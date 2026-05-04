Itt a Star Wars nap! Ezeket a színészeket köszönhetjük a kedvenc űroperánknak

Ma van a Star Wars nap! Számunkra ez csak egy egyszerű rajongói ünnep, egyes sztároknak viszont egy örök érvényű memento, hogy honnan indultak el, mivé lettek a saga miatt.

Harrison Ford és Mark Hamill számára a május 4 egy örömünnep (Fotó: Lucas Films / ZUMA Press)

Ezek a Star Wars-színészek máig ünnepelhetik ezt a napot

Mark Hamill

Luke Skywalker, az Erő-érzékeny hős, aki unalmas életét hátra hagyta, hogy jedi lehessen, évtizedekre meghozta a fiatalok kedvét, hogy fakardok helyett műanyag fénykardokkal harcoljanak a kertben. Az őt alakító Mark Hamill pedig egy teljes karriert épített erre, azóta is a legnagyobb Star Wars eseményekre hívják, a puszta jelenlétét hatalmas kultusz övezi. Persze az animált Batman-sorozatban és videójátékokban általa megszólaltatott Joker karaktere legalább annyira hozzánőtt, mint a Disney által tönkretett jedi története. Legutóbb A hosszú menetelés című filmben láthattuk őt, ahol egyébként kifejezetten félelmetes szerepe volt… ez már nem az a csillogó szemű fiú a Tatuinon, az már biztos.

Harrison Ford

Harrison Ford abszolút nem az a nerd típus, de valahogy sikerült a legkockább filmes univerzumokban megjelennie az elmúlt évtizedek alatt. Az eredeti Star Wars-trilógia után szerepet kapott Ridley Scott cyberpunk történetében a Szárnyas fejvadászban, majd George Lucas másik sikersztorijában, az Indiana Jonesban is. Újfent még a Marvel filmes univerzumban is szerepelt. A rajongókat viszont kerüli, ahogy tudja.

Ewan McGregor

Az előzménytrilógia Obi-Wanja már a Trainspottingban is megmutatta a tehetségét, azonban a Star Wars világának még ennél is többet köszönhet. Innen olyan filmekben kapott szerepet, mint a Moulin Rouge! és a Tim Burton által rendezett A nagy hal. Obi-Wan szerepétől azonban a Disney alatt sem került messze, saját sorozatot kapott.

Ewan McGregor zseniális Obi-Wan volt (Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)

Natalie Portman

Amidala királynő, vagyis Portman ekkor még nagyon fiatal volt és lényegében ez a szerep nyitotta meg számára a filmvilág lehetőségeit a Léon, a profi után. Mind a V, mint vérbosszúban, a Fekete hattyúban és a Közelebben is óriásit alakított és sokat tett azért, hogy ne a megosztó hátterű Star Wars-előzménytrilógiával azonosítsák.