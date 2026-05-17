Minek készült el egyáltalán? Már a Netflixen is elérhető a világtörténelem legfölöslegesebb folytatása

2024-ben mindenki kérdések tömkelegével távozott a filmszínházakból, miután megtekintették Ridley Scott kardos-szandálos történelmi mozijának közel negyed évszázadon át érlelődő folytatását. A Gladiátor II-vel viszont a legtöbbször feltett kérdés, hogy mégis minek kellett megcsinálni. A Russell Crowe-t mozitörténelmi hőssé emelő első részhez ugyanis a világon semmit nem tett hozzá, hiába kaptuk meg napjaink legkelendőbb szépfiúit, Paul Mescalt vagy épp Pedro Pascalt. A világ minden gond nélkül forgott volna tovább, ha a Gladiátor II. soha nem készül el, és sajnos nem a Netflixre frissen felkerülő ókori véres cirkuszról szóló mozi az egyetlen olyan folytatás, melyet legszívesebben kitörölnénk az emlékezetünkből.

A legnézettebb Netflix-filmek rangsoráról ezúttal a Gladiátor II. köszön vissza, de nem értjük, hogy került a lista élére (Fotó: Paramount Pictures / Entertainment Pictures)

Reméljük, ezek a felesleges folytatások nem kerülnek a Netflixre:

S. Darko

A Donnie Darko amellett, hogy bebiztosította Jake Gyllenhaal helyét Hollywoodban, a másik nagy erénye, hogy a mozihistória egyik legtöbb kérdést felvető lezárása is hozzá fűződik. De a legnagyobb kérdés mégis csak az, hogy ugyan miért kellett hozzá folytatás csinálni? A nézők is ezt kérdezték, már aki egyáltalán látta az S. Darko-t, mert ez a folytatás majdnem teljesen a feledés homályába veszett.

Amerikai pszichó 2.

A 2000-ben megjelent horror-klasszikus pozitív tulajdonságait akár reggelig sorolhatnánk, ennek folytatásával pedig majdnem ugyanez a helyzet, de csak majdnem. Az Amerikai pszichó 2 ugyanis legalább annyira rossz fim, mint amennyire elődje jó volt. A folytatásban ugyan kaptunk egy fiatal és dögös Mila Kunist, viszont eltűnt a kemény társadalomkritikus vonulat, az emlékezetes színészi játék a főszereplőtől és a tömény talány, ami körbelengi az első fejezet atmoszféráját. Azt pedig hagyjuk is, hogy ennél izzadságszagúbban nem is lehetett volna összekötni a két alkotást.

Az Amerikai pszichó folytatásáról le mernénk fogadni, hogy többen nem is hallottak, de ez nem is véletlen (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

Joker: Kétszemélyes téboly

Idén már hét éve, hogy Todd Phillips a DC legnépszerűbb rosszfiújából egy esetlen, ámde szerethető antihőst faragott. A Joker a képregénymozik üde színfoltjának számított, amihez nem sértődtek volna meg a rajongók, ha nem készül folytatás, ám ez valahogy mégis elkészült, és azóta sem értjük, miért. A Gladiátor 2-höz hasonlóan a napokban szintén a Netflixen landoló Joker 2-ben hiába jelent meg Harley Quinn szerepében Lady Gaga, sem a rémunalmas sztori, sem a musical műfaja nem csúszott le sem a nézők, sem a kritikusok torkán.