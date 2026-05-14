Bridgerton és Yellowstone-rajongók figyelem: A két világot ötvöző sorozat érkezik a Netflixre!

Ha 2026 színésznőjéről van szó, valószínűleg mindenki Zendaya, Anne Hathaway vagy esetleg a minden héten újabb botránnyal előrukkoló Sydney Sweeney trióból mondana valakit. Pedig idén Florence Pugh is tevékenykedik serényen, hiszen a Kisasszonyok és az Oppenheimer bombázója a karácsony körül berobbanó két blockbusterben is fel fog bukkanni. Anglia legszexibb exportja viszont a Dűne: Harmadik rész, valamint a Bosszúállók: Doctor Doom ébredése előtt még valami igazi ínyencséggel is szolgálni fog, amivel a Netflix nézőit fogja majd meglepni.

Florence Pugh főszereplésével érkezik a Netflix következő kosztümös nagy dobása (Fotó: YouTube)

A két legnépszerűbb sorozatot ötvözi a Netflix

Már több mint 70 éve annak, hogy John Steinbeck kiadta az Édentől keletre című három generáció történetét egybefoglaló regényét, amiből korábban már James Dean főszereplésével készítettek filmet, most pedig a Netflix gyárt belőle minisorozatot.

A projektet még 2022-ben jelentették be, azonban kicsit megkésve csak most készül, ám most már egy rövidke, viszont annál pikánsabb ízelítő is készült hozzá. A főszerepben Florence Pugh-t láthatjuk majd, akit a kicsit újragondolt sztori női főhőséve kovácsoltak. És miért mondtuk, hogy az Édentől keletre olyan lesz, mintha a Yellowstone-t vagy talán inkább annak előzménysorozatait, az 1883-at vagy az 1923-at, illetve A Bridgerton család hangulatát egybegyúrná?

Azért, mert a trailer képkockái alapján a Netflix-sorozatok egyik legjobban várt, XIX. század második felében játszódó újdonságában bőven kijut majd a szemkápráztató ruhakölteményekből, szerelemből, családi viszályokból, valamint a vérzivataros vadnyugat puskaporos hangulatából is.

A széria eddig pontos megjelenési dátumot nem kapott, csak annyit tudni, hogy 2026 őszén érkezik majd. Florence Pugh mellett pedig olyan neveket láthatunk még a stáblistán mint Mike Faist, Martha Plimpton vagy Ciarán Hinds.

Az Édentől keletre lesz a Florence Pugh-filmek és sorozatok következő, izgalmas felvonása (Fotó: YouTube)

De mi a helyzet az eredeti szériákkal?

Ha pedig már a streamingtörténelem talán két legmeghatározóbb sorozatát többször is megemlítettük, jó lenne tudni, mikor láthatunk belőlük egy újabb fejezetet.

Nos, a Yellowstone kapcsán felemás hírekkel szolgálhatunk, hiszen a 2024-ben elköszönő vadnyugati széria aligha fog a közeljövőben feltámadni, viszont karaktereitől nem kellett végleg elköszönni. Márciusban debütált a SkyShowtime-sorozatok kínálatában Marshals: Egy Yellowstone történet, de napokon belül érkezik a Dutton Ranch is.