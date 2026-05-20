Amikor Scherer Péter a Dallas sztárjával forgatott: ilyen volt a Lepattanó

Scherer Péter még egy igazi nemzetközi filmcsillaggal is forgathatott. A két évvel ezelőtt a mozikba került Lepattanó című magyar vígjáték főszerepét alakította, melyben a Dallas sztárja, mindenki Bobby Ewingja, Patrick Duffy szerepelt mellette a vásznon. Ilyen volt anno a Lepattanó forgatása és Scherer Péter élményei Patrick Duffyval.
Scherer Péter és Patrick Duffy közös filmje
A Lepattanó egy gombfoci, szakszóval szektorfutball-csapatról szól. A csapatkapitány, a Scherer Péter által alakított Kálmán mindent és mindenkit hajlandó beáldozni szeretett sportjáért, és azért, hogy kijussanak az Európa-bajnokságra. Ez azonban veszélybe kerül, amikor elveszítik az anyagi hátteret a csapat működtetéséhez, így az EB is veszélybe kerül. Ekkor vágtázik be a véletlen fehér lovon a hős Patrick Duffy, aki tévedésből egy csinos összeget utal Kálmánék számlájára és minden megmenekül. A filmben feltűnik Waskovich Andrea, Rába Roland és Derzsi Dezső is.
A forgatókönyvíró Gönye László és a rendező Vékes Csaba már kezdettől fogva tudták, hogy a Dallas sztárját szeretnék felkérni a külföldi mecénás szerepére, sőt, még a film költségvetését is hajlandóak lettek volna megnyirbálni, ami a kritikusok szerint sajnos meg is látszott a végeredményen.
Scherer Péter ilyennek látta a Dallas sztárját
Scherer Péter különleges élményként élte meg a közös forgatást. Elmondása szerint Patrick Duffynak nagyon tetszett a forgatókönyv és szívesen vállalta a szerepet. Sőt, a többi forgatási napra is beült és végignézte a jeleneteket, emellett részt vett a stáb kampányában is, és együtt növesztett bajuszt a stábtagokkal a MentsManust Movember Mozgalom kedvéért, mely a férfiegészség fontosságára hívja fel a figyelmet.
Scherer Péter anno az Abaházi Presszó vendégeként mesélt a Patrick Duffyval közös munkáról.
“Egy kaland volt vele játszani, megnézni közelről. Annak idején egy helyes fiú volt, imádták a csajok. Most 74 éves, jól néz ki. Iszonyú magas! Több mint tíz centivel magasabb nálam. Egy magas, vékony fiú. Nagyon szimpatikus, nyitott volt a beszélgetésre. Sokszor beült a jelenetekre, amikor nem is ő következett. Nagyon tetszett neki a forgatókönyv is, megérezte a humorát.”
Patrick Duffy imádta Magyarországot
Patrick Duffy egy évvel a forgatás után ismét visszatért hazánkba, hogy a miskolci Cinefest keretein belül a közönséggel együtt tekintse meg a kész filmet, korábban nem látta, sőt, ő maga kérte, hogy így legyen. Elmondása szerint soha nem volt része ilyen forgatási élményben, amikor egy szót sem értett abból, ami körülötte zajlik. De utólag megállapította, magyarul jobb színész, mint az anyanyelvén, ami Csankó Zoltán szinkronszínésznek köszönhető, akit külön találkozóra is hívott magyarországi látogatásakor.