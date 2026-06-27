10 éve halt meg Bud Spencer – ezek a szerepei örökre emlékezetesek maradnak

Bud Spencer 1929-ben született Nápolyban Carlo Pedersoli néven. Fiatalon az úszásban ért el kiemelkedő sikereket: 1950-ben ő lett az első olasz sportoló, aki 100 méter gyorsúszásban egy percen belüli időt úszott. Kétszer is részt vett az olimpiai játékokon, mielőtt a színészi pálya felé fordult volna.

Bud Spencer generációk kedvencévé vált Terence Hill oldalán

Fotó: Photo12 via AFP/West Film

A nagydarab, de szerethető karaktereiről ismert színész a western- és vígjátékfilmek egyik legismertebb európai sztárjává vált. Művésznevét kedvenc söre, a Budweiser, valamint Spencer Tracy amerikai színész iránti tiszteletből választotta. Terence Hill-lel összesen 16 filmben szerepelt együtt, és párosuk a filmtörténet egyik legsikeresebb duójává vált – számolt be róla a BBC.

Bud Spencer legemlékezetesebb filmjei

1. Különben dühbe jövünk! (1974)

A filmben Ben és Kid egy piros dűnebogárért száll harcba, amelyet közösen nyertek meg egy versenyen. Miután egy gengszter emberei összetörik a járművet, mindent megtesznek, hogy visszaszerezzék azt.

2. Az ördög jobb és bal keze (1970)

A klasszikus spagettiwesternben Bud Spencer Bambino szerepében látható. A történetben testvérével, Trinityvel együtt próbál megvédeni egy mormon közösséget egy kapzsi földbirtokostól.

3. Kincs, ami nincs (1981)

Charlie világ körüli hajóútra indul, de hamarosan egy potyautas, Alan is csatlakozik hozzá. A két férfi egy rejtett kincs nyomába ered, ami számos kalandot és humoros helyzetet eredményez.

4. Seriff az égből (1979)

Bud Spencer egy georgiai kisváros seriffjét alakítja, aki egy földönkívüli kisfiúval találkozik. A film a családi vígjáték és a science fiction elemeit ötvözi.

5. Bűnvadászok (1977)

Két munkanélküli férfi véletlenül a rendőrség kötelékében találja magát. Bár eredetileg meg akarnak szabadulni az állástól, végül a város legjobb rendőrei lesznek.

Bud Spencer több mint húsz filmben szerepelt pályafutása során, és nemcsak színészként, hanem sportolóként is maradandó nyomot hagyott. Rajongói gyakran „a filmvászon barátságos óriásaként” emlegették.

Bár 2016-ban távozott, filmjei ma is rendszeresen képernyőre kerülnek, és továbbra is új nézők fedezik fel a humorral, akcióval és emlékezetes pofonokkal teli történeteit.