Darvas Iván Liliomfitól a Szerelemig: 101 éves lenne a legendás filmszínész

101 éve született a magyar színjátszás egyik legnagyobb legendája, akit nemcsak a színpad, de a celluloid-szalag is felejthetetlenné tett. Darvas Iván nemcsak lehengerlően sármos, de kivételesen tehetséges színész volt. Születésnapja alkalmából összegyűjtöttük legfontosabb filmes alakításait.

Darvas Iván a színpadon kezdte, de filmjeit is imádjuk a mai napig (Fotó: Fortepan/Magyar Hírek folyóirat)

Darvas Iván filmjei a vígjátéktól a szívszorító drámáig

Darvas Iván színészi pályáját a második világháború után kezdte. Az 1950-es évekre már a magyar filmek egyik legkiemelkedőbb színészévé vált. Az 1955-ös Liliomfi volt első alakításai közül az egyik legkiemelkedőbb. A Makk Károly rendezésében készült filmben Darvas a főszereplő fiatal színész szerepét alakította. A Liliomfi nemcsak műfajában jelentett könnyed szórakozást, hanem a Rákosi-korszak utáni friss levegő egyik első jeleként vonult be a filmtörténetbe.

Két évvel később Latinovits Zoltán szerelme, Ruttkai Éva mellett játszott már a Mese a 12 találatról című vígjátékban, melynek cselekménye a lutri, azaz a lottó köré épült. Szintén Makk Károly rendezése volt ez a szatirikus vígjáték, melyben Darvas már eggyel többet tudott mutatni színészi eszközeinek tárházából, és remekül ötvözte a humort a drámaibb jelenetekkel.

„Az oroszok már a spájzban vannak”

A magyar filmtörténet talán legismertebb és legkedveltebb filmje, a A tizedes meg a többiek is zseniális szereplőgárdával megáldott alkotás volt. Sinkovits Imre, Major Tamás, Márkus László és persze Darvas Iván alakították a főbb szerepeket. A film különösen közeli találat volt Darvas Iván számára, aki az 1956-os események során politikai fogolyként ült börtönben és évekre eltűnt a színjátszás és a filmek világából. Börtönévei alatt vált el első feleségétől, Tolnay Kláritól is.

Darvas Iván megkoronázta a Tizedes meg a többiek kiváló színészgárdáját (Fotó: NFI)

Darvas Iván világsiker filmje

Makk Károllyal legalább olyan dinamikus duót alkottak, mint Tim Burton és Johnny Depp, ugyanis Darvas Iván legjobb filmjének tartott Szerelem is Makk Károly rendezésében készült. A Szerelemben Törőcsik Mari bebörtönzött férjét, Jánost alakította, a film kísérteties hasonlóságot mutatott Darvas magánéletével. Törőcsik Mari mint Luca, és Darvas Lili, mint János édesanyja, lenyűgöző alakítást nyújtottak. A forgatókönyv Déry Tibor két novelláját, a Szerelem és a Két asszony című írásokat összefűzve készült, ám Déry is börtönben találta magát ‘56-ban, így a film az eredeti tervekhez képest csak 1970-ben készülhetett el. Megérte várni, mert az 1971-es Cannes-i Filmfesztiválon Makk Károly rendezése elhozta a zsűri díját is és nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is jelentős sikereket aratott.