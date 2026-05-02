Shia LaBeouf visszatér: Snoop Doggtól kap egy utolsó esélyt a botrányhős

Szomorú látni, ha egy hollywoodi tehetséggel elszalad a ló. Shia LaBeouf a Transformers-filmek után az álomgyár fenegyereke volt, sikert sikerre halmozott, ám folyamatos balhéi, bántalmazási ügyei miatt kivetette Hollywood, a rajongói pedig hátat fordítottak neki. Évek óta nem láttuk a 39 éves színészt mainstream filmben, ám most Ridley Scott cégének legfrissebb alkotásában új terepre merészkedik: Shia LaBeouf börtönbe megy, legalábbis a vásznon.

Shia LaBeouf visszatér

A God of the Rodeo című, hamarosan készülő alkotás egy valós történetet dolgoz fel az amerikai Angola börtön legendás rabrodeóiról. A sztori szerint a hatvanas években egy életfogytos rab (LaBeouf) a rodeóban lát esélyt valamiféle megváltásra a bűnei miatt. Ridley Scott cége finanszírozza a filmet, amelyet Rosalind Ross rendez, a főszerepekben pedig Shia LaBeouf és Snoop Dogg láthatóak. Utóbbi producerként is részt vesz az alkotásban, így a cameokirály valószínűleg szintén főszerepet játszik a filmben. Az alkotók ígérete szerint a God of the Rodeo hangulata kemény, realista börtöndráma sok-sok társadalmi kritikával, nem egy könnyed popcornmozi. A leírás alapján nem kizárt, hogy díjesélyes film vár Shiára, ami lökhetne egyet megtépázott karrierjén.

Van is mit rendbe rakni, ugyanis Shia LaBeouf botrányaiból Dunát lehetne rekeszteni. Már a 2010-es években számos kirohanása, verekedése volt, többek között alkoholizmusa és meg nem erősített drogfüggősége miatt. Kényszerterápiára is küldték, de egyre nehezebben tudtak vele együtt dolgozni a filmesek. A magánéletében pedig többször is bántalmazta partnerét; a leghangosabb botrány a People hasábjain 2020-ban tört ki, amikor volt barátnője, FKA Twigs súlyos bántalmazással vádolta meg a színészt. Shia LaBeouf azonnal munkanélküli lett, kihátráltak mögüle az asszonyverés hírére. Ugyanebben az évben lopással is megvádolták, csak hogy tetézze a bajt.

Már azt hitték a rajongók, hogy tanult az évekig tartó balhék sorozatából, de idén többször is letartóztatták testi sértés miatt, miután kocsmai verekedésekbe keveredett. Reméljük, Shia lenyugszik mihamarabb, és a jövőben a tehetségétől lesz hangos a sajtó, nem pedig a botrányaitól. Shia LaBeouf legutóbb a Megalopolisz című Francis Ford Coppola-féle megabuktában volt látható a mozikban.