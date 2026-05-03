Buffy után a legnagyobb plázacicát is passzolták: elkaszálták a kultikus film folytatását

Évek óta hallani róla, ám most úgy tűnik, örökre elfelejthetjük a jövő év legjobban várt filmjét. A Spinédzserek 1995-ös megjelenése újradefiniálta a tinifilmek fogalmát, és tiszavirág életű sztárt csinált a főszereplőjéből. Alicia Silverstone mindössze 19 évesen keltette életre a fashionista Cher karakterét.
A Spinédzserek Alicia Silverstone visszatérése lenne Hollywoodba
A 49 éves színésznő karrierje a kultfilm megjelenése után dübörgött, Cher karaktere sokakat inspirált. A színésznőt erősen be akarták skatulyázni, de ami ennél is rosszabb döntés volt, az a George Clooney élete szégyenének tartott Batman és Robin című film Batgirl-szerepe, ami után gyakorlatilag szitokszó lett a neve Hollywoodban. A színésznő karrierje komolyan megrekedt; mostanában leginkább csak Emma Stone hibbant filmjeiről híres görög házi rendezője, Yorgos Lanthimos szokott rá gondolni egy-egy rövid szerepre, ahogy legutóbb a Bugoniában tette.
A színésznő a háttérben azonban évek óta dolgozott a visszatérésen, és két éve úgy tűnt, a Peacock nyitott lenne a folytatásra. Először filmben gondolkodtak, ám 2025-ben bejelentették: sorozatban tér vissza a divatdiktátor Cher, aki a suli helyett már a negyvenes-ötvenes éveiben mutatná meg, hogyan legyen az ember stílusos. Az eredeti film rendezője, Amy Heckerling producerként és kreatív vezetőként biztosan visszatért volna a szériához, sőt rendezőként is elvállalt volna pár epizódot.
Vége a kilencvenes évekbeli remake-láznak?
A streamingszolgáltató a napokban azonban bejelentette, hogy leállítja a széria fejlesztését, így szegény Silverstone úgy járt, mint a kilencvenes évek másik sztárja, Sarah Michelle Gellar, aki hónapokig dolgozott a Hulunak a Buffy, a vámpírok réme című sorozat folytatásán, majd a Hulu elkaszálta azt. A színésznő nem is hagyta szó nélkül az esetet, keményen beleállt a sorozat producerébe. A Spinédzserek sorsa azonban még nem dőlt el: Silverstone és Amy Heckerling jelenleg a CBS Studiosnál és a Paramountnál házal az ötlettel, szóval Cher még könnyen visszatérhet a következő években.
Miről szól a Spinédzserek film?
Az 1995-ös film történetének középpontjában Cher Horowitz áll, egy gazdag, népszerű és divatmániás középiskolás lány, aki imád mások életébe beavatkozni és „stílusosabbá” tenni őket. Miután sikeresen összehozza két tanárát, elhatározza, hogy pártfogásába veszi az új, kissé ügyetlen osztálytársnőjét, Tait. Miközben Cher mások szerelmi életét egyengeti, rá kell döbbennie, hogy a saját érzelmei terén teljesen tanácstalan, és végül pont ott találja meg a boldogságot, ahol a legkevésbé várta. Tait a tragikus sorsú Brittany Murphy alakította, míg Cher mostohatesóját Paul Rudd.