Shia LaBeouf visszatér: Snoop Doggtól kap egy utolsó esélyt a botrányhős

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
18 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Balhéjai miatt kiesett az A ligából, ám most talán megcsillan a remény a hollywoodi megváltásra. Shia LaBeouf börtönbe megy Ridley Scott új filmje kedvéért.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Szomorú látni, ha egy hollywoodi tehetséggel elszalad a ló. Shia LaBeouf a Transformers-filmek után az álomgyár fenegyereke volt, sikert sikerre halmozott, ám folyamatos balhéi, bántalmazási ügyei miatt kivetette Hollywood, a rajongói pedig hátat fordítottak neki. Évek óta nem láttuk a 39 éves színészt mainstream filmben, ám most Ridley Scott cégének legfrissebb alkotásában új terepre merészkedik: Shia LaBeouf börtönbe megy, legalábbis a vásznon.

Shia LaBeouf kapucniban, szakadtan vonul az utcán.
Hátat fordított Hollywood Shia LaBeoufnak Fotó: TheImageDirect.com / TIDNO-12

Shia LaBeouf visszatér

A God of the Rodeo című, hamarosan készülő alkotás egy valós történetet dolgoz fel az amerikai Angola börtön legendás rabrodeóiról. A sztori szerint a hatvanas években egy életfogytos rab (LaBeouf) a rodeóban lát esélyt valamiféle megváltásra a bűnei miatt. Ridley Scott cége finanszírozza a filmet, amelyet Rosalind Ross rendez, a főszerepekben pedig Shia LaBeouf és Snoop Dogg láthatóak. Utóbbi producerként is részt vesz az alkotásban, így a cameokirály valószínűleg szintén főszerepet játszik a filmben. Az alkotók ígérete szerint a God of the Rodeo hangulata kemény, realista börtöndráma sok-sok társadalmi kritikával, nem egy könnyed popcornmozi. A leírás alapján nem kizárt, hogy díjesélyes film vár Shiára, ami lökhetne egyet megtépázott karrierjén.

02/23/2026 EXCLUSIVE: Shia LaBeouf sports a new clean cut hair style in New Orleans. The 39 year old actor left a barber shop following his recent arrest during Mardi Gras and amid news that he split from long time wife, Mia Goth. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com *EXCLUSIVE PLEASE EMAIL sales@theimagedirect.com FOR FEES BEFORE USE
Sokat balhézott a színész Fotó: TheImageDirect.com

Van is mit rendbe rakni, ugyanis Shia LaBeouf botrányaiból Dunát lehetne rekeszteni. Már a 2010-es években számos kirohanása, verekedése volt, többek között alkoholizmusa és meg nem erősített drogfüggősége miatt. Kényszerterápiára is küldték, de egyre nehezebben tudtak vele együtt dolgozni a filmesek. A magánéletében pedig többször is bántalmazta partnerét; a leghangosabb botrány a People hasábjain 2020-ban tört ki, amikor volt barátnője, FKA Twigs súlyos bántalmazással vádolta meg a színészt. Shia LaBeouf azonnal munkanélküli lett, kihátráltak mögüle az asszonyverés hírére. Ugyanebben az évben lopással is megvádolták, csak hogy tetézze a bajt.

CANNES, FRANCE - MAY 16: Jon Voight, Shia LaBeouf attends the "Megalopolis" Red Carpet at the 77th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 16, 2024 in Cannes, France. „Megalopolis” Red Carpet At The 77th Cannes International Film Festival May 16, 2024
Hosszú évek után visszatérhet az élvonalba Fotó: Rocco Spaziani / Spaziani

Már azt hitték a rajongók, hogy tanult az évekig tartó balhék sorozatából, de idén többször is letartóztatták testi sértés miatt, miután kocsmai verekedésekbe keveredett. Reméljük, Shia lenyugszik mihamarabb, és a jövőben a tehetségétől lesz hangos a sajtó, nem pedig a botrányaitól. Shia LaBeouf legutóbb a Megalopolisz című Francis Ford Coppola-féle megabuktában volt látható a mozikban.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!