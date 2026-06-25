Gyászba borult Hollywood: elhunyt a Star Wars ikonja

Elhunyt a Star Wars világának egy hőn szeretett tagja: Jeff Olson hollywoodi híresség 77 éves korában, június 21-én, vasárnap halt meg. A szomorú hírt korábbi munkaadója is megerősítette a közösségi médiában, mialatt egy szívszorító posztban tisztelegtek egykori kollégájuk előtt.

77 éves korában elhunyt a Star Wars sztárja / Fotó: Dhivakaran S / Pexels

77 éves korában elhunyt a Star Wars sztárja

Jeff Olson elismert vizuáliseffekt-producer és modellkészítő volt, aki többek közt a Star Wars I. rész – Baljós árnyak, az 1996-os Star Trek: Kapcsolatfelvétel és J. J. Abrams 2009-es Star Trek című filmjén is dolgozott. Az Industrial Light and Magic (ILM) cégnél eltöltött 25 éves pályafutása alatt közreműködött a Roger nyúl a pácban, a Kicsi kocsi - Tele a tank, illetve a Csúcsformában 3. című alkotásoknál.

A híresség halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mialatt a tragikus hírt a cég a közösségi médiában erősítette meg.

Az ILM közössége megtört szívvel búcsúzik kedves barátjától és korábbi kollégájától, Jeff Olsontól. A cégnél eltöltött közel 25 év alatt Jeff modellezőként és vizuáliseffekt-producerként dolgozott számos klasszikus projekten, a Willow-n, a Roger nyúl a pácban filmen és a Star Wars I. rész – Baljós árnyakon is. Jeff pályafutása során jelentős változások történtek a művészeti formában és az iparágban egyaránt, azonban, függetlenül attól, hogy milyen technikákat alkalmazott egy adott műsorban, ő mindig elkötelezett volt a csapata iránt, humorral és kedvességgel vezette a stábját

- írták a bejegyzésükben.

Jeff Olson egyébként rövid időre felbukkant a Baljós árnyak című filmben, mint néző a fogatversenyen. Utolsó vizuáliseffekt-producerként végzett projektje a 2011-es akció-horrorfilm, A pap – Háború a vámpírok ellen volt, Paul Bettany főszereplésével - írja a Daily Star.