Netflixen, ahova a napokban került fel Tiszeker Dániel vígjátéka, de mindenkinek azt tanácsoljuk: inkább ne tegyék!
A Netflix szerelemjárata visszarepít a '90-es évekbe
Úgy tűnik, Tiszeker Dánielt négy évvel ezelőtt elragadta a nosztalgiajárat, melyről azóta sem tudott lepattanni. A korábban a #Sohavégetnemérős-t vagy a Nagykarácsonyt is dirigáló filmes ugyanis 2022-ben a Nyugati nyaralással a '80-as évekbe repítette vissza a közönséget, most pedig egy évtizeddel közelebb ugrott a jelenhez, és a '90-es évek báját próbálta megidézni a Bravo magazinnal, retro csomagolású Túró Rudival, no meg egy kis Pa-dö-dővel.
A Beléd estem sztorija egy klasszikus film a filmben történet, mely során két népszerű színésznek, a Rujder Vivien által alakított Eszternek, illetve a Szabó Kimmel Tamás megformálásában látható Bálintnak kell eljátszaniuk, mennyire szerelmesek egymásba, csak épp az a bökkenő, hogy ki nem állhatják a másikat. Egy nap viszont a forgatási forgatagban Esztert baleset éri, és a kórházban már filmbéli karaktereként tér magához. Innentől pedig nem nehéz kitalálni, hova fog kilyukadni a sztori, hiszen már a Beléd estem cím is igen árulkodó.
A romantika vajon mi?
A Beléd estemnek már a gyűlölőkből szeretők felütése sem igazán eredeti, amit aztán a cselekmény előrehaladtával sem sikerül kimenteni abból, hogy ne érezzük végig azt, csak egy másolat másolatának a másolatát nézzük. A korábban a Hunyadiban vagy a Véletlenül írtam egy könyvet című filmben is felbukkanó Rujder Vivien, valamint Szabó Kimmel Tamás is bár tehetséges színészek, egyikük sem tudta élettel megtölteni saját figuráját. A kómából felébredt Eszter nem lesz több egy végletekig leegyszerűsített, éretlen naivánál, míg Bálint sem tud kilépni a faék egyszerűségű, bunkó szívtipró szerepkörből.
A sztorit még megfűszerezni hivatott a Bányai Kelemen Barnával a képbe lépő szerelmi háromszög is, aki Eszter vőlegényét alakítja, és aki első sorból, tátott szájjal nézi végig, igazi papucs módjára, amint az esetlen kőmacsó ellopja szíve választottját. Itt már az az ember érzése, hogy Bányai maga sem igazán érti, mit is keres ebben a filmben, de ezzel nemcsak ő van így, hanem szinte minden más színész is.
Azt meg a nézők nem értik, ugyan minek kellett beleerőltetni még egy szerelmi szálat Pokorny Lia és Mészáros Máté közé, mikor a romantika fővonala is döcög. Sőt, nem is döcög, már az indulás után kisiklik. A szereplőknek ugyanis képtelenség szurkolni, a kémiát nagyítóval sem találni közöttük, jelenlétük egyáltalán nem szórakoztató, sokkal inkább idegesítő. És persze mindez a '90-es években, amely tömény izzadtságszaggal lett beleerőltetve a történetbe, a vászonról lepörgő Pain-slágerekre való utalásokkal vagy az arcunkba tolt Traubis üvegekkel.
És akkor beszélnünk kell egy kicsit a lezárásról is. Ha az nem lenne elég, hogy a direktor szinte minden romkomos klisét elsütött a másfél órás játékidő alatt, a romantikus vígjátékok legnagyobb sablonját is odabiggyesztette a végére: az esküvőjére készülő Eszter és a szerelmi bánatban őrlődő Bálint egyszerre indulnak útnak, szaladnak, fejvesztve loholnak egymás felé szerelmesen, hogy egy irgalmatlanul, és sosem látott mértékű romantikával átáztatott pillanatban összefonódva tegyenek pontot a sztori végére. Rendkívül eredeti, még sosem láttunk ilyet... Bár a papírmasé karakterek meg is érdemlik ezt a lerágott csontot finálé gyanánt.
A Netflix-nézők beleestek a Beléd estem csapdájába
A Netflix-filmek lelkes fogyasztói sajnos bekapták a csalit: azt hitték, egy kellemes limonádémozit kapnak, azonban nem jutott nekik más, csak egy végtelenül ócska és alávaló nosztalgiaromantika, mely nem kizárt, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? sikerhullámát akarta meglovagolni, és amit már abban a pillanatban elfelejtünk, hogy a stáblistát látva kikapcsoljuk a készüléket. Már, ha egyáltalán eljutunk odáig...