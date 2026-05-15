Palvin Barbara otthonosan mozog a kamera előtt: ezekben a filmekben szerepelt a magyar modell

Palvin Barbara és Dylan Sprouse minden figyelmet magukra vontak a Cannes-i Filmfesztivál vörösszőnyegén. A fiatal pár ugyanis elérkezettnek látta az alkalmat, hogy tudassa a nagyvilággal, Palvin Barbara gyermeket vár. Barbara nem először kápráztatta el a nyilvánosságot cannes-i szereplésével, és a filmek világa sem idegen számára, hiszen a Victoria’s Secret kifutója mellett a filmvásznon is kipróbálta már magát.

Palvin Barbara és Dylan Sprouse a cannes-i vörös szőnyeget választották a jó hír bejelentésére (Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE / 00755144)

Palvin Barbara filmjei

Palvin Barbara neve és arca nemcsak a magyaroknak, de a világnak is inkább a Victoria’s Secret kifutójáról és különböző divatmagazinok címlapjairól ismerős. Azonban a 13 évesen felfedezett magyar modell már a filmek világában is kipróbálhatta magát, férje, Dylan Sprouse ikertestvérével Cole Sprouse-zal közösen gyerekkora óta a színész szakmában tevékenykedik, így idő kérdése volt, hogy Barbara is előbb-utóbb feltűnik a vásznon.

Első említésre méltóbb szerepét a Dwayne Johnson főszereplésével készült Herkules című filmben kapta 2014-ben. A filmben Antimache szerepét alakította teljes görög pompájában, a Trójában látott Diane Kruger szép Helenéje szinte elbújhatott Palvin Barbara antik szerelése mellett. Ugyan csak egy röpke másodperc erejéig látható vásznon, így mozilátogatók tömegei távoztak csalódottan a film vetítése után, ami Magyarországon forgott.

Csak pár pillanatra ugyan, de a Herkules című hollywoodi produkcióban szerepelhetett (Fotó: YouTube)

Következő alakítását Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse oldalán követte el a Tyger Tyger című posztapokaliptikus moziban. Itt már jóval több képernyőidőt kapott, mint a Herkulesben. Egy Eggzema névre hallgató lányt alakított, aki még mindig nem egy főbb szereplője a Mad Max hangulatát idéző filmnek, de annál emlékezetesebb volt álomszerű, pszichedelikus karaktere.

Legutóbb a cseh rendező, Eva Vik rövidfilmjében játszott 2023-ban. A Serpentine című filmben Eve-t alakította. A rémálomszerű, stilizált filmben már igazi főszerepet játszott, így lehetőséget kapott kibontakoztatni színészi képességeit, és egészen pozitív benyomásokat keltett rövid szereplésével.

Palvin Barbara beibzonyította tehetségét Eva Vik rendezésében (Fotó: YouTube)

Palvin Barbara és Dylan Sprouse kapcsolata

Palvin Barbara és Dylan Sprouse 2018 óta alkotnak egy párt. Egy Instagramon küldött üzenettel kezdődött minden, 2018 nyarán pedig már együtt jelentek meg különféle eseményeken. 2020-ra összeköltöztek, a Covid-időszakot együtt, közös otthonukban vészelték át. Palvin Barbara eljegyzésére 2022-ben került sor, de csak 2023-ban jelentették be hivatalosan, hogy összekötik az életüket. 2023 júliusában Barbara családjának birtokán, Magyarországon tartották az esküvőt, most, három évvel később pedig érkezik az első kis trónörökös a Sprouse házaspár életébe.