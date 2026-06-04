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SkyShowtime

Visszatérünk még a Dutton Birtokra? Megszólalt a Yellowstone-sorozat magyar rendezője a folytatásról

12 perce
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Kis birtok, nagy birtok, a Dutton Birtokkal nem bírtok. A Yellowstone szabályosan letarolta a SkyShowtime-ot. A nézők odáig vannak érte, és most lesz okuk más miatt is örülni, hiszen úgy fest, nem mostanság kell elköszönni kedvenceiktől.
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SkyShowtimeYellowstonesorozat

Már másfél éve, hogy véget ért a Yellowstone, ám a puskaporos hangulattól, az ördögszekerektől és whiskyillattól még nem kellett végleg elköszönnünk. Tudniillik Taylor Sheridan univerzuma azóta számos más projekttel bővült, melyek közül a legújabb a 2024-ben véget ért széria két népszerű szereplőjének, Beth-nek és Ripnek a saját műsora. A Dutton Birtok első évada ugyan csak május végén debütált a SkyShowtime-sorozatok kínálatában, de valószínűleg már most eldőlt, folytatják-e a cowboy-sztorit.

Cole Hauser és Kelly Reillya Dutton Birtok főszereplői.
A Dutton Birtok jelenleg az egyik legnézettebb sorozat a SkyShowtime-on (Fotó: Emerson Miller / Paramount+)

Máris úton a Dutton Birtok 2. évada?

A Kelly Reilly és Cole Hauser által alakított Beth és Rip még csak épp belekóstolhattak abba, milyen is az, mikor kettejüknek kell a hátukon cipelni egy komplett saját műsor terhét (hozzátesszük, igen jól is megy nekik), máris jöhet számukra a következő nagy kaland. A Dutton Birtok ugyanis annyira sikeres, hogy egyáltalán nem korai a következő fejezetéről beszélni, és ezt Christina Alexandra Voros is így véli. A széria magyar rendezőhölgye ugyan megerősíteni nem tudta, hogy készül a folytatás, de nem is zárta ki, hogy egyszer sor kerül rá:

Őszintén szólva, ha lenne bármi megosztani valóm [egy esetleges 2. évaddal kapcsolatban], megtenném. Annyit azért elmondhatok, hogy elképesztő gazdagságban volt részünk a szereplőgárdát illetően, akikkel megtiszteltetés volt együtt dolgozni ezen a sorozaton. Nem sok ember mondhatja el magáról, hogy reggelente úgy megy be dolgozni, hogy ott várja őt Ed Harris és Annette Bening. Nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ez az élmény az idei évem része lehetett. Amikor egy ilyen szereplőgárdád van, egyszerűen látni akarod, hová vezet tovább a történet. Ezzel a csapattal és ezekkel a karakterekkel örökké tudnék forgatni…

fogalmazott sejtelmesen a magyar származású tévés.

A Dutton Birtok rekordnézettséggel nyitott.
A Dutton Birtok elképesztő népszersűségnek örvend, ez az eddigi legtöbb nézővel nyitó Paramount-sorozat (Fotó: Emerson Miller / Paramount+)

Talányból tehát még találni Duttonék háza táján, egy dolog viszont biztos: a sikerszéria egyik showrunner és egyben vezető producere távozik a birtokról, miután a rossz nyelvek szerint durván összekülönbözött a műsor két főhősével, és a 2. évad már nélküle kerül tető alá.

Mit tartogat még a Yellowstone-univerzum?

Hiába rajong mindenki a maguknak nem kis gázsit kiharcoló Duttonékért, nemcsak körülöttük forog Yellowstone világa. Hiszen az aktuális zászlóshajó mellett még ott van a SkyShowtime-sorozatok között Luke Grimes Kaye Duttonjának Marshals: Egy Yellowstone történet is, és ez még mindig nem minden. Még Taylor Sheridan tervezőasztalán vagy a 6666 című projekt is, melyről továbbra is tisztázatlan, mikor és hol fog játszani. Ellentétben az 1944-gyel, ami szint biztosan egy újabb előzménysorozat lesz, az 1883-hoz és az 1923-hoz hasonlóan.

A Dutton Birtok május 22-én került fel a SkyShowtime kínálatába. A sorozat első három epizódja már elérhető a platformon, a legfrissebb részek péntekenként debütálnak.

 

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