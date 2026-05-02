„Teljesen elb*szták” – Jack Black utálta a Toy Story 4-et és nem ő az egyetlen

Hamarosan a mozikban látható a Toy Story 5, amely az előzeteséből ítélve a modern technológiát veszi górcső alá, mely kiszorítja a fantáziát igénylő kézzel fogható játékokat. A korábbi epizódokat a szakma és a nézőközönség is elismerte, azonban a filmvilágban akadnak, akik már a negyedik részt sem tartották kifejezetten jónak és így minden bizonnyal ezt sem várják.

Jack Black beleállt a Toy Story-filmekbe

Jack Black és Paul Rudd az utóbbi időkben az Anaconda című, megosztó fogadtatású filmen dolgoztak együtt. A LADBible összehozta őket egy sajátos podcast erejére, ahol a tőlük megszokott humort hozták egy tíz perces műsor alatt. Itt pedig egyebek között szó volt arról, hogy a folytatások néha sokkal jobbak mint az eredeti alkotások, példának felhozva a Star Wars: A birodalom visszavágot és A keresztapa 2-t. Mégis, amikor a Disney mesék egyik legnépszerűbb franchise-áról, a Toy Storyról van szó, már más a helyzet.

Jack Black kiáll a véleménye mellett, hogy a Toy Story trilógiaként tökéletes volt és itt kellett volna lezárni:

A Toy Story 3 fantasztikus volt. Aztán elb*szták és megcsinálták a Toy Story 4-et

Persze mindez bátor vélemény, miután a Jack Black-filmeket megannyi vegyes minőségű Jumanji folytatás díszíti. Mindenesetre ezzel a véleménnyel pedig nincs egyedül. A Toy Story első három részének van egy másik, igen szokatlan rajongója: ez pedig a Ponyvaregény és a Kill Bill-filmek legendás rendezője, a 63 éves Quentin Tarantino. A vizionárius alkotó még csak megnézni se hajlandó a negyedik részt:

A Toy Story esetében a harmadik rész csodálatos. Az egyik legjobb mozifilm, amit valaha láttam. Ha láttad az első kettőt, a harmadik rész egyszerűen szét fog szedni. Aztán három vagy mennyi évvel később csináltak egy negyedik részt és egyszerűen nem akarom látni. Már így is lezárták a történetet a lehető legjobb befejezéssel, tehát nem, még az sem érdekel, ha jó. Erről ennyit.

Ők voltak a leghangosabbak, akik kritizálták a „játékháború” negyedik etapját. A Rotten Tomatoes oldalán – mely ugyebár kritikusok összvéleményét gyűjti össze – 96 százalékos szakmai értékeléssel büszkélkedhet. Hogy képes-e az ötödik rész megugorni ezt az eredményt, azt a hazai mozikban legközelebb június 18-án láthatjuk.