Hogy mi? Ez a magyar nő a Yellowstone szupersztárja és észre sem vettük

Az elmúlt közel tíz évből alig találunk olyan sorozatot, mely meghatározóbb darabja lett volna a streaming világának mint a SkyShowtime-ot leuraló Yellowstone. Kevin Costnerék sorozata egyről a kettőre lenyűgözött szinte mindenkit, azóta pedig egy több idősíkon futó, féltucatnyi sorozatból álló univerzummá bővült a montanai ranch. Ez pedig az egészet kiötlő Taylor Sheridan mellett még persze sok társalkotónak is köszönhető, akik között egy valakire különösen büszkék lehetünk: ő pedig nem más mint Christina Alexandra Voros.

A Yellowstone és még sok más SkyShowtime-sorozat stáblistáján futhattunk bele Christina Alexandra Voros nevébe (Fotó: Ron Adar)

A Yellowstone rendezője magyarokkal kezdte

Akik esetleg kiszúrták a Yellowstone és sok más melléksorozata stáblistáján felsejlő Voros nevet, azokban jogosan merülhetett fel a kérdés, hogy ez vajon a magyar Vörös nevet takarja-e vagy csak valami véletlen egybeesés. Véletlenek azonban úgy tűnik, továbbra sincsenek, ugyanis a 48 esztendős operatőr-rendezőhölgy felmenői valóban magyarok, méghozzá ’56-os menekültek. Christina Alexandra Voros szülei Budapesten születtek, tízéves korukban kerültek New Yorkba, és furcsa módon csak a tengeren túlon ismerték meg egymást. Általuk egyébként lányuk, Christina még magyar állampolgárnak is vallhatja magát, származását pedig mindig büszkén vállalta.

Méghozzá olyannyira, hogy élete első rendezésének, a The Ladies című kisfilmnek is két idős magyar hölgy története szolgált téma gyanánt, de Voros első férje is magyar volt, bár ő maga sajnos nem beszéli a nyelvet, csak éppen hogy ért valamennyit belőle.

A Yellowstone-sorozatok legújabb durranása, a Dutton birtok szereplőgárdája, középen a rendezővel, Voros kisasszonnyal (Fotó: Ron Adar)

Rendez vagy operatőrködik, ha kell, vagy épp botrányhősökkel barátkozik

A 2007-ben megjelent The Ladies után Voros végigjárta a szamárlétrát, a 2010-es éveket operatőrként melózta végig, hogy az évtized végére már hollywoodi szuperprodukciókban találja magát, neki köszönhetjük például a Mami című horrorfilm hidegrázós képkockáit. Ezt követően viszont átpárolt a moziról a streamingre, és 2019-től már azon volt, hogy Montana festői tájait örökítse meg. Közel húsz Yellowstone-epizódnak volt ő az operatőre, tizenkettőt rendezett is, munkáját pedig olyan jól végezte, hogy a széria atyja, Taylor Sheridan egyre több projektet bízott rá. A Yellowstone előzménysorozatának számító 1883, illetve az idén megjelent The Madison számos fejezetét is ő dirigálta, fényképezte vagy éppen mindkettő, de csinál más jellegű munkákat is.