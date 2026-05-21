Hogy mi? Ez a magyar nő a Yellowstone szupersztárja és észre sem vettük

Az elmúlt közel tíz évből alig találunk olyan sorozatot, mely meghatározóbb darabja lett volna a streaming világának mint a SkyShowtime-ot leuraló Yellowstone. Kevin Costnerék sorozata egyről a kettőre lenyűgözött szinte mindenkit, azóta pedig egy több idősíkon futó, féltucatnyi sorozatból álló univerzummá bővült a montanai ranch. Ez pedig az egészet kiötlő Taylor Sheridan mellett még persze sok társalkotónak is köszönhető, akik között egy valakire különösen büszkék lehetünk: ő pedig nem más mint Christina Alexandra Voros.
A Yellowstone rendezője magyarokkal kezdte
Akik esetleg kiszúrták a Yellowstone és sok más melléksorozata stáblistáján felsejlő Voros nevet, azokban jogosan merülhetett fel a kérdés, hogy ez vajon a magyar Vörös nevet takarja-e vagy csak valami véletlen egybeesés. Véletlenek azonban úgy tűnik, továbbra sincsenek, ugyanis a 48 esztendős operatőr-rendezőhölgy felmenői valóban magyarok, méghozzá ’56-os menekültek. Christina Alexandra Voros szülei Budapesten születtek, tízéves korukban kerültek New Yorkba, és furcsa módon csak a tengeren túlon ismerték meg egymást. Általuk egyébként lányuk, Christina még magyar állampolgárnak is vallhatja magát, származását pedig mindig büszkén vállalta.
Méghozzá olyannyira, hogy élete első rendezésének, a The Ladies című kisfilmnek is két idős magyar hölgy története szolgált téma gyanánt, de Voros első férje is magyar volt, bár ő maga sajnos nem beszéli a nyelvet, csak éppen hogy ért valamennyit belőle.
Rendez vagy operatőrködik, ha kell, vagy épp botrányhősökkel barátkozik
A 2007-ben megjelent The Ladies után Voros végigjárta a szamárlétrát, a 2010-es éveket operatőrként melózta végig, hogy az évtized végére már hollywoodi szuperprodukciókban találja magát, neki köszönhetjük például a Mami című horrorfilm hidegrázós képkockáit. Ezt követően viszont átpárolt a moziról a streamingre, és 2019-től már azon volt, hogy Montana festői tájait örökítse meg. Közel húsz Yellowstone-epizódnak volt ő az operatőre, tizenkettőt rendezett is, munkáját pedig olyan jól végezte, hogy a széria atyja, Taylor Sheridan egyre több projektet bízott rá. A Yellowstone előzménysorozatának számító 1883, illetve az idén megjelent The Madison számos fejezetét is ő dirigálta, fényképezte vagy éppen mindkettő, de csinál más jellegű munkákat is.
Az idei Cannes-i Filmfesztivált fenekestől felfordító James Franco ugyanis azelőtt, hogy botrányával majdnem végleg kiírta volna magát Hollywood történelméből, többek között még olyan nevekkel dolgozott mint Christina Aexandra Voros, akivel 2013-ban még egy BDSM-tématikájú szexdokumentumfilmet is készítettek Kink címmel, a kapcsolatot pedig azóta is ápolják. Ki tudja, így, hogy Franco most kapott egy második esélyt Hollywoodtól, talán újból összeállhat ez a nem mindennapi alkotópáros.
A Dutton birtokra is Voros visz el minket
A magyar származású rendezőhölgynek viszont nincs ideje múltbéli barátságokkal foglalkozni vagy a jövőbe révedni, hiszen a jelene az, ami igazán izgalmas. Tudniillik a héten startol a Yellowstone kvázi folytatása, a Beth és Rip sztoriját folytató Dutton birtok. Christina Alexandra Vorosnek pedig természetesen a SkyShowtime-sorozatok vadiúj, izgalmas darabjához is jócskán akad köze. Történetesen ő rendezte a spinoff első két epizódját, így meg is van a magyarázat arra, hogy tudta a széria már az elején teljesen beszippantani a kritikusokat, és miért fogják jó eséllyel a nézők is imádni.