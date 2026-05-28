Ami kimaradt a Michael Jackson-filmből: Botrányos dokumentumsorozattal készül a Netflix

A Netflix nem fél kemény fába vágni a fejszéjét. Tudniillik a népszerű streamingszolgáltató is igyekszik meglovagolni a jelenlegi Michael Jackson-őrületet, ám a rajongók torkán nem biztos, hogy könnyedén le fog csúszni Az ítélet alcímre hallgató, háromrészes miniszéria, mely a popikon zaklatási botrányát követő tárgyalást dolgozza fel, eddig sosem látott módon.

Michael Jackson botrányairól szóló dokusorozat érkezik a Netflixre (Fotó: YouTube)

Mi történt a Jacko-tárgyaláson? A Netflix megadja a választ

A hamarosan már a Netflix-sorozatok között is elérhető lesz az a dokumentumfilm-széria, ami Michael Jackson 2005-ben történt bírósági ügyét dolgozza fel. A pop királyát ekkor (már nem először) gyermekmolesztálással vádolták meg, végül azonban minden vádpont alól felmentették.

A vörös streamingóriás legújabb alkotása nemcsak a hatalmas médiavisszhangot fogja felidézni, hanem azt is megmutatja majd, mi történt abban a tárgyalóteremben, amelynek ajtaja akkoriban a sajtó előtt zárva volt. A Netflix az esküdtek, szemtanúk, újságírók, illetve a vád és a védelem oldalához kötődő megszólalók segítségével próbálja meg rekonstruálni a per legfontosabb pillanatait, és mindkét oldal nézőpontjából vizsgálja meg az ügyet.

A Michael Jackson: Az ítélet címre keresztelt széria oknyomozó megközelítéssel tekint vissza a tárgyalásra, amely húsz évvel később is vitákat kavar, és ez valószínűleg a dokusorozat megjelenését követően sem lesz másként, de a Netflixtől már megszokhattuk, hogy szeret vékony jégen táncolni.

Michael Jackson 2005-ös botrányos tárgyalását eddig sosem látott részletességgel tárja fel a Netflix (Fotó: YouTube)

Már készül a Michael Jackson-film 2. része

A Michael hiába osztotta meg eddig még sosem látott módon a közönséget és a kritikusokat, a pénz hangosabban beszélt, mint bármelyik habzó szájú ítész vagy elégedetlenkedő családtag. A rekordot rekordra halmozó Michael Jackson-film ugyanis 200 millió dolláros költségvetését közel megnégyszerezte, és 790 milliós költségvetésével jelenleg a negyedik legtöbb bevételt termelő életrajzi mozinak vallhatja magát.

Így pedig a saját nagybátyját alakító Jaafar Jackson és a stáb előtt az a bizonyos lámpa zöldebb már nem is lehetne, és a Michael 2. munkálatai már most el is kezdődtek. Noha az még mindig bizonytalan, mennyire fogja érinteni a folytatás a zaklatási ügyeket, de az első fejezet egyik szereplője, a Joseph Jacksont alakító Colman Domingo szerint nem elképzelhetetlen. De addig is itt lesz a Netflix dokuja, mely egyelőre hiánypótlónak bizonyul.