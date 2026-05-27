Különös romkom tarol a Netflixen: Sacha Baron Cohen izmos felsőtestére kíváncsiak a legtöbben

Mit csinálunk, ha az általunk ismert világ egyik pillanatról a másikra a feje tetejére fordul? Mire lennénk képesek, hogy visszacsináljuk a dolgokat? A Netflixet egyik napról a másikra leigázó Hölgyeké az elsőbbség főszereplője, Sacha Baron Cohen például még az intim gyantázástól, a zselés pénisznagyobbításától sem riad vissza, ahogy attól sem, hogy rodeóbajnokként, egy szál kalapban használja azt a bizonyos pisztolyát a főnöke előtt, miközben fejvesztve menekül a kollégája iránt táplált érzései elől. Igen, ennyire fura film vezeti a Netflix toplistáját.

Társadalminem-cserés támadás a Netflixen

A történet, melyre most minden Netflix-felhasználó serényen kattint a Sacha Baron Cohen által alakított Damienről, a pénzben és hatalomban fürdőző, arrogáns és szexista nőcsábászról szól. Főhősünk élete azonban fenekestül felfordul, amikor egy baleset következtében egy olyan párhuzamos univerzumban tér magához, ahol matriarchális társadalom uralkodik. Ebben a világban nem a férfiak, hanem kizárólag a nők vannak hatalmon, ők irányítják a társadalmat, a karriert és a politikát.

A Hölgyeké az elsőbbség fő konfliktusa és gyengécske humora abból fakad, hogy a macsó főszereplőnek saját korábbi viselkedésével és nőcsábász természetével kell szembenéznie a női dominanciájú környezetben. Az egy szál cowboy kalapban pucérkodó Sacha Baron Cohennel taroló, pajkos, pajzán, ámde meglepően poéntalan vígjáték görbe tükröt próbál állítani a nemi egyenlőtlenségek elé, és felhívni a figyelmet az egyenlő bánásmód fontosságára, ám nem érződik többnek egy gyenge Barbie-utánzatnál. De igazából, nem is ez szolgáltatja a fő beszédtémát a film kapcsán.

Napi 25 perc edzéssel lehet belőlünk kigyúrt Borat?

Noha a film mind a kritikusoktól, mind nézőktől vegyes visszajelzéseket kapott, abban rég nem látott konszenzus van a két tábor között, hogy a főszereplőt alakító Sacha Baron Cohent még soha életünkben nem láttuk ilyen jó formában.

Az Ali G-ből, a Boratból vagy a Brünoból megismert angol komikus sosem a külsejével, hanem sokkal inkább csípős és ugyancsak társadalomkritikus szatíráival, legendás improvizációs játékával hívta fel eddig magára a figyelmet, ám ezúttal most fordult a kocka. A Hölgyeké az elsőbbség, valamint a Marvel-univerzumba való beköszönése miatt ugyanis Cohen úgy döntött, 50 fölött végre kipattintja magát. A színész ráadásul nem is viszi túlzásba a testmozgást, állítása szerint ugyan minden nap edz, de minden alkalommal kevesebb, mint fél órát, de akkor mindent kiad magából.

Korábban azt hittem, hogy órákig kell a teremben lennem, de a rövid edzések sokkal könnyebbé tették, hogy következetes maradjak, még a forgatások melletti hajtásban is. Ma már úgy gondolom, hogy napi 20-30 perc mozgás is valódi változást hozhat, és ezt bárki be tudja illeszteni a rutinjába. Szóval, nincs több kifogás!

– árulta el még tavaly testének titkát a Netflix jelenlegi legnézettebb férfiszínésze, aki külön személyi edzővel készült a szerepre.