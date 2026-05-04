Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eltűnt Vlagyimir Putyin – itt az európai hírszerzés leleplezése

Jaj!

Mérgező fűszereket találtak – ne egye meg, ha ilyet vásárolt!

star wars nap

Itt a Star Wars nap! Ezeket a színészeket köszönhetjük a kedvenc űroperánknak

31 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mark Hamill máig jól megél abból, hogy ő volt Luke Skywalker. A Star Wars megannyi tehetségnek adott reflektorfényt az évtizedek alatt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
star wars napewan mcgregormark hamillstar wars

Ma van a Star Wars nap! Számunkra ez csak egy egyszerű rajongói ünnep, egyes sztároknak viszont egy örök érvényű memento, hogy honnan indultak el, mivé lettek a saga miatt.

Star Wars
Harrison Ford és Mark Hamill számára a május 4 egy örömünnep (Fotó: Lucas Films / ZUMA Press)

Ezek a Star Wars-színészek máig ünnepelhetik ezt a napot

Mark Hamill

Luke Skywalker, az Erő-érzékeny hős, aki unalmas életét hátra hagyta, hogy jedi lehessen, évtizedekre meghozta a fiatalok kedvét, hogy fakardok helyett műanyag fénykardokkal harcoljanak a kertben. Az őt alakító Mark Hamill pedig egy teljes karriert épített erre, azóta is a legnagyobb Star Wars eseményekre hívják, a puszta jelenlétét hatalmas kultusz övezi. Persze az animált Batman-sorozatban és videójátékokban általa megszólaltatott Joker karaktere legalább annyira hozzánőtt, mint a Disney által tönkretett jedi története. Legutóbb A hosszú menetelés című filmben láthattuk őt, ahol egyébként kifejezetten félelmetes szerepe volt… ez már nem az a csillogó szemű fiú a Tatuinon, az már biztos.

Harrison Ford

Harrison Ford abszolút nem az a nerd típus, de valahogy sikerült a legkockább filmes univerzumokban megjelennie az elmúlt évtizedek alatt. Az eredeti Star Wars-trilógia után szerepet kapott Ridley Scott cyberpunk történetében a Szárnyas fejvadászban, majd George Lucas másik sikersztorijában, az Indiana Jonesban is. Újfent még a Marvel filmes univerzumban is szerepelt. A rajongókat viszont kerüli, ahogy tudja.

Ewan McGregor

Az előzménytrilógia Obi-Wanja már a Trainspottingban is megmutatta a tehetségét, azonban a Star Wars világának még ennél is többet köszönhet. Innen olyan  filmekben kapott szerepet, mint a Moulin Rouge! és a Tim Burton által rendezett A nagy hal. Obi-Wan szerepétől azonban a Disney alatt sem került messze, saját sorozatot kapott.

May 04, 2005; Sydney, Australia; Actor EWAN MCGREGOR as Jedi Obi-Wan Kenobi with disturbing news in Star Wars movie Star Wars: Episode III Revenge of the Sith. Release date set for May 19th 2005. Mandatory Credit: Photo by 20th Century Fox/Entertainment Pictures. (Â©) Copyright 2005 by Courtesy of 20th Century Fox
Ewan McGregor zseniális Obi-Wan volt (Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)

Natalie Portman

Amidala királynő, vagyis Portman ekkor még nagyon fiatal volt és lényegében ez a szerep nyitotta meg számára a filmvilág lehetőségeit a Léon, a profi után. Mind a V, mint vérbosszúban, a Fekete hattyúban és a Közelebben is óriásit alakított és sokat tett azért, hogy ne a megosztó hátterű Star Wars-előzménytrilógiával azonosítsák.

RELEASE DATE: May 16, 2002. MOVIE TITLE: Star Wars: Episode II-Attack of the Clones. STUDIO: Lucasfilm. PLOT: Ten years after the 'Phantom Menace' threatened the planet Naboo, Padmé Amidala is now a Senator representing her homeworld. A faction of political separatists, led by Count Dooku, attempts to assassinate her. There aren't enough Jedi to defend the Republic against the threat, so Chancellor Palpatine enlists the aid of Jango Fett, who promises that his army of clones will handle the situation. Meanwhile, Obi-Wan Kenobi continues to train the young Jedi Anakin Skywalker, who fears that the Jedi code will forbid his growing romance with Amidala. PICTURED: NATALIE PORTMAN as Senator Padme Amidala.
Natalie Portman gyönyörű, tehetséges és végtelenül intelligens színész (Fotó: Lucasfilm / Lucasfilm)

Adam Driver

Valójában a Disney sok rosszat tett a Star Wars univerzummal, de akad, amiért hálás lehet a közönség: például, hogy megismerhettük az egykori tengerészgyalogos Adam Drivert. A borzasztó Star Wars alkotások után a művészfilmekben alakított óriásit, például Scarlett Johansson mellett a Házassági történetben és a Patersonban.

HOLLYWOOD, CA - DECEMBER 16: Adam Driver, at the Premiere Of Disney's "Star Wars: The Rise Of Skywalker" at the El Capitan theatre in Hollywood, California on December 16, 2019. Credit: Faye Sadou/MediaPunch December 16, 2019
Sok időbe tellett, hogy Adam Driver kiheverje a Star Wars-filmeket (Fotó: Faye Sadou / NORTHFOTO)

Oscar Isaac

Hozzá köthető a Star Wars-univerzum leggyengébb mondata: „Palpatine valahogy visszatért...” — de erről a karriermélypontról neki is sikerült visszatérnie szerencsére. Mind a Dűnében, a Holdlovagban és a legújabb Frankenstein filmben hálás volt a szerepe.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!