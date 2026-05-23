Kellemetlen mellényúlás: A filmtörténelem legrosszabb képregénymozijával „erősített” a Netflix

Egy biztos, a Pókember nélkül Pókember-univerzum egyik darabja sem fog felkerülni a Sony stúdiójában lévő dicsőségfalra. A kizárólag a hálószövő ellenlábasaiból álló filmszériának a Venom-filmeken kívül mindegyik felvonása orbitálisat bukott a moziknál. A hatfejezetes franchise utolsó koporsószöge az Aaron Taylor-Johnson főszereplésével bemutatott Kraven, a vadász volt, mely talán nemcsak ennek a miniuniverzumnak, de talán az egész képregényzsánernek az egyik, ha nem a legrosszabb elemeként vonult be a köztudatba. Erről pedig most a Netflix nézői is meggyőződhetnek, és hogy mindenkinek legyen viszonyítási alapja, összegyűjtöttünk még néhány olyan szuperhősmozit, melyek hasonlóan alacsony szintet képviselnek, és most nagyon finoman fogalmaztunk.
Ezek a szuperhősfilmek reméljük, soha nem kerülnek fel a Netflixre:
Suicide Squad
A 2016-os Öngyilkos osztag a világtörténelem legnagyobb beetetése volt. A Will Smith, Jared Leto és Margot Robbie neveivel fémjelzett antihős-csapat mozijához készült ugyanis az egyik legmenőbb előzetes, amit valaha láttunk. És mit kaptunk ezek után? Egy kínosan izzadságszagú Jokert, közhelyhalmot és rettentő fájdalmas párbeszédeket.
Zöld Lámpás
Talán elég csak annyit mondanunk, a Zöld Lámpás annyira rossz volt, hogy főszereplője, Ryan Reynolds évekkel később visszament az időben és megölte saját magát, hogy megakadályozza ennek a filmnek az elkészültét. Természetesen csak egy filmről, a Deadpool 2-ről beszélünk, melyben ez valóban megtörtént, de ettől még a Zöld Lámpás továbbra is egy rettenetes film marad, amit kritikán aluli számítógépes animáció, felejthető karakterek és egy olyan sztori jellemez, amit jó eséllyel tudatmódosító szer hatása alatt álló egyetemisták csaptak össze.
A Macskanő
Mikor már az X-Men és a Pókember-filmek kezdték begyógyítani a képregénymozik 90-es években, a Batman-mozik által elszenvedett sebeit, akkor jött a DC és ismét adott egy pofont a zsánernek. A 2004-es Halle Berry-féle A Macskanőt joggal tartják többen is a valaha készült legrosszabb képregényfilmnek, hiszen szinte semmi sem volt meg neki, ami ehhez a műfajhoz kell. A sztorija lapos és értelmetlen volt, ikonikus főgonoszt nagyítóval sem találunk, a látványt maximum egy PS2-jaáték irigyelte volna meg, de még Halle Berry-t sem tudta igazán szexi vagy kedvelhető főhőssé tenni, ami azért elég nagy szó.
Morbius
Mindenkinek jár egy második esély. Gondolták a Marvelnél, mikor arra Jared Letóra osztották Morbius szerepét, aki néhány évvel korábban épp a listánk egy másik szereplőjével megbukott már képregényfronton. A szintén a Sony-borzalomuniverzum tagjának tekinthető vámpírmozi sztorija nemcsak az ürességtől, de a forgatókönyv testén tátongó lyukaktól is kongott, ami pedig maradt a cselekményből az bugyuta és logikátlan volt, a Jared Leto szájába adott szövegekről és az alkotók által sem értett random cameókról pedig ne is beszéljünk.
Madame Web
Gondolhatnánk azt, ha egy filmbe belepakoljuk napjaink legdögösebb bombázóit, akkor abból csak valami jó sülhet ki. Nos, ez a Madame Web estében nagyon nem így sikerült. Ezt a 2022-es Pókember-mozit ugyanis sem az HBO Maxon taroló Dakota Johnson, sem a The Last of Us-sorozatból ismert Isabela Merced, de még az Eufóriában balhézó Sydney Sweeney sem tudta megmenteni a pocsék forgatókönyv, a nevetséges párbeszédek és kínosan kevés akciójelenet okozta, brutális bukástól. Nem mellesleg ez is a Kraven, a vadász testvérfilmje volt, ez pedig szinte mindent megmagyaráz.
A fantasztikus négyes
A Marvel fantasztikus, négytagú családján könnyen lehet, hogy átok ül. A képregénykiadó talán legnépszerűbb formációját ugyanis hiába adaptálták már több ízben is nagy vászonra, egyszer sem sikerült a fogyaszthatósági skála alsó fokát megütni. A 2015-ös verzió pedig még az összes adaptáció közül is kilóg, természetesen lefelé. A kaotikus körülmények között készített képregénymozi szinte minden fronton elvérzett, hibáit reggelig sorolhatnánk, ám a köztudatban mégis fennmaradt, hiszen kínos egysorosaiból szállóigék és mémek lettek.
Howard, a kacsa
Ugyan nagy volt a kísértés, hogy a szintén képregényfilmnek minősülő A Maszk második része is helyet kapjon a listán, de az már elfoglalta méltó pozícióját a fölösleges folytatásokról szóló felsorolásunkban. Helyette itt van az idén már a 40. születésnapját ünneplő Howard, a kacsa, mely a két szék közé esés tökéletes iskolapéldája. A film ugyanis egyszerre akart szólni a gyerekeknek és a felnőtt közönségnek is, azonban a fiataloknak túl nyers, az idősebbeknek pedig sótlan és poénmentes volt. Utóbbiról pedig maga Robin Williams gondoskodott volna, aki viszont annyira gyűlölte a Howard, a kacsát, hogy már a forgatás első hetében otthagyta a fenébe a projektet. De a szavak helyett a képkockák jobban beszélnek, mutatjuk is a film előzetesét: