„Berlin története a végéhez ér” – Ennyi volt! Végleg lehúzza a rolót A nagy pénzrablás

2017-ben új fejezet nyílt a bankrablós filmek és sorozatok történetében. A zsánerbe ugyanis ekkor lehelt új életet a Netflix spanyol sorozata a La Casa De Papel, azaz A nagy pénzrablás, mely egyik pillanatról a másikra vált a streamingszolgáltató történtének egyik legnézettebb sorozatává, szám szerint a negyedik és ötödik évad jelenleg is a negyedik, illetve a hatodik legtöbb nézőszámmal rendelkező Netflix-fejezet, a maguk 106, valamint 99 millió megtekintésével. A széria sztoriját, hangulatát és szereplőit is imádták a nézők. Utóbbit ráadásul olyannyira, hogy egyikük, Berlin még saját műsort is kapott, mely idén már a második szezonjával jelentkezett. A Berlin és a Hermelines hölgy azonban hiába áll jelenleg a legnézettebb Netflix-sorozatok listáján az első helyen, a rajongók hiába várnak a folytatásra.

Nem lesz több nagy pénzrablás

Hiába lengettek be egy újabb nagy marbellai rablást a Berlin-sorozat 2. évada, a Berlin és a Hermelines hölgy végén, a rajongókat sajnos el kell keserítenünk: szinte biztosan nem folytatódik A nagy pénzrablás spinoff-ja, amivel a Netflix-sorozatok egyik legnépszerűbb és legsikeresebb darabja végleg lehúzza a rolót. Ezt maga a streamingszolgáltató erősítette meg:

A nagy pénzrablás univerzum egyik legikonikusabb karakterének története a végéhez ér: a Berlin és a Hermelines hölgy a főhősünk sztorijának utolsó fejezete, amely végleges búcsút ad a karakternek

– olvasható a különös Bridgerton-Yellowstone egyveleggel készülő Netflix közleményében.

Persze, egy olyan franchise-ban, melytől az elmetrükkök, a közönség átverése és a zseniális csavarok egyáltalán nem állnak messze, kicsit sem lenne meglepő, ha ez is csak egy marketingfogás lenne. Ám, úgy fest sajnos semmi ilyesmiről nincs szó, ugyanis, ahogy mondani szokás, fejétől bűzlik a hal: tudniillik a probléma a Berlin-sorozat főszereplőjével van.

Berlin nem tér már vissza a Netflixre!

Egy spanyol lap, az El Diario értesülései szerint ugyanis maga Berlin, vagyis pontosabban az őt megtestesítő Pedro Alonso jelezte a vörös streamingóriás felé, hogy közel egy évtized után most már végre késznek érzi magát arra, hogy továbblépjen és maga mögött hagyja ezt a közkedvelt karaktert. Ezt pedig a széria atyja, Álex Pina is megerősítette, akit először ugyanúgy sokkolt Alonso döntése, mint most a közönséget:

Egy nap találkoztunk vele [Alonsóval] kávézni, és akkor mondta el nekünk. Meglepetés volt. Imádjuk írni ezt a karaktert, mert képes egyik műfajból a másikba átlépni, a sötétségből a fénybe, a komolyból a humoros és könnyed pillanatokba. Ez egy írónak csodálatos. Ezért nagyon elszomorít, hogy Berlin utazása véget ér, de szerintem szükség volt erre a lezárásra ahhoz is, hogy új történetek nyílhassanak meg

– mondta a sorozat kreátora.