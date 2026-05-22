Mel Gibson Passió-folytatásának premierje csúszik, kárpótlásként itt vannak az első képek

Akik már úgy várják Mel Gibson Passió-folytatását, mint a Messiást, azoknak van egy rossz hírünk. A stílusosan 2027 húsvétjára időzített dupla premier a hírek szerint csúszással érkezik a mozikba, de kárpótlásként megérkeztek az első képek az újdonsült Jézusról.

Mel Gibson Passió-folytatásában új Jézust avatunk (Fotó: 90061/KPA / KPA)

Passió-folytatás: itt az első kép Jézusról

Ahogy korábban megírtuk, Mel Gibson kiválasztotta a két “főszereplőt” alakító színészét Resurrection of the Christ címen futó Passió-folytatásához. Anno az éteri szépségű Monica Bellucci alakította Mária Magdaléna szerepét, most Mariela Garriga vette át tőle a stafétát, akit esetleg Tom Cruise Mission: Impossible: Leszámolás - Első rész című filmjében láthattak a nézők. Jézus szerepét ezúttal egy ismeretlen színésznek adta, a finn Jaakko Ohtonen alakítja a Megváltót, és a saját érdekében reméljük, hogy sokkal kevesebb traumán esett át a forgatás alatt, mint az első Passió Jézusa, Jim Caviezel, aki egy valódi feltámadást is átélt egy szívleállás következtében. Az első képeken is Ohtonen látható teljes jézusi valójában.

Íme, Mel Gibson új Jézusa a Passió-folytatásban (Fotó: Pinterest)

Ressurection of the Christ: csúszik a premier

Mel Gibson sokakat traumatizáló és hatalmas keresztényi felháborodást keltő Passiója után több mint 20 évvel az ausztrál színész-rendező bejelentette, hogy folytatást készít a filmhez, de nem is akármilyen formában. A rendező elképzelése szerint két részletben érkezett volna a nagyszabású bibliai mozi, az eredeti tervek szerint az első rész 2027 március 26-án, Nagypénteken debütált volna, míg a második 40 nappal később, pünkösdkor. A legfrissebb hírek szerint azonban a bibliai analógia követése helyett csúsznak a premierek, az első rész 2027 május 6-án érkezik, míg a második rész sokkal nagyobb csapást szenvedett és egy egész évvel később, 2028 május 25-én lesz látható. Ezek sem véletlenszerű dátumok, Mel Gibson megerősítette, hogy a csúszás ellenére is keresztény ünnephez kötődik a két premier, mégpedig a Krisztus mennybemenetelét jelző Áldozócsütörtökhöz, melyet húsvét után 40 nappal tart a keresztény hagyomány. A csúszás okait nem árulta el a rendező, de azt megosztotta, hogy a főbb jelenetek felvétele a 134 napot felölelő forgatás alatt megtörtént és lezárult. Ez általában annyit jelent, hogy a stáb már csak az utómunkával foglalkozik, esetleg hangot, zajokat és zörejeket rögzít, vágóképeket vesz fel, vagy esetleg újraforgat olyan jeleneteket, melyek nem nyerték el első körben a rendező tetszését. Ezek aprólékos és sokszor időigényes feladatok, így elképzelhető, hogy ez az oka a későbbi premierdátumoknak.