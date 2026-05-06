Kiderült: ebben a betegségben hunyt el Nicholas Brendon, a Buffy, a vámpírok réme sztárja

Nicholas Brendon a Buffy, a vámpírok réme című sorozatban lett népszerű Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan és Michelle Trachtenberg mellett, ahol hét évadon keresztül, összesen 144 epizódban alakította Xander Harrist. A közkedvelt ifjúsági sorozat mellett a Tengerparti diliparti és az Összefüggés című filmekből ismerheti őt a nagyérdemű. A színészt márciusban holtan találták otthonában, Nicholas Brendon halálának oka azonban eddig rejtély volt.

Nicholas Brendon a Buffy-sorozatban játszott szerepéről lett híres (Fotó: IFTN)

Nicholas Brendon 2026-ban, 54 évesen évesen távozott

A színészre az indianai lakásában talált rá egy barátja március 20-án, ahogy a kanapéján holtan feküdt – a TMZ értesülései szerint. A halálának pontos oka érelmeszesedés és magas vérnyomás okozta szív- és érrendszeri betegség, amely az artériák falában felhalmozódó plakkok következtében alakul ki. A jobb koronaartériájának 90 százaléka eltömődött. Nem segített az sem, hogy akut tüdőgyulladása volt és korábban szintén átélt szívrohamot, melyek hozzájárulhattak a színész halálához. Nicholas Brendon barátja, aki rátalált a színész holttestére, azt közölte, hogy a korábbi szívrohamot követően Brendon nem akart tenni a szív- és érrendszeri betegségének helyrehozásáért.

Nehéz élete volt a sorozatsztárnak

A hírnevet és a kulisszák mögötti nehézségeket azonban nem könnyen dolgozta fel a hamar nagy sikerre szert tett színész. Már 2010-ben többször is letartóztatták. Brendon nyíltan beszélt depressziójáról és szerhasználati problémáiról, valamint egészségügyi gondjairól is, amelyek 2021 óta súlyosbodtak.

2015-ben szerepelt a Dr. Phil műsorban, ahol az interjú közben kivonult a stúdióból, amikor a műsorvezető a legnehezebb kérdéseket tette fel. Később bevallotta, hogy nem tetszett neki, ahogy a műsorvezető kritizálta az édesanyját, valamint hogy a gyerekkori molesztálási ügyei is előkerültek. Több alkalommal is részt vett elvonókúrán, 2017-ben pedig letartóztatták, miután bántalmazta barátnőjét.

Ahogy ő fogalmazott: