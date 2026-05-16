Tudtad? Pierce Brosnan pont egy James Bond-film miatt lett színész!

Az egyik James Bond a sok közül, Pierce Brosnan ma ünnepli 73. születésnapját. A brit sármőr számos akciófilmben feltűnt, de még ABBA-számokat is bátran elénekelt. Mégis, talán a 007-es ügynök karaktereként él leginkább mindenki emlékeiben. Íme Pierce Brosnan legjobb filmjei!

Pierce Brosnan még nyugdíjas nyomozóként is igazi sármőr (Fotó: Amblin Entertainment/Entertainment Pictures)

Pierce Brosnan James Bond-film miatt lehetett később James Bond

Pierce Brosnan gyermekkora nem volt a legfelhőtlenebb. Szülei elváltak, amikor Brosnan még kisbaba volt, 4 évesen pedig nagyszüleihez került, amíg édesanyja Londonban nővérnek tanult. Pierce Brosnan édesanyja később megismerte Bill Carmichaelt, akivel fia áldásával össze is házasodott. Bill saját fiaként nevelte a fiút. Ő vitte el az első James Bond-filmre a moziba, az 1964-es Goldfingerre, Pierce Brosnan ekkor döntötte el, hogy színészettel akar foglalkozni, de akkor még egészen biztos, hogy legvadabb álmaiban sem gondolta volna, hogy egyszer ő maga fogja alakítani James Bond szerepét, méghozzá először pont a Goldeneye filmben.

Első kreditjeit 1980-tól szerezte különböző televíziós filmekben és sorozatokban. Nevét a Remington Steele sorozattal jegyezte meg a világ, melyben a címszerepet alakította 1982 és 1985 között, 94 epozódon keresztül.

A James Bond-filmek korszaka

Pierce Brosnan az 1995-ös Goldeneye című James Bond-filmben alakította először a 007-es ügynök szerepét az Ian Fleming regényei alapján készült filmfranchiseban. A stafétát nem kisebb ikontól kellett átvennie, mint Roger Moore, aki a leghosszabb ideig alakította James Bond karakterét. A ‘90-es években új erőre kapott franchise-ban Pierce Brosnan 4 alkalommal játszotta a titkosügynököt, először a Goldeneye-ban, majd a Holnap markában, A világ nem elég és végezetül a Halj meg máskor című filmekben. Nem kis feladat volt ez számára, de annál szerethetőbb. Nemrég maga a színész is azt nyilatkozta, még kopaszon és protézissel is simán elvállalná a szerepet. Ugyanakkor megvan a hátránya is annak, ha egy színész neve ilyen mértékben összefonódik egy karakterével, mert az akár évtizedekkel később is folyamatos kérdéseket eredményez, melyre a színész akár olyan durva válaszokat is adhat, mint maga Pierce Brosnan, akit felidegesített egy újságíró egy James Bondra vonatkozó kérdéssel. A 4 James Bond-filmje után a stafétát Daniel Craignek adta, aki nemrég köszönt el a szereptől, most pedig várjuk a csodát, hogy a stúdió végre megszülje, ki lesz az új James Bond.