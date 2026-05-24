Megvan az új Trónok harca? A rajongók kiakadtak a The Boys lezárása miatt

Már lassan két évtizede, hogy Hollywood a képregényfilmekben látta meg a jövőt, a Marvel és a DC karakterei pedig dollármilliárdokat termeltek a mozikban és a streamingplatformokon. Valószínűleg éppen ezért robbant akkorát a 2019-ben induló The Boys (magyarul: A fiúk), amely fogta ezt az egész csillogó, erkölcsös szuperhős-mítoszt, majd véresen, cinikusan és kíméletlenül kifordította önmagából. A Garth Ennis és Darick Robertson képregénye alapján készült sorozat ugyanis egy olyan világot mutatott be, ahol a szuperhősök valójában csak korrupt, hataloméhes celebek. A széria már az indulásakor telibe találta a korszak hangulatát, hiszen miközben a Bosszúállók-filmek éppen a csúcson voltak, a The Boys görbe tükröt tartott az egész zsáner elé, és pont ezért lett óriási siker. Hét év, öt évad és megszámlálhatatlan sokkoló jelenet után azonban most véget ért a sorozat. A finálét ugyan hatalmas várakozás előzte meg, a reakciók alapján viszont úgy tűnik, sok rajongó keserű szájízzel búcsúzott Hazafiék világától. Cikkünk további része SPOILER-es!

A The Boys 5. évadának nagy kérdése az volt, mi lesz az Antony Starr által alakított Hazafi sorsa (Fotó: James Minchin/Amazon Studios / NORTHFOTO)

A The Boys lett az új Trónok harca

Ezen a héten szerdán került fel az Amazon Prime Videóra a The Boys 5. évad 8. része, azaz az utolsó epizód, amely hetek, de inkább hónapok óta lázban tartotta az internetet. A rajongók arra vártak, milyen lezárást kapnak kedvenceik, a premier után azonban pillanatok alatt ellepték a közösségi oldalakat a csalódott vélemények: Többen összecsapottnak, túlságosan zsúfoltnak és érzelmileg üresnek nevezték a finálét, míg mások továbbmentek, és úgy vélték, a sorozatnak már évekkel ezelőtt véget kellett volna érnie!

Én azt hallottam, hogy eredetileg már a 3. évaddal kellett volna véget érnie ennek az egész sz*rságnak, ráadásul végig az volt a terv, hogy Katonasrác lézersugara találja el Hazafit. Így a sorozat szerintem simán 10/10 lett volna. Gondolom, meglátták a pénzszerzési lehetőséget, ezért berendeltek még 2 évadot úgy, hogy közben fogalmuk sem volt, mit csinálnak. Sekélyes történet, olyan spin-off sorozatokkal, amik semmit sem számítottak. A 3. évad után abbahagyhatták volna, mint az egyik legepikusabb sorozatot, amit valaha láttam, de inkább tönkretették a kapzsiságukkal. B*ssza meg Eric Kripke

– írja egy feldühödött fanatikus Redditen, aki zárógondolatában a sorozat atyjának üzent.