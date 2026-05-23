Kellemetlen mellényúlás: A filmtörténelem legrosszabb képregénymozijával „erősített” a Netflix

Egy biztos, a Pókember nélkül Pókember-univerzum egyik darabja sem fog felkerülni a Sony stúdiójában lévő dicsőségfalra. A kizárólag a hálószövő ellenlábasaiból álló filmszériának a Venom-filmeken kívül mindegyik felvonása orbitálisat bukott a moziknál. A hatfejezetes franchise utolsó koporsószöge az Aaron Taylor-Johnson főszereplésével bemutatott Kraven, a vadász volt, mely talán nemcsak ennek a miniuniverzumnak, de talán az egész képregényzsánernek az egyik, ha nem a legrosszabb elemeként vonult be a köztudatba. Erről pedig most a Netflix nézői is meggyőződhetnek, és hogy mindenkinek legyen viszonyítási alapja, összegyűjtöttünk még néhány olyan szuperhősmozit, melyek hasonlóan alacsony szintet képviselnek, és most nagyon finoman fogalmaztunk.

Most már a Netflix-filmek kínálatában is elérhető a Kraven, a vadász, a maga zsánerének egyik legszőrnyűbb alkotása (Fotó: IMDb)

Ezek a szuperhősfilmek reméljük, soha nem kerülnek fel a Netflixre:

Suicide Squad

A 2016-os Öngyilkos osztag a világtörténelem legnagyobb beetetése volt. A Will Smith, Jared Leto és Margot Robbie neveivel fémjelzett antihős-csapat mozijához készült ugyanis az egyik legmenőbb előzetes, amit valaha láttunk. És mit kaptunk ezek után? Egy kínosan izzadságszagú Jokert, közhelyhalmot és rettentő fájdalmas párbeszédeket.

Zöld Lámpás

Talán elég csak annyit mondanunk, a Zöld Lámpás annyira rossz volt, hogy főszereplője, Ryan Reynolds évekkel később visszament az időben és megölte saját magát, hogy megakadályozza ennek a filmnek az elkészültét. Természetesen csak egy filmről, a Deadpool 2-ről beszélünk, melyben ez valóban megtörtént, de ettől még a Zöld Lámpás továbbra is egy rettenetes film marad, amit kritikán aluli számítógépes animáció, felejthető karakterek és egy olyan sztori jellemez, amit jó eséllyel tudatmódosító szer hatása alatt álló egyetemisták csaptak össze.

A Ryan Reynolds-filmek listáján a legnagyobb szégyenfolt mai napig a Zöld Lámpás (Fotó: T.C.D / VISUAL Press Agency / NORTHFOTO)

A Macskanő

Mikor már az X-Men és a Pókember-filmek kezdték begyógyítani a képregénymozik 90-es években, a Batman-mozik által elszenvedett sebeit, akkor jött a DC és ismét adott egy pofont a zsánernek. A 2004-es Halle Berry-féle A Macskanőt joggal tartják többen is a valaha készült legrosszabb képregényfilmnek, hiszen szinte semmi sem volt meg neki, ami ehhez a műfajhoz kell. A sztorija lapos és értelmetlen volt, ikonikus főgonoszt nagyítóval sem találunk, a látványt maximum egy PS2-jaáték irigyelte volna meg, de még Halle Berry-t sem tudta igazán szexi vagy kedvelhető főhőssé tenni, ami azért elég nagy szó.