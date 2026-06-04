Visszatérünk még a Dutton Birtokra? Megszólalt a Yellowstone-sorozat magyar rendezője a folytatásról

Már másfél éve, hogy véget ért a Yellowstone, ám a puskaporos hangulattól, az ördögszekerektől és whiskyillattól még nem kellett végleg elköszönnünk. Tudniillik Taylor Sheridan univerzuma azóta számos más projekttel bővült, melyek közül a legújabb a 2024-ben véget ért széria két népszerű szereplőjének, Beth-nek és Ripnek a saját műsora. A Dutton Birtok első évada ugyan csak május végén debütált a SkyShowtime-sorozatok kínálatában, de valószínűleg már most eldőlt, folytatják-e a cowboy-sztorit.

A Dutton Birtok jelenleg az egyik legnézettebb sorozat a SkyShowtime-on (Fotó: Emerson Miller / Paramount+)

Máris úton a Dutton Birtok 2. évada?

A Kelly Reilly és Cole Hauser által alakított Beth és Rip még csak épp belekóstolhattak abba, milyen is az, mikor kettejüknek kell a hátukon cipelni egy komplett saját műsor terhét (hozzátesszük, igen jól is megy nekik), máris jöhet számukra a következő nagy kaland. A Dutton Birtok ugyanis annyira sikeres, hogy egyáltalán nem korai a következő fejezetéről beszélni, és ezt Christina Alexandra Voros is így véli. A széria magyar rendezőhölgye ugyan megerősíteni nem tudta, hogy készül a folytatás, de nem is zárta ki, hogy egyszer sor kerül rá:

Őszintén szólva, ha lenne bármi megosztani valóm [egy esetleges 2. évaddal kapcsolatban], megtenném. Annyit azért elmondhatok, hogy elképesztő gazdagságban volt részünk a szereplőgárdát illetően, akikkel megtiszteltetés volt együtt dolgozni ezen a sorozaton. Nem sok ember mondhatja el magáról, hogy reggelente úgy megy be dolgozni, hogy ott várja őt Ed Harris és Annette Bening. Nagyon-nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ez az élmény az idei évem része lehetett. Amikor egy ilyen szereplőgárdád van, egyszerűen látni akarod, hová vezet tovább a történet. Ezzel a csapattal és ezekkel a karakterekkel örökké tudnék forgatni…

– fogalmazott sejtelmesen a magyar származású tévés.

A Dutton Birtok elképesztő népszersűségnek örvend, ez az eddigi legtöbb nézővel nyitó Paramount-sorozat (Fotó: Emerson Miller / Paramount+)

Talányból tehát még találni Duttonék háza táján, egy dolog viszont biztos: a sikerszéria egyik showrunner és egyben vezető producere távozik a birtokról, miután a rossz nyelvek szerint durván összekülönbözött a műsor két főhősével, és a 2. évad már nélküle kerül tető alá.