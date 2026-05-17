Minek készült el egyáltalán? Már a Netflixen is elérhető a világtörténelem legfölöslegesebb folytatása

2024-ben mindenki kérdések tömkelegével távozott a filmszínházakból, miután megtekintették Ridley Scott kardos-szandálos történelmi mozijának közel negyed évszázadon át érlelődő folytatását. A Gladiátor II-vel viszont a legtöbbször feltett kérdés, hogy mégis minek kellett megcsinálni. A Russell Crowe-t mozitörténelmi hőssé emelő első részhez ugyanis a világon semmit nem tett hozzá, hiába kaptuk meg napjaink legkelendőbb szépfiúit, Paul Mescalt vagy épp Pedro Pascalt. A világ minden gond nélkül forgott volna tovább, ha a Gladiátor II. soha nem készül el, és sajnos nem a Netflixre frissen felkerülő ókori véres cirkuszról szóló mozi az egyetlen olyan folytatás, melyet legszívesebben kitörölnénk az emlékezetünkből.
S. Darko
A Donnie Darko amellett, hogy bebiztosította Jake Gyllenhaal helyét Hollywoodban, a másik nagy erénye, hogy a mozihistória egyik legtöbb kérdést felvető lezárása is hozzá fűződik. De a legnagyobb kérdés mégis csak az, hogy ugyan miért kellett hozzá folytatás csinálni? A nézők is ezt kérdezték, már aki egyáltalán látta az S. Darko-t, mert ez a folytatás majdnem teljesen a feledés homályába veszett.
Amerikai pszichó 2.
A 2000-ben megjelent horror-klasszikus pozitív tulajdonságait akár reggelig sorolhatnánk, ennek folytatásával pedig majdnem ugyanez a helyzet, de csak majdnem. Az Amerikai pszichó 2 ugyanis legalább annyira rossz fim, mint amennyire elődje jó volt. A folytatásban ugyan kaptunk egy fiatal és dögös Mila Kunist, viszont eltűnt a kemény társadalomkritikus vonulat, az emlékezetes színészi játék a főszereplőtől és a tömény talány, ami körbelengi az első fejezet atmoszféráját. Azt pedig hagyjuk is, hogy ennél izzadságszagúbban nem is lehetett volna összekötni a két alkotást.
Joker: Kétszemélyes téboly
Idén már hét éve, hogy Todd Phillips a DC legnépszerűbb rosszfiújából egy esetlen, ámde szerethető antihőst faragott. A Joker a képregénymozik üde színfoltjának számított, amihez nem sértődtek volna meg a rajongók, ha nem készül folytatás, ám ez valahogy mégis elkészült, és azóta sem értjük, miért. A Gladiátor 2-höz hasonlóan a napokban szintén a Netflixen landoló Joker 2-ben hiába jelent meg Harley Quinn szerepében Lady Gaga, sem a rémunalmas sztori, sem a musical műfaja nem csúszott le sem a nézők, sem a kritikusok torkán.
Grease 2.
Az, hogy egy film második része az tulajdonképpen csak az első rész konkrétan újra becsomagolva, nem éppen új keletű probléma. Ugyanis a lista frissebb darabjaihoz hasonlóan az 1982-es Grease 2 is ebben a betegségben szenvedett. Az alkotók megpróbálták ugyanazt a lovat másodjára is eladni, csak ezúttal már a Cannes-i Filmfesztiválon rendezői debütálására készülő John Travolta és Olivia Newton-John nélkül.
A Maszk 2. – A Maszk fia
Afelől aligha lehet bárkiben kérdés, hogy a Jim Carrey-filmek egyik legemlékezetesebb alakítását A Maszkban láthattuk, így akár nem is lett volna indokolatlan, hogy második rész készüljön belőle. Azonban mi történik akkor, ha már nincs Jim Carrey, cserébe van helyette gusztustalan számítógépes animáció és értelmezhetetlen történet? Erre a válasz A Maszk 2, amitől a rajongóknak a mai napig felfordul a gyomra, annyira rettenetesen rosszra sikerült. De vajon tényleg elkészül a 3. rész, ezúttal már ismét Jim Carrey-vel a főszerepben?
A függetlenség napja 2.
2016-ban az egész világ egy emberként rémült meg, mikor megtudtuk, hogy húsz év után visszajönnek az űrlények. Az viszont már egy igen beszédes előjel volt, hogy az 1996-os klasszikus két főszereplője közül Will Smith úgy döntött, ő ebből nem kér. Valamit megérezhetett az Oscarról kitiltott pofonosztó, mert A függetlenség napja 2 közelről súrolja a nézhetetlen kategóriát, és bűzlik a „csakis azért csináltuk, hogy pénzzel húzzuk le a nosztalgiázni vágyó rajongókat” szagtól.
A légy 2.
Már 40 éve, hogy David Cronenberg új fejezetet nyitott a műfaj történelmében A légy című testhorrorjával. Jeff Goldblum szép lassan ember-légy szörnnyé változó hősének tragédiája egyszerre volt drámaian könnyfacsaró és gyomorforgatóan undorító. A második részre viszont csak a második jelző igaz, így joggal került fel listánkra. Egyedül a B-filmek vérbeli rajongói ismerik el ezt a folytatást, reméljük, az ő lelkükbe nem tapostunk bele.
A Gladiátor II. 2026. május 12-én került fel a Netflix-filmek kínálatába, melynek nézettségi listáján rögtön az első helyre került.