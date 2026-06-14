Tetszett A leleplezés napja? Ezek a művei inspirálták Steven Spielberget, hogy megalkossa!

A héten elindult A leleplezés napja című film a mozikban, mely Emily Blunt és Colin Firth főszereplésével egy főhajtás Steven Spielberg korábbi munkássága előtt. A filmművészet és popkultúra úttörője már bő ötven éve gyártja a különböző műfajú filmeket, tette ezt úgy, hogy minden zsánerben sikerült maradandót alkotnia, valamennyit John Williams legendás filmzenéivel. Mégis úgy érezzük, hogy a tudományos fantasztikum világa talán a legkomfortosabb számára, melyek néhol optimisták, néhol vészjóslóak, de a látványcunamiban mindig elrejtett valami társadalmilag érzékeny üzenetet.

A Steven Spielberg-filmek jellegzetességeit hordozza a rendező A leleplezés napja kritikailag is sikeres alkotása (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00736811)

A leleplezés napja előtt Steven Spielberg igen hatásos sci-fiket gyártott

Harmadik típusú találkozások

Az amerikai holdraszállás után a hétköznapi ember perspektívája kitört az ózon rétegünkön túlra, a kozmosz sötét mélységeinek rejtelmeibe, mely után sokaknak kizártnak tűnt, hogy egyedül legyünk a világegyetemben. Ez az élmény máig meghatározza az űrlény imádatot, melynek úttörője Steven Spielberg volt 1977-ben. Ma már egész érdekesnek hat, hogy Spielberg egyik legérettebb filmje a rendező korai időszakára datálható. A Harmadik típusú találkozások nemcsak az egyik első UFO film volt, de azon ritka alkotások közé tartozik, ami az idegen lényekkel való találkozást nem fenyegetésként mutatja be, hanem a felfedezés vágyát és a kíváncsiságot kelti fel az emberben. Nem mellékesen a hazai operatőrlegenda, Zsigmond Vilmos fényképezte.

E. T., a földönkívüli

Amikor Steven Spielberg másodjára vitte nagyvászonra az idegen lények gondolatát, egy tágabb célcsoportot szólított meg: a családokat. A kis Elliot (Henry Thomas) az otthonában rejteget egy űrlényt, akivel szép lassan összebarátkozik. Ekkor viszont megcsillan némi pesszimizmus az emberiségben: E.T-t elfogja a hatóság, hogy kísérleteket végezhessenek rajta, mely képsorokat gyerekként elég nehéz volt befogadni, de hát az egy másik korszak volt.

Érdekes lehet, hogy ebben a filmben tűnt fel először az azóta világsztárrá cseperedett Drew Barrymore, illetve az 1982-es debütálásakor kiszorított a piacról egy másik zseniális űrlény filmet: A dolog című John Carpenter remekművet.

A.I. – Mesterséges értelem

A ChatGPT és Google Gemini világában már kézenfekvő a mesterséges intelligencia kérdésköre, de amikor még a passziánsz volt az otthoni számítógépek legnagyobb eredménye, ettől még igen távol voltunk. Ebben a filmben az akkor még nagyon fiatal Haley Joel Osment életkorát meghazudtoló érettséggel hozta le a robotfiú történetét, mely egy kicsit újragondolt Pinokkió, kicsit pedig egy asimovi tudományos mese. Jude Law is kifejezetten szórakoztató szerepet tölt be a robot dzsigoló szerepében.