Amikor Scherer Péter a Dallas sztárjával forgatott: ilyen volt a Lepattanó

Scherer Péter még egy igazi nemzetközi filmcsillaggal is forgathatott. A két évvel ezelőtt a mozikba került Lepattanó című magyar vígjáték főszerepét alakította, melyben a Dallas sztárja, mindenki Bobby Ewingja, Patrick Duffy szerepelt mellette a vásznon. Ilyen volt anno a Lepattanó forgatása és Scherer Péter élményei Patrick Duffyval.

Scherer Péter a Dallas kedvenc Bobby Ewingjával forgatott együtt (Fotó: Mediaworks)

Scherer Péter és Patrick Duffy közös filmje

A Lepattanó egy gombfoci, szakszóval szektorfutball-csapatról szól. A csapatkapitány, a Scherer Péter által alakított Kálmán mindent és mindenkit hajlandó beáldozni szeretett sportjáért, és azért, hogy kijussanak az Európa-bajnokságra. Ez azonban veszélybe kerül, amikor elveszítik az anyagi hátteret a csapat működtetéséhez, így az EB is veszélybe kerül. Ekkor vágtázik be a véletlen fehér lovon a hős Patrick Duffy, aki tévedésből egy csinos összeget utal Kálmánék számlájára és minden megmenekül. A filmben feltűnik Waskovich Andrea, Rába Roland és Derzsi Dezső is.

A forgatókönyvíró Gönye László és a rendező Vékes Csaba már kezdettől fogva tudták, hogy a Dallas sztárját szeretnék felkérni a külföldi mecénás szerepére, sőt, még a film költségvetését is hajlandóak lettek volna megnyirbálni, ami a kritikusok szerint sajnos meg is látszott a végeredményen.

A Lepattanó igazi hamisítatlan magyar sportfilm (Fotó: Mediaworks / Mediaworks)

Scherer Péter ilyennek látta a Dallas sztárját

Scherer Péter különleges élményként élte meg a közös forgatást. Elmondása szerint Patrick Duffynak nagyon tetszett a forgatókönyv és szívesen vállalta a szerepet. Sőt, a többi forgatási napra is beült és végignézte a jeleneteket, emellett részt vett a stáb kampányában is, és együtt növesztett bajuszt a stábtagokkal a MentsManust Movember Mozgalom kedvéért, mely a férfiegészség fontosságára hívja fel a figyelmet.

Scherer Péter anno az Abaházi Presszó vendégeként mesélt a Patrick Duffyval közös munkáról.

“Egy kaland volt vele játszani, megnézni közelről. Annak idején egy helyes fiú volt, imádták a csajok. Most 74 éves, jól néz ki. Iszonyú magas! Több mint tíz centivel magasabb nálam. Egy magas, vékony fiú. Nagyon szimpatikus, nyitott volt a beszélgetésre. Sokszor beült a jelenetekre, amikor nem is ő következett. Nagyon tetszett neki a forgatókönyv is, megérezte a humorát.”