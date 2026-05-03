Buffy után a legnagyobb plázacicát is passzolták: elkaszálták a kultikus film folytatását

Évek óta hallani róla, ám most úgy tűnik, örökre elfelejthetjük a jövő év legjobban várt filmjét. A Spinédzserek 1995-ös megjelenése újradefiniálta a tinifilmek fogalmát, és tiszavirág életű sztárt csinált a főszereplőjéből. Alicia Silverstone mindössze 19 évesen keltette életre a fashionista Cher karakterét.

Alicia Silverstone bukta a Spinédzserek folytatását (Fotó: MediaPunch)

A Spinédzserek Alicia Silverstone visszatérése lenne Hollywoodba

A 49 éves színésznő karrierje a kultfilm megjelenése után dübörgött, Cher karaktere sokakat inspirált. A színésznőt erősen be akarták skatulyázni, de ami ennél is rosszabb döntés volt, az a George Clooney élete szégyenének tartott Batman és Robin című film Batgirl-szerepe, ami után gyakorlatilag szitokszó lett a neve Hollywoodban. A színésznő karrierje komolyan megrekedt; mostanában leginkább csak Emma Stone hibbant filmjeiről híres görög házi rendezője, Yorgos Lanthimos szokott rá gondolni egy-egy rövid szerepre, ahogy legutóbb a Bugoniában tette.

Cher figurája csinált sztárt belőle 19 évesen (Fotó: AQUARIUS)

A színésznő a háttérben azonban évek óta dolgozott a visszatérésen, és két éve úgy tűnt, a Peacock nyitott lenne a folytatásra. Először filmben gondolkodtak, ám 2025-ben bejelentették: sorozatban tér vissza a divatdiktátor Cher, aki a suli helyett már a negyvenes-ötvenes éveiben mutatná meg, hogyan legyen az ember stílusos. Az eredeti film rendezője, Amy Heckerling producerként és kreatív vezetőként biztosan visszatért volna a szériához, sőt rendezőként is elvállalt volna pár epizódot.

Vége a kilencvenes évekbeli remake-láznak?

Hollywood hátat fordít sokak kedvenc sorozatainak, filmjeinek? (Fotó: AQUARIUS)

A streamingszolgáltató a napokban azonban bejelentette, hogy leállítja a széria fejlesztését, így szegény Silverstone úgy járt, mint a kilencvenes évek másik sztárja, Sarah Michelle Gellar, aki hónapokig dolgozott a Hulunak a Buffy, a vámpírok réme című sorozat folytatásán, majd a Hulu elkaszálta azt. A színésznő nem is hagyta szó nélkül az esetet, keményen beleállt a sorozat producerébe. A Spinédzserek sorsa azonban még nem dőlt el: Silverstone és Amy Heckerling jelenleg a CBS Studiosnál és a Paramountnál házal az ötlettel, szóval Cher még könnyen visszatérhet a következő években.