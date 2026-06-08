Életveszélyes állapotok uralkodtak a Dutton birtokon: Félbe kellett hagyni a Yellowstone-sorozat forgatását

A filmkészítés nemcsak játék és mese. Elég csak például az 1928-as Noé bárkája című katasztrófafilm pórul járt statisztáira gondolni, akik közül többen az özönvíz-jelenet rögzítése során súlyosan megsérültek, hárman pedig életüket is vesztették. Vagy ide sorolhatnánk az Óz, a csodák csodája című klasszikust is, amelynek készítéséről rengeteg sztori szivárgott ki, melyekből aztán olyan, félig-meddig igaznak bizonyuló városi legendák váltak, minthogy a havazást az egészségre rendkívül káros azbeszttel idézték elő és még sorolhatnánk. De nem kell ilyen régre visszamenni a múltban, ugyanis a legutóbbi hasonló precedens majdnem a SkyShowtime-sorozatok jelenlegi legnépszerűbb darabjának, a Dutton birtoknak a forgatásán esett meg.

A Dutton birtok főszereplői kis híján a halál torkában találták magukat a sorozat forgatásán (Fotó: Emerson Miller / Paramount+)

Nemcsak a nézők, de a mérges kígyók is elárasztották a Dutton birtokot

Noha most már nem kevesebb, mint négy epizódot is megtekinthetünk a Dutton birtok 1. évadából, tavaly ilyenkor még épp csak nekiláttak a forgatási munkálatoknak Texasban. A cowboyok és a barbecue hazájában azonban érdemes mindig a lábad elé nézni, mert bármi az életedre törhet. Ezt sajnos a Dutton birtok készítőinek, élükön a magyar származású rendezővel, Christina Alexandra Vorossel is meg kellett tapasztalniuk még 2025 nyarán. Tudniillik, a forgatását egyik napról a másikra azért kellett lefújni, mert a direktor egy komplett csörgőkígyófészket talált a szett kellős közepén. Az esetet a műsor Beth-je, Kelly Reilly idézte fel egy friss interjújában:

Nem akarom lelőni a poént, de lehet, hogy idén feltűnik egy vasútállomás. Viszont arra a konkrét helyszínre, ahol jártunk, eredetileg éjszaka akartunk visszamenni, de elküldtek minket onnan. Ugyanis a rendező, Christina azt hiszem, vagy 40-50 csörgőkígyót talált ott…

– mesélte a sorozat főhősnője.

A Dutton birtok 2. évadának forgatási helyszíneit már valószínűleg nagyobb alapossággal fogják megválogatni (Fotó: Emerson Miller / Paramount+)

Arról pedig, hogy a mérges kígyók mennyire nem számítanak játéknak, az Eufória 3. évadának sztárja, Jacob Elordi tudna csak igazán mesélni. Karaktere, Nate ugyanis épp egy ilyen állat harapásának esik áldozatául, sokkolva az HBO Max teljes közönségét.