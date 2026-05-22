Egy anyuka mentette meg a Toy Story második részét – Galyn Susman miatt került időben a mozikba a film

Képzeljük el a szituációt, amikor hosszú hónapok óta dolgozunk valamin, ami egy kattintással megsemmisül. Pontosan ez történt 1998-ban, a Toy Story 2. animációs mese készítése közben, de szerencsére egy otthonról dolgozó anyuka megmentette a helyzetet. Íme Galyn Susman története, aki nélkül lehet, hogy sosem láthattuk volna Woody és Buzz Lightyear kalandjainak folytatását!

Woddy és Buzz a Toy Story-filmek legnagyobb közönségkedvencei (Fotó: WALT DISNEY PRODUCTIONS / WALT DISNEY PRODUCTIONS)

Toy Story 2.: egy rutinműveleten múlt a film sorsa

Az első Toy Story - Játékháború 1995-ben filmtörténeti jelentőségű alkotás volt. Ez volt az első egész estés Pixar film, valamint a filmtörténet első olyan egész estés filmje, melyet az első képkockától az utolsóig számítógéppel készítettek. A rendező, John Lasseter úttörő alkotásáért az 1996-os Oscar-gálán különdíjat kapott. A játékok titkos életéről szóló történet hatalmas sikereket aratott, így rövidesen feltámadt az igény a folytatásra, mely 1999-ben került a mozikba, pedig jóval később is debütálhatott volna, ha nincs Galyn Susman, aki megmentette a film premierdátumát egy jó hosszú csúszástól.

Galyn Susman nélkül talán sosem ismerhettük volna meg Jessie-t és Szemenagy lovacskát (Fotó: KPA)

1998-ban még javában dolgoztak a filmen, ahogy az első, úgy a második rész is teljes mértékben számítógépes animáción készült, ami nagyrészt programozásból állt. Egy átlagosnak mondható munkanap végén az egyik animátor kolléga a feleslegessé vált fájlok törlését végezte, amikor véletlenül beírta a törlés kódot a Pixar alapszerverében található Toy Story 2. almappába, így számos korábban legyártott mozgássor, karakter és egyéb látványelem tűnt el a semmibe a korábbi munkából. Oren Jacob technikai rendezőnek tűnt fel először, hogy folyamatban lévő munkáikból egész karakterek hiányoznak, és olyan jelenetsorok, amiket már régen megcsináltak. Ekkor leállították a szervert, de sajnos így is megsemmisült az elmúlt 2 év munkájának nagyjából 90%-a, sőt, ekkor derült ki az is, hogy az anyagokról az elmúlt hónapban nem készült biztonsági másolat sem, mert az a funkció sem működött rendesen. Ekkor érkezett a hős anyuka, Galyn Susman, aki szólt kollégáinak, hogy otthoni számítógépén megvannak a hiányzó nyersanyagok másolatai. Susman éppen újszülött gyermekével volt otthon és otthonról dolgozott, ezért nála megvolt minden addigi munkájukról készült másolat. Így megspórolt több hónapnyi pluszmunkát és a film a tervezett időben tudott a mozikba kerülni. Néhány éve közfelháborodást keltett a hír, hogy 2023-ban a Pixar egy leépítés során megvált Galyn Susmantől, aki több mint 3 évtizede dolgozott a filmgyártó cégnél.