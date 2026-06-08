Hihetetlen! Szívrohama után hegyet mászik Bob Odenkirk – új életet kezdett a világsztár

Bob Odenkirk Hollywood egyik legenergikusabb és legsokoldalúbb színésze. A legtöbben a Breaking Bad és a Better Call Saul sorozatokból ismerhetik, amelyekben humoros, ugyanakkor karizmatikus és rendkívül emlékezetes alakítást nyújtott. Sokan úgy vélik, hogy ezért több alkalommal is megérdemelte volna az Emmy-díjat, ám a rangos elismerés végül elkerülte őt. Az élet azonban adott neki egy második esélyt, amelyet a Vince Gilligan-sorozatok sztárja a jelek szerint igyekszik a lehető legjobban kihasználni.

Bob Odenkirk kimaxolja az életet (fotó: mpi10/MediaPunch)

Bob Odenkirk felesége is biztatta, hogy lépje meg élete legfontosabb kalandját

2021 júliusában a színész az utolsó Better Call Saul epizódokat forgatta éppen, amikor hirtelen mindenkit lesokkolt: a színész egy váratlan pillanatban rosszul lett és sürgősségire kellett szállítani, ahol megállapították, hogy szívrohamot kapott. Bob Odenkirk betegségét követően úgy döntött, hogy még nagyobb hangsúlyt fektet az egészségére, és 60 évesen komoly edzésprogramba kezdett. Az elhatározását tettek is követték: a Senki című akciófilmben már látványosan kiváló formában szerepelt, és azóta is rendszeresen jár edzőterembe.

A színész egyik legjobb barátjával, David Crossszal 2024-ben egy különleges kihívásra vállalkozott: együtt vágtak neki a Machu Picchu meghódításának.

A kalandos utazásról dokumentumfilm is készült, amelyet nemrég mutattak be a Tribeca Festival közönségének. A Bob and David Climb Machu Picchu című produkciót úgy harangozták be, mint „az egyik fickó bakancslistájának és a másik szívrohamának eredményét”. A premier alkalmából Bob Odenkirk felidézte azokat a nehéz pillanatokat, amelyek gyökeresen megváltoztatták az élethez való hozzáállását:

Elestem, nem tudtam lélegezni. Teljesen elszürkültem és egyszerűen összesz*rtam magam. Arra gondoltam, hogy a halál egy teljesen valós dolog és sokkal közelebb van, mint gondoltam”

– mondta Odenkirk, aki aztán viccesen hozzátette, hogy a veszélyes túrára a felesége biztatta, így tulajdonképpen minden az ő hibája.

David Cross és Bob Odenkirk már a kilencvenes években is együtt dolgozott különböző sketch comedy produkciókban, így hosszú évtizedekre visszanyúló barátság köti össze őket. Crossot mélyen megrázta a gondolat, hogy elveszítheti közeli barátját, de a premieren természetesen nem maradt el a humor sem:

Bob szívrohama nélkül én se indultam volna neki ennek az útnak. […] Emlékszem, hogy sírtam és szellemként jártam fel-alá. Nem is aludtam több napon keresztül. Mondhatni, hogy ez a legjobb ami történhetett, mert így ezt már kiadhattam magamból, szóval ha tényleg megtörténik, akkor úgy leszek vele, hogy hát na, ezen már túlléptem.”