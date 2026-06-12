Keresztapa macskákkal? Jövőre érkezik a Gatto, a Pixar első kézzel rajzolt meséje – Előzetes

A Disney-Pixar számtalan alkalommal bizonyította a múltban, hogy képes megreformálni az animációs világot. Kezdte ezt a Toy Storyval, ami a háromdimenziós animációs filmek közül az első egészestés alkotás volt. Ezt követően olyan filmek kerültek piacra, mint a Némó nyomában, A Hihetetlen család, a Verdák, a L’ecsó és az Agymanók, a teljesség igénye nélkül. Most pedig, miután a háromdimenziós animációkban kiteljesedni látszanak, a Disney-Pixar egy új, de mégis klasszikusnak tűnő irányt vett fel: így fest a Gatto!

A Gatto Keresztapa-utalása több, mint szembetűnő (Fotó: YouTube)

Gatto előzetes: a kaotikus négylábúak a filmtörténelem egyik legfontosabb alkotását idézik meg

Alább láthatjuk a Disney-Pixar jövőre érkező filmjének röpke kedvcsináló előzetesét:

A szűk egy percnyi videóanyag jól láthatóan Francis Ford Coppola mesterművét, A keresztapát idézi meg, ráadásul a Nino Rota által szerzett ikonikus dalt egy az egyben átemelve. Ebben a klipben két macska faggat egy lekötözött macskát egy bizonyos tonhalkonzerv hollétéről, mely átmegy kaotikus cicaharcba.

Akik angolul néznek filmeket, azok számára a szinkronhangok is ismerősek lehetnek, ugyanis a Marvel filmes univerzum zöld szörnyét alakító Mark Ruffalo és a Mátrix-filmekből ismert Laurence Fishburne is tiszteletét adja ebben a szórakoztató projektben.

A történet eddig nem ígér túl sokat az egyedi látványvilágon kívül. A Pixar-filmek közül ez lesz az első, amit kézzel rajzoltak, avagy a kézzel rajzolt hatást igyekeznek digitális technikával imitálni – kicsit hasonlóan, mint a Sony égisze alatt futó Pókverzum-filmek.

Az előzetes tanulsága alapján legközelebb 2027 márciusban kerül a mozikba.

A Toy Story 5-öt hamarabb láthatjuk

Mielőtt belekeverednénk ebbe a "macskalandba", a Pixar legrégebbi címe is visszatér egy újabb epizód erejére. Teszi ezt a Toy Story szereposztásával: Tom Hanks, Tim Allen, Keanu Reeves, Wallace Shawn egyebek között. A játékháború következő felvonását jövő héttől, június 18-tól láthatjuk a mozikban.