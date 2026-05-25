Hamarabb kap folytatás Sydney Sweeney sikerfilmje: máris jön a The Housmaid, de nem úgy ahogy gondolnánk

Sydney Sweeney az utóbbi hetekben az Eufória harmadik évadával kevert hatalmas botrányt, ahol görbe tükröt állít az OnlyFans közösségének és egy igazán elborult formájában láthatjuk a szintén csúcsformáját hozó Zendaya mellett. Sweeney sokáig inkább a botrányairól volt híres és kevésbé a filmjeiről, ugyanakkor a karácsonyi időszakban nagyot robbantott a Freida McFadden regényét feldolgozó The Housemaid – A téboly otthona című filmmel. A második rész már hivatalosan is készül, de a történet türelmetlen rajongói már hamarabb is újra láthatják Millie sztoriját.

Sydney Sweeney története a színpadra költözik

A Paul Feig által rendezett sztoriban a rejtélyes múltú Millie (Sydney Sweeney) bejárónőnek jelentkezik a Winchesterékhez, ahol a bonyolult lelkű Ninával (Amanda Seyfried) kerül újra és újra összetűzésbe. Az események hamar sötét fordulatot vesznek, komoly dráma és sötét thriller alakul ki, melyből tiszta kiút egyszerűen nem létezik.

A Lionsgate bejelentette, hogy élő, színpadi produkcióvá alakítják Freida McFadden regényét. A döntést indokolhatja, hogy hiába bukott Sydney Sweeney több filmjével is az utóbbi években (Christy, Éden, Madame Web) de az Amanda Seyfrieddel alkotott thrillerje végül 400 millió dollárt zsebelt be világszerte. Sőt, az alkotás kritikai és közönségsikernek is örvendett egyszerre, ami igen ritka manapság.

A színpadi produkción egy Tony-díjra jelölt író, Bekah Brunstetter fog dolgozni, aki korábban a Szerelmünk lapjait vitte a Broadway deszkáira.

Mindeközben egyébként hivatalosan is készül a második rész, ami várhatóan A bosszú otthona című könyvet veszi majd alapul, melyben Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Michele Morrone visszatérnek korábbi szerepeikben és várhatóan Paul Feig kerül újra a rendezői székbe. Sydney Sweeney egy korábbi interjújában elmondta, hogy nagyon várja már a visszatérést:

Nagyon szeretném folytatni. Nagy rajongója vagyok a könyveknek és épp annyira örülök annak, hogy a Housemaid-könyvek megelevednek, mint mindenki más és örülök, hogy Millie újabbnál újabb oldalát mutathatom meg.

Az első rész sajnos idehaza még nem érhető el a streamingszolgáltatók kínálatában, de addig is Youtube-ról kikölcsönözhető.