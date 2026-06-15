Darvas Iván Liliomfitól a Szerelemig: 101 éves lenne a legendás filmszínész

101 éve született a magyar színjátszás egyik legnagyobb legendája, akit nemcsak a színpad, de a celluloid-szalag is felejthetetlenné tett. Darvas Iván nemcsak lehengerlően sármos, de kivételesen tehetséges színész volt. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttük legfontosabb filmes alakításait.
Darvas Iván filmjei a vígjátéktól a szívszorító drámáig
Darvas Iván színészi pályáját a második világháború után kezdte. Az 1950-es évekre már a magyar filmek egyik legkiemelkedőbb színészévé vált. Az 1955-ös Liliomfi volt első alakításai közül az egyik legkiemelkedőbb. A Makk Károly rendezésében készült filmben Darvas a főszereplő fiatal színész szerepét alakította. A Liliomfi nemcsak műfajában jelentett könnyed szórakozást, hanem a Rákosi-korszak utáni friss levegő egyik első jeleként vonult be a filmtörténetbe.
Két évvel később Latinovits Zoltán szerelme, Ruttkai Éva mellett játszott már a Mese a 12 találatról című vígjátékban, melynek cselekménye a lutri, azaz a lottó köré épült. Szintén Makk Károly rendezése volt ez a szatirikus vígjáték, melyben Darvas már eggyel többet tudott mutatni színészi eszközeinek tárházából, és remekül ötvözte a humort a drámaibb jelenetekkel.
„Az oroszok már a spájzban vannak”
A magyar filmtörténet talán legismertebb és legkedveltebb filmje, a A tizedes meg a többiek is zseniális szereplőgárdával megáldott alkotás volt. Sinkovits Imre, Major Tamás, Márkus László és persze Darvas Iván alakították a főbb szerepeket. A film különösen közeli találat volt Darvas Iván számára, aki az 1956-os események során politikai fogolyként ült börtönben és évekre eltűnt a színjátszás és a filmek világából. Börtönévei alatt vált el első feleségétől, Tolnay Kláritól is.
Darvas Iván világsiker filmje
Makk Károllyal legalább olyan dinamikus duót alkottak, mint Tim Burton és Johnny Depp, ugyanis Darvas Iván legjobb filmjének tartott Szerelem is Makk Károly rendezésében készült. A Szerelemben Törőcsik Mari bebörtönzött férjét, Jánost alakította, a film kísérteties hasonlóságot mutatott Darvas magánéletével. Törőcsik Mari mint Luca, és Darvas Lili, mint János édesanyja, lenyűgöző alakítást nyújtottak. A forgatókönyv Déry Tibor két novelláját, a Szerelem és a Két asszony című írásokat összefűzve készült, ám Déry is börtönben találta magát ‘56-ban, így a film az eredeti tervekhez képest csak 1970-ben készülhetett el. Megérte várni, mert az 1971-es Cannes-i Filmfesztiválon Makk Károly rendezése elhozta a zsűri díját is és nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is jelentős sikereket aratott.