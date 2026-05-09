A konyhától a fénykardig – A szexi színésznő, Rosario Dawson 47 éves lett!

Rosario Dawson azon színésznők közé tartozik, akiknek karrierje nemcsak sokszínű, hanem következetesen izgalmas is: a független filmektől a nagy költségvetésű produkciókig mindenhol képes maradandót alkotni. Karizmája, természetes jelenléte és erős karakterformálása miatt a közönség és a kritikusok egyaránt felfigyeltek rá már pályája kezdetén, és azóta is folyamatosan bizonyítja, hogy bármilyen műfajban megállja a helyét. Születésnapja alkalmából érdemes végigtekinteni azokon a filmeken, amelyek igazán megmutatják, miért vált Hollywood egyik legsokoldalúbb színésznőjévé.

Rosario Dawson 2026-ban is tökéletesen tartja magát (Fotó: Ron Adar)

Rosario Dawson fiatalon kezdte, de azóta csak felfelé vezet az út!

Shop Stop 2

A Kevin Smith-filmek legjava amolyan feelgood filmek. Olyanok, amik átélhető humorukban és finoman érzékeltetett filozófiájukban erősek, tartalmasak és mégis mainstreamek. Ezek közül az egyik legjobb a Shop Stop 2, ahol Dante (Brian O’Halloran) és Randal (Jeff Anderson) felhagynak a kisboltosok életével és gyorsétteremben folytatják munkájukat, Becky (Rosario Dawson) vezetésével. Becky egy igazán szerethető karakter volt, hiába járt a földön, félt, hogy felvállalja Dantéhoz fűződő mély érzéseit. Az a bizonyos táncjelenet emlékezetes maradt azóta is.

Sin City

A Sin Cityről megannyi ódát lehetne zengni az izgalmas történet miatt és mint vizuális értelemben a valaha volt legpontosabb képregény adaptáció, szuper szereposztással: a teljesség igénye nélkül Bruce Willis, Michael Madsen, Jessica Alba, Elijah Wood és bizony kitaláltuk, Rosario Dawson. A színésznő egy örömlányok uralta városnegyedet vezetett, aki nem kegyelmezett senkinek, aki megszabta belső szabályrendszerüket. Nem érdemes vele packázni, különben a nyakunk bánja a kéretlen inzultust.

Clive Owen és Rosario Dawson tündökölnek a neo-noir környezetben (Fotó: Dimension Films/Entertainment Pictures)

Men in Black 2

Az első résznek egy némileg megosztóbb folytatása, mely egyesek szerint már nem tartotta úgy a lendületet, míg másoknak ugyanúgy hozta a világtól megszokott humort. Will Smith és Tommy Lee Jones mellett pedig feltűnt az akkor még igen fiatal, 23 éves Rosario Dawson. A színésznő karaktere, Laura egy pincérnő, aki elsőre átlagos embernek tűnik, de később kiderül róla, hogy – a sorozat profiljának megfelelően – valójában egy idegen eredetű lény, akit több galaktikus faj is meg akar ölni.