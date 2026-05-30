Ennyi volt az új Pókember: Tom Holland visszavonul a hálószövő szerepéből?

A közbeszédben a mai napig úgy utalunk Tom Holland Pókemberére, mint „az új Pókember” – nyilván, miután Tobey Maguire és Andrew Garfield már mozivászonra vitték előtte a karaktert. De ha picit távolabb lépünk, azért nem annyira új ő, mint gondolnánk. Hiába néz ki úgy még ma is, mintha most érettségizett volna, a valójában éppen 10 éve részese a mozikat sokáig domináló Marvel filmes univerzumnak. Tom Holland pedig az évek múlásával egyre jobban romantizálja a költői és csodálatos lezárást.

Valakinek van ötlete, mi tartja fejjel lefelé Pókembert miközben ül? (Fotó: YouTube)

Tom Holland nyilatkozata a Pókember-filmek sorsára is utalhat

Tom Holland legutóbb az Empire magazinnak adott interjút, ahol már a barátságos és közkedvelt hálószővő nyugdíjazása is szó esett. A világsztárnak több elképzelése is van, hogy a Marvel híres pók karakterei közül kinek adná át a stafétát:

Bárki is lesz a következő, akár Miles Morales, Gwen Stacy, vagy Póknő, vagy valami más, szívesen részese lennék egy új fejezetnek. Nézzen ki az bárhogy, én nem tudhatom.

A Marvel filmes univerzumban Vasember, avagy Tony Stark (Robert Downey Jr.) volt az, aki mentorálta a Bosszúállók legfiatalabb hősét. Tom Holland szívesen mutatkozna egy hasonló, apai mentorszerepben a közeljövőben – ami Marvel léptékekben akár további 5-10 évet is jelenthet:

Ha azt tehetném, amit Downey csinált velem, akkor örömmel hálóznék a naplementébe.

A Tom Holland-féle Peter Parkert 2016 óta követhetjük a különböző Marvel-filmekben: kezdve az Amerika Kapitány: Polgárháborúval, ami után további három önálló filmben folytatódott és a karakter a Bosszúállók Végtelen Saga szálában is fontos szerepet kapott – valamint egy röpke vizuális utalás erejére megjelent a Venom második részében, igaz ennek végül nem lett túl nagy jelentősége. A forgatások alatt Tom Holland Zendayát is megismerhette, akivel azóta is boldogan él együtt és hiába zsúfolt mindkettőjük munkarendje, több filmben is együtt szerepelnek. Így bátran elmondható, hogy Tom Holland sikeres karrierjét és élete szerelmét is köszönheti a képregényfilmeknek.