Megvan az új Trónok harca? A rajongók kiakadtak a The Boys lezárása miatt

Már lassan két évtizede, hogy Hollywood a képregényfilmekben látta meg a jövőt, a Marvel és a DC karakterei pedig dollármilliárdokat termeltek a mozikban és a streamingplatformokon. Valószínűleg éppen ezért robbant akkorát a 2019-ben induló The Boys (magyarul: A fiúk), amely fogta ezt az egész csillogó, erkölcsös szuperhős-mítoszt, majd véresen, cinikusan és kíméletlenül kifordította önmagából. A Garth Ennis és Darick Robertson képregénye alapján készült sorozat ugyanis egy olyan világot mutatott be, ahol a szuperhősök valójában csak korrupt, hataloméhes celebek. A széria már az indulásakor telibe találta a korszak hangulatát, hiszen miközben a Bosszúállók-filmek éppen a csúcson voltak, a The Boys görbe tükröt tartott az egész zsáner elé, és pont ezért lett óriási siker. Hét év, öt évad és megszámlálhatatlan sokkoló jelenet után azonban most véget ért a sorozat. A finálét ugyan hatalmas várakozás előzte meg, a reakciók alapján viszont úgy tűnik, sok rajongó keserű szájízzel búcsúzott Hazafiék világától. Cikkünk további része SPOILER-es!
A The Boys lett az új Trónok harca
Ezen a héten szerdán került fel az Amazon Prime Videóra a The Boys 5. évad 8. része, azaz az utolsó epizód, amely hetek, de inkább hónapok óta lázban tartotta az internetet. A rajongók arra vártak, milyen lezárást kapnak kedvenceik, a premier után azonban pillanatok alatt ellepték a közösségi oldalakat a csalódott vélemények: Többen összecsapottnak, túlságosan zsúfoltnak és érzelmileg üresnek nevezték a finálét, míg mások továbbmentek, és úgy vélték, a sorozatnak már évekkel ezelőtt véget kellett volna érnie!
Én azt hallottam, hogy eredetileg már a 3. évaddal kellett volna véget érnie ennek az egész sz*rságnak, ráadásul végig az volt a terv, hogy Katonasrác lézersugara találja el Hazafit. Így a sorozat szerintem simán 10/10 lett volna. Gondolom, meglátták a pénzszerzési lehetőséget, ezért berendeltek még 2 évadot úgy, hogy közben fogalmuk sem volt, mit csinálnak. Sekélyes történet, olyan spin-off sorozatokkal, amik semmit sem számítottak. A 3. évad után abbahagyhatták volna, mint az egyik legepikusabb sorozatot, amit valaha láttam, de inkább tönkretették a kapzsiságukkal. B*ssza meg Eric Kripke
– írja egy feldühödött fanatikus Redditen, aki zárógondolatában a sorozat atyjának üzent.
Egy másik rajongó még ennél is tovább elemezte a dolgot, és úgy vélte, a The Boys ugyanabba a csapdába sétált bele, mint évekkel ezelőtt a Trónok harca. Szerinte az alkotók egyszerűen nem merték időben elengedni a franchise legnépszerűbb gonosz karakterét, ahogyan annak idején Cersei Lannistert sem. A kommentelő úgy fogalmazott: a készítők egy idő után már nem a történetet látták maguk előtt, hanem a mémeket, a közösségi médiás hype-ot és persze a rengeteg zöldhasút, amit Hazafi figurája továbbra is termelt.
Mi lesz így A fiúkkal?
A kérdés most már inkább az, hogy valóban véget ért-e a The Boys története, vagy csak maga az anyasorozat zárult le. Az Amazon ugyanis korábban több új projektet is bejelentett, így nem kizárt, hogy az ismét új sorozattal bővülő Yellowstone-t idéző univerzumépítés veszi kezdetét. Érkezik például a Vought Rising című előzményszéria, mely a Vought vállalat korai éveit mutatja majd be, de sokáig szó volt a határokat már nem csak képletesen átlépő The Boys: Mexico című spin-offról is.
Azonban közben történt egy olyan fejlemény, mely aggasztó lehet az új projektek számára, hiszen a V generációt pár hete a semmiből elkaszálták két évad után, de ez talán azt is jelenti, hogy a franchise következő állomásai majd több figyelmet kapnak, és nagyobb alapossággal készülnek el, mint a The Boys 5. évada. A nagy kérdés már csak az, hogy a rajongók e csúfos kudarc után még mennyire lesznek kíváncsiak erre a világra…